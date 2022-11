Selon une fuite, les badges de vérification Twitter pour les marques pourraient être prochainement lancés

Si vous avez été attentif, vous avez probablement remarqué que le système de badges de Twitter est à peu près inutile maintenant, puisque dans la majorité des cas, il servira simplement à avertir les autres personnes de votre abonnement à Twitter Blue. Cette nouvelle formule a été lancée au début du mois, offrant aux utilisateurs de Twitter la possibilité de payer 8 dollars par mois pour bénéficier de certaines fonctionnalités supplémentaires. Comme on pouvait s’y attendre, des trolls ont profité de ce changement et ont utilisé les coches bleues nouvellement payées pour se faire passer pour de grandes entreprises.

Le nouveau propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, a apparemment tenté de remédier à ce problème en exigeant que les comptes incluent le mot « parodie » le cas échéant, puis a précisé peu après que le mot « parodie » devait être placé directement dans le nom d’affichage. Cela n’a pas empêché les trolls d’ignorer complètement la règle, et rapidement des comptes se sont fait passer pour Nintendo et d’autres grandes entreprises. Le plus célèbre de ces comptes trolls est celui qui se fait passer pour le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly et qui annonce sur Twitter que l’insuline sera gratuite. L’action de la société a chuté et elle a ensuite retiré toutes ses publicités de Twitter.

À l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul badge Twitter, de couleur bleue avec une coche au centre, qui signifiait auparavant que le compte auquel il était attaché était authentique.

Dans le cadre du nouvel abonnement Twitter Blue, le badge vérifié peut encore signifier cela sur les anciens comptes, mais pour tous les autres, il signifiera simplement qu’ils paient 8 dollars par mois. Ce n’est pas très utile lorsqu’il s’agit de communiquer quoi que ce soit aux spectateurs, donc Twitter pourrait déployer des badges supplémentaires, selon Platformer.

Dans un article de blog, Casey Newton affirme avoir glané quelques détails sur les plans présumés de Twitter à partir d’un plan de table. D’après le document, il y aurait 5 équipes au sein de Twitter qui travaillent sur leurs propres projets, dont l’un est l’abonnement Blue à 8 dollars par mois. En dehors de cela, il y aurait une option de vérification Blue for Business en préparation, les DM chiffrés dont nous avons entendu parler il y a quelques jours, une fonction de pourboire et les notes longues dont Musk a déjà parlé.

Des plans mis à mal

Le plan Blue for Business est particulièrement intéressant, car il a été détaillé dans des documents supplémentaires obtenus par Platformer. Les marques auront la possibilité d’acheter un autre type de badge de vérification pour leurs employés, ce qui permettra de savoir clairement à quelle entreprise ces comptes sont affiliés et de les distinguer des autres comptes.

Les tweets de ces utilisateurs pourront inclure des badges supplémentaires à côté de leur nom afin que leur statut soit immédiatement perceptible. Les maquettes des nouveaux badges incluraient ceux de Verizon et du New York Times, mais les récentes démissions pourraient perturber ces plans.