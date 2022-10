Pixel Watch : Google lance officiellement sa toute première smartwatch à 379 euros

Le jour que les fans de Pixel attendaient avec impatience depuis des années est enfin arrivé ! Google a officiellement lancé sa toute première smartwatch, judicieusement nommée Pixel Watch. Présentée pour la première fois aux côtés de la série Pixel 7 lors de la Google I/O 2022 plus tôt cette année, la Pixel Watch présente un design haut de gamme, des fonctionnalités de santé à égalité avec l’Apple Watch 8, Wear OS 3 avec de nouvelles fonctionnalités, et plus encore.

Conçue et fabriquée par Google, la première itération de la Pixel Watch a un look premium et est riche en fonctionnalités. Elle est dotée d’un écran circulaire en forme de dôme, qui est une dalle AMOLED de 1,2 pouce, avec une fonctionnalité d’affichage permanent (AOD) et un verre Gorilla Glass 3D de Corning. Enfin, Google affirme que le design en dôme « fait visuellement disparaître le bord d’écran », mais parlons-en davantage.

Comme nous l’avons vu dans les nombreuses fuites avant le lancement, la Pixel Watch a d’énormes rebords autour de l’écran circulaire. Cela n’a cessé de faire parler sur Internet depuis lors, je dois donc de le mentionner. L’interface utilisateur sombre de Wear OS pourrait cacher les bords et donner une impression de cohésion entre l’écran et l’interface utilisateur, mais ce sera probablement problématique en utilisation extérieure. Les bords d’écran de la Pixel Watch font même honte aux anciennes montres Moto 360.

La Pixel Watch propose trois finitions en acier inoxydable : noir, argent et or. En ce qui concerne les bracelets, la montre prend en charge un mécanisme de rotation et de verrouillage qui maintient les bracelets en place en toute sécurité. Vous pouvez choisir parmi quatre styles de bracelets différents : le bracelet actif standard, le bracelet extensible et tissé pour le confort, et les bracelets en métal et en cuir pour un look classique et haut de gamme.

Sous le capot, la Pixel Watch est alimentée par le chipset Exynos 9110 (un chipset vieux de quatre ans). Cette puce a été associée à un coprocesseur Cortex M33, à 2 Go de RAM et à 32 Go de stockage. On retrouve également l’ensemble des options de connectivité standard, à savoir Bluetooth 5.0, Wi-Fi (ou 4G LTE), NFC et GPS. Parlons maintenant du logiciel.

L’expérience logicielle, le must-have de la montre

Google a commencé à retravailler l’expérience Wear OS avec Wear OS 3 (vu pour la première fois sur la Galaxy Watch 4) plus tôt l’année dernière. Il a depuis ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation pour smartwatch, passant à Wear OS 3.5 le mois dernier. Aujourd’hui, Google a présenté d’autres nouvelles fonctionnalités pour distinguer la Pixel Watch des offres de son partenaire.

La Pixel Watch fonctionne sous Wear OS 3.5 avec une multitude d’applications Google, dont Google Maps, Google Assistant, Google Photos, et bien d’autres encore. Vous obtenez une nouvelle application Google Home qui vous permet de contrôler votre maison connectée depuis votre poignet. Vous avez également accès au Play Store pour obtenir vos applications préférées comme Spotify, et plus encore.

En ce qui concerne les fonctionnalités de santé, Google utilise l’expertise de son équipe interne Fitbit pour vous offrir un matériel de premier ordre et éprouvé sur la Pixel Watch. Il associe ce matériel à une nouvelle application Fitbit qui répond à tous vos besoins en matière de suivi de la santé. Vous pouvez utiliser cette application pour le suivi des pas, la surveillance continue de la fréquence cardiaque et du sommeil, et la vérification de vos récentes séances d’entraînement.

Un support ECG

À l’instar de l’Apple Watch et de la Galaxy Watch, Google propose également un support ECG avec la Pixel Watch. Il vous permet de vérifier votre cœur pour détecter les signes de fibrillation auriculaire et un rythme cardiaque irrégulier. La montre prendra également en charge la détection des chutes avec un déploiement prévu pour l’année prochaine.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, Google affirme que la Pixel Watch vous permettra facilement de tenir une journée complète (jusqu’à 24 heures) sur une seule charge. Elle est équipée d’une batterie d’une capacité de 294 mAh. Les besoins de charge ici sont gérés par une rondelle de charge magnétique USB-C, un peu comme l’Apple Watch.

Prix et disponibilité

La Pixel Watch sera disponible en deux variantes : une variante Wi-Fi uniquement et une autre avec une connectivité Wi-Fi + 4G LTE. Découvrez les prix des deux variantes juste ici :

Pixel Watch (Wi-Fi) – 379 euros

Pixel Watch (Wi-Fi + 4G) – 429 euros

Elle est disponible en précommande et sera disponible à partir du 13 octobre.