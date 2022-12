Les fuites du OPPO Find N2 suggèrent qu’il pourrait donner du fil à retordre au Galaxy Z Fold 4

Lorsque vous pensez aux appareils pliables, le seul nom qui vous vient à l’esprit est probablement celui du dernier Samsung Galaxy Z Fold actuellement disponible (dans ce cas, il s’agirait du Galaxy Z Fold 4). Bien que le marché compte un certain nombre d’acteurs, tels que HONOR avec son Magic Vs et OPPO avec son Find N, il a été dominé par Samsung au cours des dernières années.

En fait, la seule raison pour laquelle vous pensez (probablement) au Galaxy Z Fold est qu’il s’agit actuellement du seul smartphone pliable que vous pouvez acheter. Les HONOR Magic Vs, OPPO Find N et Xiaomi Mix Fold 2 sont tous exclusifs à la Chine pour le moment. Bien qu’actuellement, il n’y a aucune preuve que OPPO apportera son prochain pliable – le OPPO Find N2 – sur les marchés mondiaux, mais si elle le fait, il semble qu’il pourrait réellement concurrencer le Galaxy Z Fold 4.

Voici tout ce que nous savons sur le OPPO Find N2 jusqu’à présent avec les informations relayées par Digital Chat Station.

Design et écran

Selon les fuites, le OPPO Find N2 disposera d’écrans analogues à ceux du Find N de l’année dernière. Cela signifie que nous verrons un écran AMOLED pliable de 7,1 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz sur le côté intérieur et un écran AMOLED de 5,54 pouces (écran de couverture) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le ratio et les résolutions sont susceptibles d’être les mêmes que ceux du pliable de l’année dernière. Comme pour le Find N de l’année dernière, il n’y aura pas d’écart entre les écrans pliables. Il est toutefois intéressant de noter que le Galaxy Z Fold 4 présente un écart notable.

Certaines rumeurs affirment que le OPPO Find N2 sera plus léger que le Find N – et significativement plus léger que le Galaxy Z Fold 4 – ne pesant que 237 grammes. En comparaison, le Galaxy Z Fold 4 pèse 263 grammes. Cela sera prétendument dû à l’utilisation de matériaux en verre et en cuir pour le dos du Find N2, ce qui se traduira non seulement par un poids plus faible, mais aussi par une sensation plus premium. Le smartphone pliable pourrait être proposé dans des options de couleur noire, blanche et verte.

Caméras

C’est ici que les choses deviennent intéressantes. Selon les fuites, le OPPO Find N2 sera doté d’un capteur principal de 50 megapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), d’un capteur ultra-large de 48 megapixels et d’un téléobjectif Sony IMX709 de 32 megapixels. Le Galaxy Z Fold 4 dispose également d’un capteur primaire de 50 megapixels, mais seulement d’un objectif ultra-large de 12 megapixels et d’un téléobjectif de 10 megapixels.

Couplé avec le processeur de signal d’image (ISP) MariSilicon X propre à OPPO et les optimisations Hasselblad, le OPPO Find N2 pourrait donner au Galaxy Z Fold 4 une rude concurrence dans le département de la caméra également. Nous sommes impressionnés par les performances de l’ISP MariSilicon X sur le OPPO Find X5 Pro, et je suis impatient de voir les améliorations que l’ISP de nouvelle génération apporte.

Et pas seulement le matériel de la caméra arrière, mais le OPPO Find N2 disposera également de meilleures caméras frontale. Selon Digital Chat Station, le OPPO Find N2 sera équipé de caméras frontales de 32 megapixels à la fois sur l’écran intérieur et sur l’écran de couverture. D’autre part, le Galaxy Z Fold 4 dispose d’un capteur de 10 megapixels sur l’écran de couverture et d’un capteur de 4 megapixels sous l’écran pliable – ce qui n’est pas vraiment impressionnant.

Batterie, charge et processeur

Par rapport au Galaxy Z Fold 4, le OPPO Find N2 disposerait d’une batterie légèrement plus grande de 4 520 mAh (le Z Fold 4 dispose d’une batterie de 4 400 mAh). En plus d’une batterie d’une plus grande capacité, le Find N2 sera également doté d’une recharge filaire plus rapide à 66W contre 25W sur le Fold 4. Avec le même chipset Snapdragon 8+ Gen 1 que le Z Fold 4, nous nous attendons à ce que le Find N2 ait des performances analogues.

OPPO devrait lancer le Find N2 lors de l’événement INNO Day 2022 en Chine à la mi-décembre. Cependant, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle de la société concernant l’événement pour le moment.