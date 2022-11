Le Honor Magic Vs révèle un appareil pliable léger et élégant

Le marché des smartphones pliables se tend petit à petit (et régulièrement), et le Magic Vs de Honor est le dernier à rejoindre la fête. Après avoir lancé le Magic V plus tôt cette année, Honor a dévoilé son dernier ajout à sa gamme pliable — le Honor Magic Vs pliable — en Chine. Doté d’un nouveau design et d’améliorations au niveau de l’affichage, des performances et de l’expérience utilisateur, le nouveau Magic Vs offre des mises à niveau massives par rapport à la génération précédente du Magic V et offre une forte concurrence à des appareils comme le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le OPPO Find N.

Les trois smartphones présentent un design analogue qui se plie vers l’extérieur pour révéler un écran de la taille d’une tablette. En termes de matériaux, les trois smartphones pliables sont fabriqués en verre et en métal, ce qui procure une sensation de qualité supérieure en main.

Cependant, le Magic Vs laisse le Galaxy Fold 4 et le OPPO Find N derrière lui en termes de dimensions et de poids. Le Honor Magic Vs pèse seulement 261 grammes et a une épaisseur de 12,9 mm, ce qui en fait le smartphone pliable le plus fin. Le Galaxy Z Fold 4 et le OPPO Find N ont tous deux une épaisseur supérieure à 14 mm. Il convient également de noter que le OPPO Find N et le Honor Magic Vs présentent tous deux un design sans interstice, tandis que le Galaxy Z Fold 4 présente un interstice entre les deux écrans lorsqu’il est plié.

En jetant un coup d’œil à l’écran intérieur, le Magic Vs offre un écran OLED de 7,9 pouces qui est assez analogue à l’écran AMOLED de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 4 et à l’écran AMOLED de 7,1 pouces de le OPPO Find N. Cependant, le smartphone pliable Honor ne prend en charge qu’un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, alors que le Fold 4 et le Find N disposent tous deux d’un écran de 120 Hz.

En ce qui concerne les écrans de couverture des trois smartphones, le Honor pliable dispose du plus grand écran extérieur OLED de 6,45 pouces, tandis que le Galaxy Z Fold 4 occupe la deuxième place avec son écran AMOLED de 6,2 pouces. Le Find N ne dispose que d’un petit écran de couverture de 5,5 pouces. De plus, le Find N n’est pas équipé d’un stylet. Le Magic Vs et le Galaxy Z Fold 4 prennent tous deux en charge la saisie au stylet pour la prise de notes et le dessin, alors que le Find N ne le fait pas.

Du côté de la caméra, il n’est pas en reste

En ce qui concerne les caméras, le Honor Magic Vs dispose d’un capteur photo principal de 54 mégapixels (ouverture f/1,8), d’un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels et d’un zoom optique 3x de 8 mégapixels. Le Galaxy Z Fold 4 et le OPPO Find N disposent également de configurations de caméras analogues avec un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large et un téléobjectif à zoom optique.

En ce qui concerne la caméra frontale, le OPPO Find N prend la première place avec sa caméra frontale de 32 mégapixels, tandis que le Magic Vs se contente de la deuxième place avec sa caméra frontale de 16 mégapixels. Le Galaxy Z Fold 4 ne dispose que de caméras frontale de 10 et 4 mégapixels sur l’écran de couverture et l’écran intérieur.

Du point de vue des performances, le Honor Magic Vs et le Samsung Galaxy Z Fold 4 offrent une expérience analogue car ils sont équipés du dernier Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Même si le Snapdragon 8+ Gen 1 n’est pas le dernier chipset Qualcomm disponible, il offre de meilleures performances et une meilleure efficacité par rapport au chipset Snapdragon 888 que l’on trouve sur le OPPO Find N.

Si l’on jette un œil aux options de stockage, le Magic Vs est disponible dans des configurations de stockage de 256 Go et 512 Go, tandis que Samsung propose une variante supplémentaire de 1 To du Galaxy Z Fold 4 en plus des variantes de stockage de 256 Go et 512 Go. La capacité de la RAM sur les trois smartphones pliables est de 8 Go ou 12 Go, et elle peut varier en fonction de la configuration de stockage que vous choisissez.

Une excellente charge

Alors que nous devons encore prendre en main le Magic Vs, le nouveau smartphone pliable devrait offrir la meilleure autonomie (en théorie) grâce à la combinaison d’une cellule de batterie de 5 000 mAh et d’une charge de 66 W. Le OPPO Find N occupe la deuxième place avec sa batterie de 4 500 mAh et une charge filaire de 33 W. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 ne propose qu’une batterie de 4 400 mAh et une charge filaire de 25 W. Le Find N et le Galaxy Z Fold 4 offrent cependant un support de charge sans fil, ce qui est absent sur le Magic Vs.

Dans l’ensemble, le Honor Magic Vs semble être un digne concurrent du Galaxy Z Fold 4. Le seul point négatif (pour l’instant) est le fait que le smartphone est disponible uniquement en Chine. Honor affirme qu’elle lancera le Magic Vs sur les marchés mondiaux au premier trimestre 2023.