Instagram propose des publicités dans les pages Explore et Profil

Instagram a annoncé de nouvelles surfaces publicitaires et de nouveaux outils pour cibler davantage de clients. Elle a introduit des annonces sur de nouvelles surfaces et des outils créatifs le mois dernier pour aider les marketeurs à créer, à raconter leurs récits et à développer leurs activités.

Plus que jamais, les gens regardent, créent et partagent des Reels. Les publicités sur les Reel vous permettent d’atteindre de nouveaux clients. Instagram introduit des morceaux gratuits et de hautes qualités de Meta Sound Collection dans les publicités Carousel sur les Reels. Les entreprises peuvent choisir manuellement une chanson de leur répertoire, ou laisser l’application la choisir en fonction du contenu de l’annonce.

Les fils Explore et Profil d’Instagram permettent désormais de découvrir davantage de marques et de produits. La page d’accueil de Explore, la grille que les utilisateurs voient lorsqu’ils cliquent pour la première fois sur Explore, intégrera désormais des publicités pour cibler les consommateurs au début du processus de découverte.

La société teste également les publicités dans les flux de profils publics, qui ne sont pas destinés aux adolescents et que les utilisateurs peuvent lire après avoir visité le profil d’un autre compte et cliqué sur une publication.

En outre :

Les annonceurs peuvent augmenter leur portée en utilisant les actifs actuels du flux tout en offrant aux utilisateurs la même expérience publicitaire personnalisée que dans leur flux principal Instagram

Dans le cadre de ce pilote, Instagram permettra à des producteurs américains sélectionnés de gagner des fonds supplémentaires grâce aux annonces diffusées dans leurs flux de profil.

Annonces multi-annonceurs alimentées par l’IA

Les entreprises peuvent atteindre les acheteurs qui se sont récemment engagés avec du contenu commercial pertinent dans les flux en utilisant des publicités multi-annonceurs. Lorsqu’un utilisateur s’intéresse à une publicité, l’apprentissage automatique lui propose d’autres publicités provenant d’entreprises connexes. La société a déclaré que l’ajout de plus d’un annonceur aux campagnes publicitaires augmentait le nombre de conversions par dollar dépensé.

Enfin, Instagram a commencé un test ouvert des annonces AR, offrant une expérience publicitaire immersive en réalité augmentée disponible dans le flux et les Stories. Les marques peuvent encourager les clients à interagir avec l’effet en utilisant l’expérience AR fournie par Spark AR.

En annonçant ces mises à jour, Instagram a déclaré :