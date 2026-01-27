Accueil » Netatmo Original 2026 : Le nouveau thermostat Matter qui unifie votre maison

Quatorze ans après son premier thermostat « culte », Netatmo remet à plat toute sa copie chauffage. Pas juste une refonte cosmétique : une nouvelle génération « Original » arrive, avec deux produits (thermostat central et tête thermostatique pour radiateurs), un nouveau hub au cœur du système.

Et surtout, Netatmo arrive avec une nouvelle application qui marque un changement d’air pour la filiale domotique de Legrand.

Netatmo : une gamme de chauffage repensée

Netatmo lance le Thermostat Original (pilotage du chauffage central), disponible en version filaire (murale) ou sans fil (placement libre), et la Tête Thermostatique Original (têtes thermostatiques connectées) pour gérer pièce par pièce, annoncée pour septembre 2026 (début de la saison de chauffe).

Côté compatibilité, Netatmo vise large : chaudières gaz/fioul, pompes à chaleur air/eau, poêles bois ou granulés figurent dans les compatibilités mises en avant par la marque.

Et, l’installation « moins de 30 minutes » est clairement revendiquée, histoire de rester fidèle à l’ADN DIY des produits Netatmo.

Matter… oui, mais via un hub (et ce n’est pas un détail)

La ligne « Original » affiche Matter, mais avec une nuance importante : le standard n’est pas intégré directement dans le thermostat. Il passe par le Thermo Hub, une passerelle qui connecte les appareils de chauffage et sert de hub Matter vers Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings.

Netatmo parle d’un système basé sur un hub Zigbee/passerelle : en clair, c’est une architecture plus « domotique » qu’un simple accessoire Wi-Fi.

Netatmo cherche moins à « mettre Matter partout » qu’à contrôler la cohérence du parc via un point central (le hub), ce qui simplifie l’évolution logicielle… et l’intégration multi-plateformes.

Le vrai virage : abandon de l’app « Énergie » au profit de Home + Control

L’autre annonce, plus structurante qu’elle n’en a l’air : Netatmo délaisse l’application Energy et bascule le pilotage vers Home + Control, l’app déjà utilisée dans l’écosystème Legrand.

Netatmo précise que l’app Énergie ne sera plus mise à jour à partir du 1er mars 2026 (tout en restant utilisable), et que les nouveautés passeront par Home + Control. On y retrouve des fonctions « attendues » : plannings, pilotage à distance, alertes, et un mode Eco-Assist basé sur la géolocalisation (présence/absence).

Mais, le point clé, c’est la consolidation : chauffage, volets, éclairage… Legrand pousse vers une interface unique. À terme, c’est potentiellement un avantage massif face à des marques qui restent « mono-produit ».

Prix et disponibilité : Netatmo joue l’accès, pas le luxe

Le Thermostat Original est déjà commercialisé sur les boutiques européennes Netatmo. La version filaire arrive au prix de 139,99 €, tandis que la version sans fil est annoncée un peu plus chère, au prix de 149,99 euros.

En revanche, Netatmo n’a pas encore communiqué le tarif des têtes thermostatiques Original, prévues pour septembre 2026.

Netatmo prépare une domotique « post-app »

Derrière le design rafraîchi et le logo Matter, Netatmo fait surtout un pari : déplacer la valeur du produit vers l’infrastructure (hub + app unifiée), plutôt que vers une fonctionnalité isolée. Dans un marché où l’utilisateur jongle déjà entre Apple Home, Google Home et mille apps constructeurs, le « hub comme traduction universelle » a un sens.

Et c’est là que l’offre peut redevenir redoutable : un thermostat n’est pas un gadget. C’est un outil d’arbitrage entre confort, coût de l’énergie et simplicité au quotidien. En se branchant proprement aux plateformes via Matter tout en gardant une colonne vertébrale maison, Netatmo cherche la stabilité — celle qu’attendent les foyers… et que réclament les installateurs.