CES 2023 : la TCL Nxtpaper 12 Pro pourrait être une tablette hybride très intéressante

Au CES 2023, TCL a présenté tout un tas de gadgets, dont de nouveaux smartphones, un convertible Windows et une nouvelle tablette avec sa propre version de la technologie E Ink. Dites bonjour à la tablette TCL Nxtpaper 12 Pro, dont l’objectif est de battre Apple et Samsung à un prix abordable, avec un écran qui ressemble à du papier et une grande toile.

Contrairement aux panneaux LCD traditionnels qui modifient la température de l’écran et lui donnent une teinte jaunâtre, la technologie Nxtpaper de TCL repose sur un système intégré de filtres multicouches. Cela permet non seulement de réduire l’exposition à la lumière bleue, mais aussi de conserver un profil de couleur aussi proche que possible du naturel et de réduire l’effet d’éblouissement.

TCL propose un mode de lecture dédié avec sa gamme de tablettes Nxtpaper qui transforme la sortie de l’écran en un mode en niveaux de gris pour une expérience d’encre électronique. Pour ce qui est de la partie papier dans le matériel de marketing, TCL revendique « une sensation tactile comme si on touchait du vrai papier », ajoutant que la surface de l’écran a une finition analogue à celle du papier au toucher.

Côté logiciel, vous disposez d’un mode PC dédié pour une gestion des fichiers sans effort, ainsi que d’un mode fenêtre flottante pour gérer facilement les fenêtres de plusieurs applications. Malheureusement, la TCL Nxtpaper 12 Pro fonctionne toujours sous Android 12.

Un écran qui fait tout

En 2023, TCL affirme avoir mis à niveau la technologie d’affichage Nxtpaper, doublant la luminosité pour une expérience visuelle extérieure plus confortable. Cependant, la société assure que malgré la hausse de la luminosité, l’écran est toujours capable de réduire la lumière bleue jusqu’à 61 %.

Pour ce qui est de l’aspect technique, la tablette Nxtpaper 12 Pro offre un écran 2K (2160 x 1440 pixels) de 12,2 pouces assez net, avec 370 nits de luminosité maximale et un format 3:2, un peu comme l’iPad Pro. Cependant, l’écran prêt pour le stylet n’offre toujours pas la magie d’un taux de rafraîchissement élevé.

La tablette est alimentée par le chipset MediaTek MT8771, le même que celui de la tablette TCL 10 S 5G. Elle sera disponible dans une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage embarqué. Heureusement, vous pouvez insérer une carte SDHC ou SDXC pour augmenter la mémoire.

Déjà disponible outre-Atlantique

La batterie de 8 000 mAh est censée durer jusqu’à 13 heures. La TCL Nxtpaper 12 Pro offre un support à la charge rapide de 18 W et, heureusement, le bloc d’alimentation est fourni dans l’emballage. En outre, TCL intègre le stylet e-pen standard qui peut reconnaître plus de 8 192 niveaux de pression dans le paquet de détail.

TCL vend également un clavier détachable et un étui, mais vous devrez débourser un peu plus d’argent pour cela. Il y a deux caméras de 8 mégapixels à l’avant et une caméra de 13 mégapixels à l’arrière. La tablette est déjà disponible au prix de 499 dollars. Une version prête pour la 5G arrivera sur les étals « plus tard cette année », au prix de 549 dollars.