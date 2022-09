IFA 2022 : la Huawei Watch D, dotée d’un capteur de pression artérielle, arrive en France

La Huawei Watch D est la montre la plus avancée jamais conçue par le fabricant chinois. Et l’appareil a apparemment reçu les feux verts réglementaires nécessaires pour qu’il puisse être vendu en Europe. La smartwatch a été introduite en Chine l’année dernière et parmi les nombreuses fonctionnalités de santé que la Watch D offre, il y a la possibilité de prendre des mesures précises de la pression artérielle, quelque chose que même l’Apple Watch ne peut pas faire.

Les capacités de la montre en matière de pression artérielle devaient être examinées par les régulateurs en Europe avant que la Huawei Watch D puisse être vendue sur le continent et l’apparition de la smartwatch à l’IFA 2022, ainsi qu’un site Web de Huawei qui a été mis en ligne, indiquerait que les organismes de réglementation de la région ont approuvé la fonctionnalité. La montre coûtera 449 € et sera commercialisée en Europe dans le courant de l’automne.

Ce que Huawei appelle une « mini-pompe innovante » gonfle un brassard de tension artérielle placé dans le bracelet de la montre afin de vous donner une lecture de la tension artérielle qui devrait être précise à ±3 mmHg de votre tension artérielle réelle. Parmi les autres outils de surveillance de la santé présents sur la Huawei Watch D figurent un électrocardiogramme (ECG) permettant de vérifier l’absence de rythme cardiaque anormal, un capteur de température de la peau, un capteur de fréquence cardiaque qui mesure le nombre de battements par minute et un capteur SP02 permettant de s’assurer que le taux d’oxygène dans le sang se situe dans la plage autorisée.

Il convient de souligner que certains consommateurs souffrant de certaines conditions médicales ne seront pas en mesure de recevoir des lectures précises de la pression artérielle. Huawei note que « les résultats de la mesure de la pression artérielle peuvent présenter une grande marge d’erreur si votre posture est instable (en raison de maladies telles que la maladie de Parkinson ou de séquelles de maladies cérébrovasculaires), ou si vous souffrez d’arythmie telle que la fibrillation auriculaire, d’anémie grave, de maladie vasculaire périphérique ou d’arthrite. Il est conseillé aux personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implantable de ne pas utiliser la fonction ECG de l’appareil ».

Huawei n’est pas la première entreprise à produire une smartwatch avec un brassard caché dans le bracelet qui se gonfle pour tester la pression artérielle du porteur.

Une vraie surveillance de votre santé

La Huawei Watch D vous enverra également des notifications sur votre montre pour vous rappeler quand prendre votre tension artérielle. La montre vous tiendra constamment au courant de l’état des fonctions importantes liées à la santé, telles que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et les rythmes cardiaques.

Elle est proposée dans votre couleur préférée, en supposant que votre couleur préférée est le noir graphite. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,64 pouce avec une résolution de 280 x 456 pixels. Elle se recharge sans fil et nécessite que l’utilisateur dispose d’un smartphone fonctionnant sous Android 6 et plus, iOS 12 et plus, ou Harmony OS 2 et plus. Elle est conforme à la norme IP68, ce qui la rend imperméable à la poussière, et peut être immergée à une profondeur de 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes.

L’autonomie traditionnelle de la batterie est de 7 jours, selon le fabricant. Et bien sûr, Huawei note que votre expérience réelle avec la batterie dépendra de vos « habitudes d’utilisation ».