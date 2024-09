X : Bloquer ne signifie plus cacher, les utilisateurs s’inquiètent

Elon Musk, le propriétaire de X (anciennement Twitter), a récemment annoncé un changement majeur dans la fonctionnalité de blocage de la plateforme. Désormais, les utilisateurs que vous avez bloqués sur X pourront toujours voir vos publications publiques, même s’ils ne peuvent plus interagir avec elles.

Actuellement, X affiche un message « Vous êtes bloqué » lorsque vous tentez de consulter le profil d’une personne qui vous a bloqué. En plus de bloquer toutes les publications, cela vous empêche également de voir leurs réponses, leurs médias, leurs abonnés et leur liste d’abonnements.

Bien qu’une source chez X ait déclaré à The Verge que cette modification était justifiée par le fait que les utilisateurs peuvent déjà voir les publications des personnes qui les ont bloqués en utilisant un autre compte ou en étant déconnectés, plusieurs journalistes de The Verge ont constaté que X empêche en réalité de consulter le profil de quelqu’un si vous êtes déconnecté.

Elon Musk contre le bouton « Bloquer »

Elon Musk a déjà exprimé son aversion pour le bouton de blocage. L’année dernière, il a déclaré que cette fonctionnalité « n’avait aucun sens » et qu’elle « devrait être abandonnée au profit d’une forme plus forte de mise en sourdine ». Il a également menacé de supprimer complètement la possibilité de bloquer des personnes sur la plateforme, sauf pour les messages directs.

Même si le bouton « Bloquer » de X continuera d’empêcher quelqu’un d’interagir avec les publications d’une personne, il pourra toujours les voir, ce qui pourrait faciliter le harcèlement des victimes par des personnes malveillantes.

Cette décision d’Elon Musk soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des utilisateurs de X. Elle pourrait rendre la plateforme plus hostile et moins sûre pour les personnes déjà victimes de harcèlement en ligne.