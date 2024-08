L’application X (ex-Twitter) disparaît du Mac App Store : Que se passe-t-il ?

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter et le changement de nom en X n’ont pas été très appréciés par tout le monde. L’application n’est plus listée sur le Mac App Store et n’est pas trouvée en cherchant X ou Twitter. Est-ce dû à une divergence d’opinions entre Musk et Apple ?

Il a été largement rapporté que l’application X, anciennement connue sous le nom de Twitter, n’est plus disponible sur le Mac App Store. Lorsque j’ai effectué une recherche sur Internet pour X ou Twitter sur Mac, j’ai été confronté soit à une douzaine d’articles sur sa disparition, soit à un message indiquant que l’application n’est pas disponible pour le moment.

Cela ne veut pas dire que vous devez vous passer de X si vous êtes sur Mac, car si vous avez déjà installé l’application, vous pouvez toujours l’utiliser. Vous pouvez également y accéder dans votre navigateur. Mais si vous n’avez pas encore l’application sur votre Mac et que vous l’attendiez avec impatience, ce n’est plus possible, du moins pour l’instant.

L’application Mac n’a pas été mise à jour depuis environ un an, et elle n’a jamais pris le nouveau nom de X. Elle est restée sous le nom de Twitter. C’est un signe qui ne trompe pas.

À l’heure où j’écris ces lignes, X et Elon Musk n’ont pas expliqué pourquoi l’application n’est plus disponible sur Mac.

Mais qu’en est-il des iPad et des iPhone ?

Il semble qu’il n’y ait pas que des problèmes entre Musk et Apple, car X est toujours disponible sur l’iPad et l’iPhone. Il est même disponible sur l’Apple TV, mais pas sur Mac.

Lorsque j’ai effectué une recherche dans l’App Store sur mon iPad, j’ai été dirigé vers l’application X et j’ai vu qu’une mise à jour était disponible. Elle a été mise à jour il y a un jour, ce qui semble indiquer que X a mis à jour les applications mobiles, mais a décidé de la retirer de Mac pour une raison ou une autre.

J’ai également vérifié sous Windows. Il semble que l’application porte toujours le nom de Twitter sur Windows, tout comme sur Mac. Et elle est toujours disponible. Elle est également toujours disponible sur Android.

En l’absence d’explication officielle sur la raison pour laquelle l’application X, toujours sous le nom de Twitter, a disparu de Mac et pas de Windows, chacun est libre d’imaginer pourquoi — qu’il s’agisse d’un désaccord ou d’un simple caprice de Musk n’est pas connu.

Mais si vous appréciez l’application Twitter sur votre Mac, ne la supprimez pas, car vous risquez de ne pas pouvoir la récupérer. Si vous n’en voulez plus et que vous souhaitez simplement supprimer votre compte X, nous pouvons vous aider à le faire et vous suggérer d’excellentes alternatives à Twitter.