Twitter vient de publier son premier tweet édité

Twitter a fait attendre ses utilisateurs pendant plus de 10 ans avant de pouvoir modifier leurs tweets. Il semble que le bouton d’édition tant demandé soit enfin sur le point d’être lancé, puisque la plateforme a publié son premier tweet édité.

Alors que Twitter n’a toujours pas annoncé de date de sortie concrète pour le bouton d’édition, le dernier tweet édité nous donne une idée de son fonctionnement.

Comme le montre le tweet test ci-dessus, un tweet édité affichera l’heure et la date de la « dernière modification » en bas du message. Les utilisateurs peuvent cliquer dessus et voir l’historique complet des modifications du tweet avec toutes ses précédentes versions.

hello

this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes

—Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022