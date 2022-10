La smartwatch premium Huawei Watch D va arriver en Europe !

Peu de gens se souviennent probablement que Huawei a sorti une toute nouvelle smartwatch il y a environ un an. La Watch D est l’un des produits les plus avancés de la société, alors ne vous attendez pas à ce qu’elle soit bon marché, même s’il s’agit d’un produit Huawei, une marque connue pour fixer des prix inhabituellement bas pour ses appareils.

Annoncée comme une smartwatch haut de gamme, la Huawei Watch D a été initialement présentée en Chine en décembre dernier et ne devait pas être disponible à l’international. Cependant, la société chinoise a décidé que la Watch D était trop bonne pour ne pas être proposée à un public plus large.

C’est ainsi qu’en mai dernier, Huawei a confirmé que la Watch D serait disponible en dehors de la Chine, mais n’a pas donné d’échéance ni de détails sur son prix. Lorsqu’un nouveau dispositif portable est équipé de toutes sortes de capteurs qui mesurent des paramètres liés à la santé, il doit être vérifié et approuvé par diverses entités officielles.

L’EMA (Agence européenne des médicaments) est chargée de la vérification et de l’approbation de ces produits en Europe, et il semble que le retard ait été causé par cet organisme officiel, comme le rapporte GSMArena. Une fois que la smartwatch a reçu toutes les approbations nécessaires, Huawei a enfin pu révéler quand exactement la Watch D sera disponible à l’achat, du moins en Europe.

Sans plus attendre, Huawei a confirmé que la Watch D sera en vente en Europe à partir d’octobre au prix de 450 €. L’Allemagne est le premier pays à obtenir la montre, mais on peut penser qu’elle arrivera rapidement en France.

Des capteurs de haute précision

Contrairement à de nombreuses autres smartwatches dans la même gamme de prix, la Watch D est livrée avec une mini-pompe/coussin gonflable et des capteurs de haute précision qui permettent un suivi plus précis de la pression artérielle. En outre, la smartwatch est dotée d’un support ECG, d’un écran AMOLED de 1,64 pouce (résolution de 456 x 280 pixels) avec un verre incurvé 2,5D et d’un châssis en aluminium durable.

Tous vos paramètres de santé peuvent être gérés à partir de l’application Huawei Health, qui vous permet également de partager les données comme les rapports de pression artérielle et les lectures anormales avec vos amis et votre famille. En fonction de votre lieu de résidence, la Watch D prendra également en charge l’assistant vocal intelligent vous permettant de lui donner des commandes vocales.

En ce qui concerne les capteurs, la Huawei Watch D dispose d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une fréquence cardiaque optique, de la lumière ambiante, de la température, de la pression différentielle et de capteurs de hall. Et ce n’est pas tout, puisque la Huawei Watch D comprend également des options de connectivité GPS, NFC (Near Field Communications) et Bluetooth 5.1.

Selon Huawei, la batterie de la Watch D devrait durer environ 7 jours avec une utilisation traditionnelle : paramètres d’usine par défaut, fréquence cardiaque toujours active (mode intelligent), sommeil scientifique la nuit, mesure de la pression artérielle 6 fois par jour, mesure de l’ECG 5 fois par jour, exercice hebdomadaire moyen de 90 minutes et notification des messages activée (50 messages, 6 appels, 3 alarmes par jour). Le même scénario mentionne également que l’écran ne doit pas être allumé plus de 200 fois par jour.

Une montre résistante

Comme de nombreuses smartwatches de nos jours, la Huawei Watch D est classée IP68, ce qui la rend suffisamment résistante à la poussière, à la saleté et au sable. Cette même classification signifie qu’elle résiste à une immersion jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 m sous l’eau pendant 30 minutes. Bien que la Watch D dispose d’un écran tactile, elle est également dotée de deux boutons latéraux : Home et Health.

En ce qui concerne la taille, la Huawei Watch D n’est pas aussi grande qu’elle pourrait le paraître sur les photos officielles. Elle ne fait que 13,6 mm d’épaisseur et pèse environ 40 g. Le bracelet de la montre est en fluoroélastomère noir (un caoutchouc synthétique utilisé principalement dans les joints et les couches barrières). Il est également important d’ajouter que la Huawei Watch D fonctionnera avec tout appareil fonctionnant sous Android 6.0, HarmonyOS 2 et iOS 12.0 ou plus.