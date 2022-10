Xbox confirme que Phil Spencer a partagé un ancien prototype de dispositif de streaming

Le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a semblé révéler le design du prochain dispositif de streaming de jeux axé sur le cloud de Xbox dans un tweet célébrant le 25e anniversaire de Fallout, mais un porte-parole de Microsoft a expliqué qu’il s’agit simplement d’un ancien prototype.

« Le dispositif sur l’étagère de Phil était un ancien prototype de Keystone », a expliqué le représentant de Xbox. « Plus tôt cette année, nous avons annoncé que nous avons pris la décision de pivoter loin de l’itération actuelle de Keystone et nous prenons nos apprentissages pour recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra de fournir le Xbox Cloud Gaming à plus de joueurs dans le monde à l’avenir. Nous n’avons rien de plus à partager aujourd’hui ».

Dans le tweet, Spencer a félicité Bethesda et son équipe Fallout pour avoir atteint cette étape importante et a inclus une photo de son étagère qui contient quelques produits dérivés de Fallout. Les followers de Spencer ont rapidement repéré un petit appareil Xbox blanc, jamais vu auparavant, sur l’étagère supérieure, sous une grande épée. Cette petite pièce de technologie est l’ancienne version d’un dispositif de streaming de jeux que Microsoft développait sous le nom de code Keystone.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

La boîte blanche porte un logo Xbox dans un coin, tandis qu’en haut à droite, on peut voir une découpe en forme de pilule — analogue à celle de la Xbox Series S. Normalement, le récepteur d’une télécommande infrarouge se trouve simplement à cet endroit. Bien sûr, il n’est pas possible de voir davantage de détails, car la photo de Spencer est — oh quelle surprise — d’une résolution étonnamment faible.

Une première itération oublié

Microsoft a affirmé que Keystone était en cours de développement à Windows Central plus tôt cette année, mais a également mentionné que Xbox a décidé de « pivoter loin de l’itération actuelle » de l’appareil. « Nous avons travaillé sur un dispositif de game-streaming, nom de code Keystone, qui pourrait être connecté à n’importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console », a déclaré un porte-parole à Windows Central en mai 2022.

Selon Microsoft, l’appareil sur la photo de Phil Spencer est ce que Xbox prévoyait de sortir avant de décider de « recentrer nos efforts sur une nouvelle approche ». Ce n’est pas une surprise que les gens aient pensé que ce serait effectivement ce que Microsoft a sorti, car Spencer a également teasé la Xbox Series S et la collaboration avec Kojima Productions en les cachant sur son étagère. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre que Microsoft décide d’en partager davantage sur sa nouvelle approche.