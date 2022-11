Les spécifications du OnePlus 11 laisse entrevoir un écran 2K et une caméra de 50 mégapixels

Au cours des dernières années, nous avons vu OnePlus apporter plusieurs changements à ses smartphones phares. Jusqu’à la série OnePlus 7, la société lançait généralement quatre appareils phares chaque année. À l’époque, la société lançait les modèles phares OnePlus standard et OnePlus Pro au cours de la première moitié de chaque année civile et réservait la seconde moitié de l’année aux modèles OnePlus T et OnePlus T Pro légèrement améliorés.

Cependant, avec chaque génération qui passe, il est devenu de plus en plus difficile pour les marques de smartphones d’apporter des changements assez importants pour justifier plusieurs flagships dans une année. Pour la même raison, nous avons vu OnePlus abandonner entièrement le OnePlus 10 « standard » en 2022. Au lieu de cela, la société a d’abord lancé le OnePlus 10 Pro en janvier 2022 et l’a suivi avec un modèle standard — le OnePlus 10T — en août 2022, seulement 6 mois plus tard.

Alors que nous ne connaissons pas les plans de OnePlus pour 2023, si OnePlus décide de remplacer le même calendrier de lancement que 2022, nous pourrions voir la société lancer le OnePlus 11 Pro en janvier 2023. Nous avons également une bonne idée de ce à quoi le OnePlus 11 Pro pourrait ressembler grâce aux rendus de CAO divulgués il y a quelques mois. Quant au modèle OnePlus standard pour 2023, une récente fuite de Yogesh Brar indique que la société pourrait lancer cet appareil sous le nom de OnePlus 11.

OnePlus 11 – 6,7 » 2K LTPO, 120 Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12 GB RAM

—128/256 GB Storage

—Rear Cam: 50MP (IMX890) + 48 MP (UW) + 32 MP

—Front Cam: 32MP

—Android 13, OxygenOS 13

—Hasselblad Tuning

– 5,000 mAh battery

—100W wired, 50W wireless charging

– Alert slider —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 17, 2022

Selon Yogesh, le OnePlus 11 pourrait obtenir un écran de 6,7 pouces — la même taille que le OnePlus 10T de 2022. Cependant, ce qui pourrait changer cette fois-ci, c’est que l’écran pourrait être un panneau LTPO avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’écran LTPO pourrait également permettre au OnePlus 11 de prendre en charge un taux de rafraîchissement adaptatif. Yogesh ajoute également que le smartphone pourrait recevoir le SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et être proposé en deux options de stockage/mémoire vive : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go.

La configuration de la caméra sur le OnePlus 11 pourrait inclure une configuration de 50 mégapixels + 48 mégapixels + 32 mégapixels, avec la société utilisant le capteur Sony IMX890 pour la caméra principale. Le capteur secondaire de 48 mégapixels est susceptible d’être associé à un objectif ultra-large. Il y a un autre capteur 32 mégapixels sur le smartphone — cette fois à l’avant du smartphone pour la caméra frontale. OnePlus va probablement continuer à utiliser la marque Hasselblad sur le OnePlus 11 également.

Le retour de la charge sans fil

La capacité de la batterie sur le OnePlus 11 est susceptible d’avoir une plus grosse capacité, puisque l’on pourrait retrouver une batterie de 5 000 mAh. Curieusement, Brar affirme que le smartphone offrira un support pour la charge filaire de 100W et la charge sans fil de 50W — ce qui serait un déclassement par rapport au OnePlus 10T, qui offre un support de la charge rapide filaire de 150 W. Il est intéressant de noter que le OnePlus 10T a entièrement ignoré la recharge sans fil.

Comme souligné précédemment, nous n’avons toujours pas de calendrier de lancement pour les flagships 2023 de OnePlus.