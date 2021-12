La Huawei Watch D est officielle avec le suivi de la pression artérielle et un écran AMOLED

Huawei a annoncé le tout nouveau smartphone pliable P50 Pocket. Le P50 Pocket est équipé du chipset Snapdragon 888 et offre une expérience de pliage sans faille. Parallèlement à ce nouveau smartphone pliable, Huawei a également annoncé la toute nouvelle smartwatch Watch D.

La nouvelle Huawei Watch D est dotée d’un écran AMOLED carré de 1,64 pouce avec une résolution de 456 x 280 pixels, et une densité de pixels de 326 ppp. Le châssis lui-même est en alliage d’aluminium, et il est disponible en noir et en titane. Le bracelet est en caoutchouc strié, et il sera également disponible en tailles moyenne et grande, comme d’autres smartwatches traditionnelles. La montre est également certifiée IP68 pour l’eau et la poussière, et elle dispose d’un capteur de température et du NFC.

La principale caractéristique de la Watch D est sans aucun doute la fonction de surveillance de la pression artérielle. Elle est dotée d’une micropompe (elle est aussi petite qu’une pièce de dix cents), qui permet de prendre des mesures sanguines au poignet tout en portant la montre. Elle dispose également d’un capteur de pression, d’un circuit de contrôle de la rétroaction de la pression et d’un trajet de gaz à faible résistance au débit pour obtenir des mesures précises.

La montre peut également suivre l’évolution de l’oxygène dans le sang, du sommeil, du stress et de la température corporelle. Elle prend également en charge plus de 70 exercices, dont la gymnastique, l’haltérophilie, le yoga, le cyclisme et bien d’autres encore.

C’est quelque chose que des rivales de renom comme l’Apple Watch 7 ne peuvent pas faire, et Huawei affirme que la précision est de ± 3 mmHg.

Une lecture ECG également

L’ECG est une autre caractéristique clé de la Huawei Watch D, qui utilise la technologie TruSeen 5.0+ composée de 8 capteurs photoélectriques circulaires et d’une paire de sources lumineuses avec une lentille en verre incurvée et une électrode ECG revêtue de PVD pour filtrer les interférences. Il en résulte des résultats d’ECG très précis, comme le souligne GSMArena.

Il convient de mentionner que Huawei croit tellement en cette technologie qu’elle s’est également associée à 301 hôpitaux en Chine pour tester la précision et la fiabilité des capacités de suivi de la santé. Huawei a également fait un pas de plus en enregistrant la montre comme dispositif médical de classe II, bien que cette licence ne s’applique qu’à la Chine.

Si la taille de la batterie de la Huawei Watch D reste un mystère, la société affirme qu’elle peut durer plus d’une semaine avec une seule charge. La Watch D sera vendue au prix de 2 988 CNY (euros) et sera mise en vente en Chine à partir du 25 décembre.

Huawei n’a pas précisé si la nouvelle smartwatch sera disponible dans le monde entier ou sur d’autres marchés.