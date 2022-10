La Google Pixel Watch ne bénéficiera que de trois ans de mises à jour

Pourtant, 3 ans de mises à jour pour une montre qui commence à 379 euros peuvent sembler être une décision difficile à comprendre d’autant plus que Samsung offre jusqu’à 4 ans de mises à jour pour sa gamme Galaxy Watch 5. Trois ans de mises à jour pour la première smartwatch de Google est une mauvaise image lorsque c’est la société même derrière Wear OS lui-même, et on peut espérer que Google peut intensifier ses efforts logiciels dans les prochaines versions.

