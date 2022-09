La nouvelle Spotlight Cam Pro de Ring intègre ses fonctions les plus avancées dans un design sans fil

Ring propose une nouvelle caméra de sécurité haut de gamme « Pro » qui regroupe toutes les fonctions avancées de la société dans un design plus polyvalent, avec pour la première fois des options sans fil. La Spotlight Cam Pro ajoute la détection de mouvement 3D par radar, le Pre-Roll couleur et la vue à vol d’oiseau dans un nouveau design qui peut être alimenté par une batterie, un panneau solaire et, bien sûr, la bonne vieille option de branchement.

Vous pouvez précommander la nouvelle Spotlight Cam Pro dès aujourd’hui : les options de batterie et d’alimentation secteur sont à 229,99 euros, et le modèle alimenté par panneau solaire est à 249,99 euros.

Comme les modèles Ring Video Doorbell Pro 2 et Floodlight Cam Wired Pro de l’année dernière, la nouvelle Cam Pro est dotée d’une fonction de détection de mouvement 3D alimentée par radar qui permet de déterminer avec plus de précision le moment où les personnes pénètrent dans votre propriété et de vous transmettre plus rapidement des alertes plus pertinentes. Elle peut ensuite créer un tracé cartographique, qui vous montre où la personne ou l’animal s’est déplacé sur votre propriété. Vous pouvez ensuite revoir les enregistrements de l’événement cartographié dans l’application Ring (bien que vous ayez besoin d’un abonnement Ring Protect pour le faire).

C’est la première fois que ces fonctionnalités plus avancées se trouvent sur une caméra non filaire ; la Doorbell Pro 2 et la Floodlight Cam Pro filaire doivent être branchées ou câblées dans le câblage électrique de votre maison. L’absence de câbles vous permet de couvrir une plus grande partie de votre propriété.

La Spotlight Cam Pro est également équipée de la fonction Pre-Roll, et elle est en couleur au lieu d’être en noir et blanc. Cette fonction, qui n’existait jusqu’à présent que sur les deux caméras Pro et la sonnette vidéo Ring 4, enregistre et présente quatre secondes supplémentaires d’action avant que le mouvement ne déclenche une alerte, en l’affichant dans une vue image dans l’image avec le flux en direct. L’idée est de vous donner davantage de contexte autour de toute activité sur votre propriété. Si vous payez pour Ring Protect, les séquences supplémentaires sont ajoutées à la vidéo enregistrée.

Un nouveau Panic Button

La Spotlight Cam Pro enregistre en HD 1080p, comprend un système de communication bidirectionnelle, une sirène intégrée et, comme son nom l’indique, deux spots lumineux activés par le mouvement qui ajoutent une vision nocturne en couleur.

Ring rafraîchit également la Spotlight Cam non Pro. Disponible en précommande pour 229,99 euros, la Spotlight Cam Plus comprend toutes les mêmes fonctionnalités que le précédent modèle, comme la sirène intégrée, la communication bidirectionnelle et la vision nocturne en couleur, mais dans un design plus épuré.

Ring propose également d’autres nouveaux produits, dont un nouveau Panic Button pour les utilisateurs d’un système d’alarme Ring. Il s’agit d’un modèle de seconde génération avec un nouveau boîtier extérieur en plastique transparent que vous pouvez précommander pour 34,99 euros. Vous pouvez également paramétrer le bouton pour appeler spécifiquement une assistance médicale ou un pompier, ce qui peut être réglé dans l’application Ring.