Les départs présumés de l’équipe Twitter Blue pourraient causer un autre retard

La politique phare d’Elon Musk après sa prise de contrôle de Twitter a consisté à réorganiser le service d’abonnement Blue de l’entreprise et à modifier la manière dont les comptes étaient vérifiés. Les coches bleues étaient initialement distribuées aux personnes qui se distinguaient dans des domaines tels que la politique, les médias et le divertissement. Musk a proposé de se débarrasser de ce qu’il a appelé le système « seigneurs et paysans » utilisé par Twitter depuis la mise en place des vérifications. Au lieu de devoir répondre à une série de critères et d’être suffisamment notable dans un domaine pour obtenir un badge, Musk voulait en donner un à toute personne prête à payer 8 dollars à sa société.

Bien qu’il ait fait sensation avant la prise de contrôle en promettant de mettre en place une plateforme de liberté d’expression, l’accent a semblé être mis sur le New Blue après la prise de contrôle et le milliardaire aurait fait travailler des équipes 24 heures sur 24 pour respecter des délais serrés et terminer le projet le plus rapidement possible. La version actualisée de Blue a été lancée le lendemain des élections américaines de mi-mandat de 2022 et a apporté avec elle tout le chaos que beaucoup de gens avaient prédit.

Le badge de vérification original n’était pas destiné à être un symbole de statut ; il était conçu pour montrer qu’un compte était authentique et appartenait à la personne ou à l’entreprise qu’il prétendait être. Bien que New Blue ait pu fonctionner jusqu’à un certain point si une pièce d’identité gouvernementale était exigée avant l’émission d’une coche, le badge était véritablement attribué à quiconque payait les 8 dollars, ce qui a entraîné une vague de trolls se faisant passer pour des politiciens, des entreprises et des célébrités. Les messages des trolls allaient de déclarations offensantes à des commentaires sur la guerre en Irak, en passant par quelques tweets qui ont fait chuter le cours des actions de grandes entreprises. La possibilité de s’inscrire à Blue a été suspendue, et Twitter est retourné à sa planche à dessin.

En l’état actuel des choses, Blue 3.0 devrait être lancé le 29 novembre. Les comptes qui répondent aux critères de mise à niveau définis lors du lancement pourront à nouveau acheter une coche pour 8 dollars par mois. Cette date est plus tardive que celle initialement prévue par Twitter, mais Musk semble déterminé à s’assurer que sa fonctionnalité phare est « solide comme un roc » cette fois-ci.

Malheureusement pour l’homme le plus riche du monde, des événements récents pourraient à nouveau retarder son projet de modifier Twitter à sa guise. Ces événements récents sont également entièrement de sa faute.

Des licenciements en pagaille !

Mercredi matin, Musk a envoyé un e-mail à des milliers d’employés pour leur exposer sa vision de Twitter 2.0. Cette vision ne pourrait être réalisée que si son personnel acceptait de devenir plus « hardcore », de travailler plus longtemps et de travailler plus intensément. En outre, dans ce nouveau système, « seule l’excellence constituerait une note de passage », selon le milliardaire. Les employés qui ont reçu l’e-mail avaient le choix : répondre positivement, en confirmant leur engagement envers les plans de Musk avant 17 heures ce jeudi, ou quitter l’entreprise.

NEW: The designers leading Elon Musk’s Blue verified project are out, along with the lead web engineer. Many Twitter employees who maintained critical infrastructure have resigned. This is going to look like a very different company tomorrow. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 18, 2022

Malheureusement pour le nouveau PDG de Twitter, des centaines d’employés ont décidé de suivre son bluff et semblent avoir quitté Twitter. En ce qui concerne Blue, les personnes qui dirigent le projet sont également parties, selon Zoë Schiffer de Platformer. À 12 jours de la date de lancement, cela pourrait indiquer qu’un travail important reste à faire et que Musk a un gros problème sur les bras. Avec des équipes d’ingénieurs critiques qui auraient également démissionné, il pourrait y avoir des questions plus urgentes à traiter que le relancement de Blue, et même si Blue était le seul problème, une toute nouvelle équipe pourrait devoir être assemblée. Ne soyez donc pas surpris si la date de relance de la vérification payante est repoussée une fois de plus.