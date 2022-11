Google Maps veut améliorer vos déplacements pendant les vacances

Google a annoncé aujourd’hui des mises à jour de Maps pour vous aider à profiter au maximum des vacances. La société indique que l’heure est aux voyages de vacances. Google Maps peut vous aider à vous déplacer pendant cette période chargée de l’année, que vous fassiez des courses, partiez à l’aventure avec des amis ou rendiez visite à votre famille.

Recherche avec Live View

La recherche Google Maps avec Live View a été annoncée en septembre de cette année. Imaginez que vous êtes à New York pour faire vos achats de Noël et voir vos amis. Soulevez votre smartphone et cliquez sur le symbole de la caméra dans la barre de recherche pour voir les magasins, cafés et distributeurs automatiques voisins.

Grâce aux indications et aux flèches alimentées par la réalité augmentée, vous pouvez voir où ils se trouvent et à quelle distance ils sont, et repérer les endroits qui ne sont pas dans votre champ de vision immédiat (comme un magasin de vêtements au coin de la rue) pour avoir une idée du quartier en un coup d’œil.

Pour trouver des restaurants, des bars, des magasins de desserts, des parcs et des stations de transport en commun à proximité, il suffit de toucher les différentes catégories de lieux. Les utilisateurs peuvent voir en superposition des informations essentielles sur chaque lieu, telles que son ouverture, son taux d’occupation, la fourchette de prix et l’appréciation de la communauté Google Maps.

Trouvez la meilleure station de recharge pour votre véhicule électrique

Si vous avez une voiture électrique, vous utilisez peut-être déjà Google Maps pour découvrir les bornes de recharge. Il est désormais plus facile de trouver un chargeur de voiture. Effectuez une recherche sur « Station de recharge pour véhicules électriques » et sélectionnez « Charge rapide » pour voir les stations équipées de chargeurs de 50 kW ou plus. Les utilisateurs peuvent également rechercher des stations correspondant au type de prise de leur véhicule électrique dans un plus grand nombre de pays. Ces deux fonctionnalités sont disponibles sur Android et iOS dans les pays où l’on charge des véhicules électriques.

Lieux accessibles

Les lieux accessibles ont été introduits en 2020 en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette fonctionnalité est présente sur Android et iOS dans le monde entier. Réglez Google Maps sur « Lieux accessibles ». Si un commerce possède une entrée accessible aux fauteuils roulants, vous remarquerez un emblème de fauteuil roulant sur son profil.

Vérifiez si les sièges, les toilettes et le parking sont accessibles. Cet outil, alimenté par les dons des propriétaires de commerces et de la communauté, peut vous aider à éviter les escaliers si vous avez une poussette, des bagages ou un chariot. Trouvez le profil de l’entreprise que vous souhaitez modifier, touchez « À propos », puis « Modifier les caractéristiques ». Vous pouvez ajouter des éléments d’accessibilité au profil d’une entreprise.

Disponibilité

À partir de la semaine prochaine, l’expérience de recherche visuelle commencera à être déployée à Londres, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco et Tokyo sur Android et iOS. La fonction de recherche de bornes de recharge de Google est disponible dès maintenant sur Android et iOS dans les pays où des bornes de recharge pour véhicules électriques sont disponibles.

Amanda Leicht Moore, directrice des produits de Google Maps, a présenté ces fonctionnalités :