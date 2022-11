Twitter pourrait relancer le chiffrement de bout en bout des messages privés (DM)

Il reste à voir combien de temps Twitter mettra à déployer le chiffrement de bout en bout pour les DM Twitter. Si cela se produit dans un avenir proche, le service DM de Twitter sera au même niveau que WhatsApp, Signal et Telegram — qui ont tous supporté le chiffrement de bout en bout sur leurs applications de messagerie depuis un certain temps maintenant.

Plus intéressants encore, nous devrions peut-être remercier Jane pour cette fonctionnalité. En effet, c’est Jane elle-même qui a demandé à Musk de relancer la fonctionnalité de chiffrement de bout en bout. Elle a fait cette demande publique il y a un peu moins d’une semaine, et il semble que Musk ait pris note de sa suggestion.

Il est intéressant de noter que Twitter avait initialement prévu d’apporter le chiffrement de bout en bout aux DM dès 2014 . C’était au plus fort de la controverse PRISM — un programme géré par l’Agence de sécurité nationale qui permet au gouvernement d’accéder facilement aux données des sociétés Internet avec une simple ordonnance du tribunal. Un reportage explosif datant de 2013 a révélé que plusieurs entreprises technologiques — dont Microsoft, Yahoo, Google, Facebook et Apple — participaient au programme PRISM. Une exception notable était Twitter, qui a exprimé une opposition véhémente à PRISM. En fait, la décision de Twitter d’intégrer le chiffrement de bout en bout dans son service de DM a été considérée comme un geste courageux de la part de l’entreprise pour protéger la vie privée des utilisateurs.

Bien que la plupart des contenus sur Twitter relèvent du domaine public, le réseau social offre aux utilisateurs un semblant de confidentialité grâce à des fonctionnalités telles que les Tweets protégés et les messages directs (DM). Si les DM de Twitter n’ont pratiquement pas changé depuis leur création, Twitter a procédé à quelques mises à jour occasionnelles au cours des dernières années, notamment en permettant d’envoyer des DM plus longs et en améliorant les capacités de partage des médias. Cependant, il manque encore à ce jour une fonctionnalité dans les DM de Twitter : le chiffrement de bout en bout, qui garantit qu’un tiers ne peut pas intercepter les conversations entre utilisateurs.