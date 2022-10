by

Les 12 derniers mois ont été bien remplis pour HTC, et il semble que le fabricant de casques VR ait une dernière annonce avant la fin de l’année. Quelques heures avant le lancement du Meta Quest Pro, HTC a teasé un nouveau casque Vive VR.

Mais à part une photo de ce qui semble être une lentille, HTC n’a partagé aucune information sur cet appareil. Elle qualifie simplement le nouveau casque de « petit ». « Go small or go home », peut-on lire sur le tweet, qui présente une image ombragée du nouveau produit en question. « Nous travaillons sur quelque chose de grand… nous voulons dire petit. C’est un nouveau casque ! », a ensuite confirmé HTC dans la section des réponses.



Les passionnés se souviennent peut-être du HTC Vive Flow, un casque de petite taille que HTC a lancé en octobre 2021. Le Vive Flow n’est pas très populaire parmi les critiques ou les clients, bien qu’il s’agisse du casque VR le plus léger et le plus mince du portefeuille de produits de HTC. Il y a de fortes chances que ce nouveau casque soit une suite du Vive Flow, mais il peut aussi s’agir d’un tout nouvel appareil.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E – HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

Quoi qu’il en soit, HTC souhaite probablement attirer l’attention sur son matériel avant l’événement Meta Quest Pro du 11 octobre. Les premières informations suggèrent que le Meta Quest Pro est un casque VR incroyablement léger et mince, il pourrait donc concurrencer ce que HTC présente aujourd’hui.

De quoi contrer le Meta Quest Pro ?

Je suis également intéressé par la façon dont HTC va commercialiser ce casque. Le Vive Flow est un appareil occasionnel qui s’appuie sur un smartphone — c’est un peu une niche et une vieille école. Un casque VR plus puissant avec un design analogue s’en sortirait beaucoup mieux parmi les enthousiastes, les joueurs et les professionnels.

Oh, et ne prenez pas la peine d’examiner l’image de teasing de HTC. En augmentant la luminosité, vous verrez simplement les mots « nice try ». Très drôle, HTC !