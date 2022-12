Samsung s’attend à ce que l’adoption des smartphones pliables double parmi les professionnels

by

by

Samsung a déclaré que le nombre de smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip envoyés aux entreprises a presque doublé depuis l’année dernière. Ainsi, selon des informations provenant de l’intérieur de l’entreprise, le géant de la technologie a vendu 105 % de plus d’appareils pliables à des clients professionnels entre janvier et octobre 2022 qu’il ne l’a fait entre les mêmes mois en 2021.

Les expéditions de smartphones pliables devraient atteindre 16 millions d’unités dans le monde, avec une augmentation de 73 % d’une année sur l’autre, et environ 26 millions d’unités d’ici la fin 2023. De plus, le multitâche sur un grand écran et les optimisations d’applications pour les appareils pliables favorisent l’adoption par les entreprises.

Le smartphone pliable de quatrième génération de Samsung, le Galaxy Z Fold 4, est l’arme ultime pour le multitâche dans le monde des entreprises. Contrairement à la plupart des smartphones, il est doté d’un grand écran qui tient dans la poche et facilite l’exécution des tâches.

Le grand écran du Galaxy Z Fold 4 vous offre un espace de travail plus large, idéal pour utiliser les fonctions d’un PC de bureau. La barre des tâches de style PC est le meilleur moyen de suivre plusieurs projets et paires d’applications. Elle permet aux utilisateurs de gérer, de démarrer et de passer d’une application à l’autre sans interrompre leur travail.

Les entreprises s’orientent vers des technologies avancées lorsqu’elles mettent en place des politiques permettant aux employés de travailler à domicile ceci dans le but d’augmenter la productivité. Les applications dédiées aux smartphones pliables ont été particulièrement populaires dans le secteur des services financiers, où 74 % d’un groupe échantillon de conseillers financiers suggèrent qu’il est important ou essentiel de rester connecté grâce aux applications mobiles.

De puissants partenariats qui améliorent l’expérience des appareils pliables

Le smartphone pliable du géant de la technologie permet aux utilisateurs de passer sans effort de l’écran de couverture, qui est idéal pour les conversations rapides, au grand écran, qui facilite la lecture des articles d’actualité, le suivi des données du marché en temps réel, la consultation des portefeuilles et l’analyse des graphiques.

Le géant technologique a travaillé avec IBM (International Business Machines Corporation) pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent lorsque des professionnels de la finance servent des clients tout en travaillant à domicile. La société a déclaré qu’elle s’engageait à travailler avec les leaders de l’industrie mobile pour créer de nouvelles expériences mobiles. Dans les mois à venir, elle collaborera plus étroitement avec ses partenaires pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, comme les appareils pliables.

À propos de cette annonce, KC Choi, vice-président exécutif et chef de l’équipe Global Mobile B2B, MX Business, chez Samsung Electronics, a déclaré :