Voici comment Twitter pourrait faciliter la création de fils de discussion et de longs tweets

Pour certains, le format court des messages de Twitter est son unique argument de vente. Les utilisateurs disent ce qu’ils ont à dire en 280 caractères, et tout le monde peut rapidement lire leurs opinions. Ce ne sera peut-être plus le cas si l’un des nombreux projets d’Elon Musk pour l’entreprise se réalise.

À l’origine, les tweets étaient limités à 140 caractères, ce qui, selon Twitter, était dû aux limites imposées par ses origines basées sur les SMS. Au fur et à mesure que l’entreprise progressait, Twitter n’était plus tributaire des SMS et la limite de caractères a finalement été doublée pour atteindre 280 caractères. Mais de nombreux utilisateurs se heurtent encore à cette limite et doivent trouver des moyens créatifs de faire passer leurs arguments très détaillés sur le site de médias sociaux. L’une des méthodes consiste à utiliser l’application Bloc-notes qui équipe de nombreux smartphones et tablettes. Cette application peut être utilisée pour rédiger des messages longs et raconter des histoires assez longues. Le texte écrit sur l’application peut ensuite être capturé, plusieurs fois si nécessaire, et ces captures d’écran peuvent être jointes à un seul tweet. La limite de caractères du tweet peut alors être utilisée pour publier un bref résumé et joindre les hashtags nécessaires. C’est une chose qu’Elon Musk a précédemment qualifiée « d’absurde » lorsqu’il a parlé de l’introduction d’un moyen d’ajouter du texte long aux tweets à partir de l’application elle-même.

Une autre méthode courante est le « threading », que les gens ont indiqué avec l’emoji « thread » ces derniers temps. Les fils bien planifiés comportent des tweets numérotés, mais certains sont plus librement rédigés. L’idée d’un fil de discussion est simple : Vous publiez ce que vous avez à dire, et lorsque vous manquez d’espace, vous répondez à votre propre tweet original en donnant plus de détails sur le sujet. Ensuite, vous ajoutez simplement des tweets au « fil » jusqu’à ce que vous ayez terminé. Cette méthode populaire pourrait servir de base aux projets de Musk.

Jane Manchun Wong, chercheuse en applications, affirme que Twitter travaille à une mise à jour qui transformera automatiquement vos longs tweets en un fil de discussion.

Selon Wong, vos tweets s’enchaîneront automatiquement une fois la limite de tweet atteinte, et vous pourrez continuer à taper et un tweet supplémentaire sera ajouté. Cependant, cela ne changera peut-être pas autant les choses qu’il n’y paraît.

Twitter is working on making Tweet composer automatically expand into a thread when the characters count is approaching the 280 characters limit https://t.co/nigChFZ2Yn — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 17, 2022

Encore quelques interrogations

Twitter a depuis longtemps reconnu à la fois ses limites et la popularité du threading. Alors qu’à l’origine, les utilisateurs devaient répondre à leur tweet précédent, ce qui permettait à d’autres utilisateurs d’intervenir et de répondre avant que le contexte n’ait été ajouté, Twitter a publié il y a quelque temps une mise à jour qui a rendu le threading beaucoup plus facile. Le champ dans lequel vous tapez un nouveau tweet est doté d’un bouton + dans le coin inférieur droit, qui ajoute un tweet supplémentaire au fil de discussion. Cela permet aux utilisateurs de compiler facilement des fils de discussion et de passer d’un tweet à l’autre pour modifier le tout et s’assurer qu’il est fluide. La prochaine mise à jour pourrait permettre aux utilisateurs de coller plus facilement de grandes quantités de texte, de publier de très longs fils de discussion et d’éviter que leur flux ne soit interrompu entre les différents tweets. Cependant, d’autres utilisateurs ont fait remarquer que le bouton + a ses avantages. Actuellement, les utilisateurs peuvent personnaliser avec précision le début et la fin de chaque tweet, ainsi que sa longueur. Si le processus s’automatise, les choses risquent d’être plus difficiles.

Le changement le plus discuté que Musk a prévu est la relance du service d’abonnement premium « Twitter Blue » et ce que cela signifie pour la vérification. À l’origine, Musk a essayé de lancer rapidement le plan à 8 dollars par mois, mais cela a entraîné des problèmes majeurs. Toute personne qui payait le prix était automatiquement vérifiée et, bien que les badges fassent la distinction entre les utilisateurs « vérifiés par le passé », comme les politiciens, les célébrités et les marques, les deux coches se ressemblaient à première vue. Cela a conduit à une situation où des trolls se faisaient passer pour des personnalités publiques et des entreprises, puis tweetaient une variété de contenus offensants. Twitter a suspendu la possibilité de s’inscrire à ce service et est retourné à la case départ.

D’autres changements à venir

Mais une coche pour tout le monde n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité de Twitter ni la plus utile. Bien qu’il ait mis en avant le service payant, Musk a promis de mettre à la disposition de tous une fonctionnalité souhaitée depuis longtemps, le bouton d’édition. Twitter a testé son bouton d’édition peu avant le rachat et l’a initialement mis à la disposition des utilisateurs de Blue. Auparavant, il n’y avait aucun moyen de modifier un tweet une fois qu’il était publié et la seule façon de corriger une faute de frappe ou d’ajouter un hashtag manquant était de le supprimer et de réessayer.

Musk souhaite également ajouter des vidéos plus longues et de meilleure qualité au service. La possibilité de télécharger des vidéos plus longues sera l’un des avantages du « New Blue », mais elle ne fera pas que stimuler les inscriptions au principal plan de monétisation de Musk. Le service pourrait également générer des revenus en attirant des créateurs de contenu populaires sur des sites comme YouTube, ce que Musk a déjà souligné comme une de ses ambitions.