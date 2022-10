Les séries Xiaomi TV Q2 50″, 55″ et 65″ 4K QLED avec Google TV sont annoncées

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle série de téléviseurs Q2, qui succède à la série Q1 présentée l’année dernière. Elle se décline en tailles 50″, 55″ et 65″, disposent de la technologie Quantum Dot Display qui promet des couleurs vives et réalistes et des transitions plus fluides lors des scènes à mouvement rapide pour un divertissement visuel suprême.

Les modèles sont dotés de Dolby Vision IQ et disposent de capteurs de lumière ambiante pour détecter intelligemment la luminosité de l’environnement et apporter les ajustements correspondants à l’image. Ils sont dotés de haut-parleurs de 30 W avec Dolby Atmos et exécutent le système Google TV, une première pour la série de téléviseurs Xiaomi.

La série de téléviseurs sert également de hub de contrôle de la maison connectée avec Google Assistant. Les téléviseurs ont un châssis métallique avec un design sans bords, et un support métallique.

Spécifications

Écran QLED 4K de 50 / 55 / 65 pouces (3840 × 2160 pixels) avec taux de rafraîchissement de 60 Hz, MEMC, angle de vision de 178 degrés, gamme de couleurs DCI-P3 de 92 %, 1,07 milliard (8 bits + FRC), Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG

Processeur MediaTek MT9611 (A55) à quatre cœurs avec GPU Mali G52 MP2

2 Go de RAM, 16 Go de stockage

Google TV

Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0, HDMI × 3 (1 port avec eARC) USB 2.0 × 2, 1 prise casque 3,5 mm, Ethernet

Télécommande Mi Voice avec prise en charge de Google Assistant

Haut-parleurs 30W (2 x 15W), Dolby Atmos, DTS:X

Prix et disponibilité

Les modèles Xiaomi TV Q2 Series 50″, 55″ et 65″ sont respectivement proposés au prix de 599 euros, 699 euros et 899 euros, et seront déployés en Europe par les canaux officiels de Xiaomi.

Une offre de lancement du 4 au 7 octobre 2022 permet de bénéficier d’une remise exceptionnelle d’un montant de 50 euros sera appliquée pour tout achat d’un téléviseur Xiaomi TV Q2 en 50”, 55” et 65”.