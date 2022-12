Proton Calendar enfin accessible à tous dans le monde entier

Toute personne utilisant un iPhone peut désormais protéger son emploi du temps quotidien grâce à la dernière amélioration de la célèbre application de messagerie sécurisée Proton Mail. Lancé il y a environ un an, le calendrier chiffré Proton Calendar est enfin disponible sur les appareils iOS également.

Le fournisseur basé en Suisse, qui est également à l’origine de l’un des meilleurs services VPN, Proton VPN, affirme que l’annonce de cette semaine est l’une de ses plus importantes publications, car la plupart de sa communauté utilise des appareils Apple.

Comme ses autres produits, Proton Calendar est gratuit. Les personnes à la recherche de plus de fonctionnalités ou de stockage supplémentaire peuvent alors s’abonner à son plan Plus ou Illimité.

« Les gens ne pensent pas aux calendriers comme quelque chose à protéger, mais un calendrier est un enregistrement de votre vie », a déclaré Andy Yen, PDG de Proton. « Nous ne devrions pas donner ces informations, car elles seront simplement utilisées à mauvais escient, soit par les gouvernements, soit par les géants de la technologie ».

Starting today, you can get Proton Calendar on your iPhone. 🗓️

Protected by the same end-to-end encryption as #ProtonMail, #ProtonCalendar has all the features you need to take your schedule with you wherever you go.

Give Proton Calendar a try: https://t.co/9brgTRUAG4 pic.twitter.com/Fc2jY7JU5F

— Proton Mail (@ProtonMail) November 30, 2022