Le Pixel 7 de Google ne bénéficiera que de trois ans de mises à jour de l’OS

La gamme Pixel 7 est désormais disponible en précommande. Google a montré plusieurs améliorations lors de son événement matériel Made by Google, comme la nouvelle puce Tensor G2 et une configuration améliorée de la caméra arrière. Mais, elle a oublié de mentionner un détail important — vous ne recevrez que trois mises à jour majeures de l’OS.

Même si les deux smartphones bénéficient de 5 ans de mises à jour de sécurité, Google ne s’engage qu’à 3 ans de mises à jour majeures de l’OS pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui viennent d’être lancés.

Nous construisons des smartphones Pixel pour qu’ils s’améliorent au fil du temps avec des mises à jour de logiciels et de fonctionnalités. Comme les Pixel 6, 6 Pro et 6a, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro fourniront au moins 5 ans de mises à jour de sécurité à partir de la date à laquelle les smartphones sont disponibles pour la première fois sur le Google Store et au moins 3 ans de mises à jour de l’OS

La gamme Pixel 7 est livrée avec Android 13, donc trois ans de mises à jour signifieraient que Google s’engage à mettre à jour les nouveaux smartphones jusqu’à Android 16. Les mises à jour de sécurité continueront à arriver pendant deux années supplémentaires après cela. Trois ans de mises à jour sont la norme pour les fabricants de smartphones comme OnePlus, et il n’est pas rare de voir d’autres entreprises (notamment Motorola) offrir seulement deux ans, ou même un an pour certains smartphones moins chers.

C’est exactement la même politique que la série Pixel 6, et c’est à peu près ce que Google a fourni pour ses smartphones depuis que le premier Pixel est sorti en 2016. Mais ce n’est plus du tout le cas. Samsung, par exemple, offre à ses smartphones Galaxy S22 quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité, dépassant Google d’une année supplémentaire. Et bien sûr, Apple offre à ses iPhone au moins 5 ans de mises à jour iOS, et souvent, ils obtiennent même plus que cela — certains iPhone ont été pris en charge jusqu’à 7 ans.

Samsung fait mieux

Non seulement Google n’en a pas parlé lors de l’événement, mais elle a apparemment fait un effort supplémentaire pour le cacher et induire les utilisateurs en erreur. Google a vanté le fait que les deux smartphones bénéficieraient de « 5 ans de mises à jour » alors qu’il parlait des abandons de fonctionnalités des Pixel lors de l’événement, sans mentionner ou reconnaître que 2 de ces 5 ans ne seraient que des correctifs de sécurité. La société a également évité de le mentionner dans la fiche technique de la gamme Pixel 7.

Si Google veut positionner la gamme Pixel comme l’équivalent d’Android à l’iPhone, elle doit vraiment faire un effort supplémentaire sur ce point, surtout en voyant comment les smartphones utilisent la propre puce de Google. Il n’y a pas d’excuses.