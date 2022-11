Elon Musk détaille le plan de la refonte de Twitter Blue : 8 dollars/mois, moins de publicités, etc.

Sur Twitter, son nouveau PDG, Elon Musk a révélé les avantages de payer un abonnement mensuel pour obtenir un badge de vérification « coche bleue ». Selon de précédents rapports, Twitter facturerait 20 dollars par mois pour la vérification, mais Twitter facturera désormais 8 dollars (environ 8 euros) par mois pour son abonnement Blue. En s’abonnant, les utilisateurs de Twitter recevront une coche bleue et quatre autres avantages.

Mardi, Elon Musk a évoqué sur Twitter la monétisation de l’entreprise et la réduction de sa dépendance à l’égard des publicités. Il s’agit d’une augmentation de 60 % par rapport au prix initial de 5 dollars. Musk ajoute : « Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l’ont pas, c’est des conneries. Pouvoir au peuple ! Blue pour 8 dollars par mois ». Il semble que le sort d’une coche vérifiée pour les comptes sur Twitter soit maintenant intrinsèquement lié à Twitter Blue.

Musk ajoute également que les prix seront ajustés régionalement en fonction de la métrique de la parité du pouvoir d’achat, ce qui est aussi un signe que le produit s’étendra à davantage de pays. Jusqu’à présent, Twitter Blue a été limité aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Musk a révélé plusieurs autres avantages du service Twitter Blue en plus du badge de vérification. Selon Musk, les utilisateurs du badge bleu verront deux fois moins de publicités et seront prioritaires dans les réponses, les mentions et les recherches. Ils seront également en mesure de soumettre des vidéos et des fichiers audio plus longs.

Price adjusted by country proportionate to purchasing power parity

Voici les avantages de l’abonnement Twitter Blue pour 8 dollars/mois :

Casey Newton, écrivant sous le nom de @platformer, a rapporté que Twitter envisageait apparemment un abonnement annuel de 99 dollars en plus de l’option mensuelle. Selon des conversations internes mises au jour par Platformer, l’entreprise souhaite également offrir à tous les utilisateurs la possibilité de modifier leurs tweets. Auparavant, seuls les abonnés de Blue pouvaient utiliser cette fonctionnalité.

A $99 annual plan for Twitter Blue! Everyone gets the edit button for free! And that all-hands meeting is canceled!

All the latest from inside Twitter’s regime change in today’s @platformer for subscribers ➡️https://t.co/ITQTTJnxFR pic.twitter.com/x4tTq6ubLp

—Casey Newton (@CaseyNewton) November 1, 2022