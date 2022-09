Samsung présente un écran coulissant de 17 pouces en état de marche

Les smartphones dotés d’un écran pliable existent depuis quelques années, et les ordinateurs portables et les tablettes à écran pliable commencent à arriver. Mais, Samsung commence à montrer quelque chose d’un peu différent : une tablette avec un écran coulissant.

Au cours de la première journée de la conférence Intel Innovate 2022, le PDG de Samsung Display, JS Choi, a présenté un prototype du premier écran coulissant de 17 pouces de la société. Plutôt qu’un smartphone qui devient une tablette, Choi a déclaré que cet écran permet à une petite tablette de devenir une grande tablette lorsque vous faites glisser un bord pour agrandir l’écran.

Nous ne savons pas quand nous commencerons à voir cet écran dans des produits réels, et une seule une image statique a été montrée sur l’écran lors de la démonstration sur scène au salon Intel Innovate, ce qui ne permet pas de savoir si l’écran fonctionne bien dans des applications réelles.

Mais, c’est la dernière indication que la technologie d’affichage flexible peut être utilisée pour autre chose que des produits pliables. C’est aussi une indication que Samsung pourrait vouloir différencier son écran « coulissant » des autres écrans extensibles.

Par exemple, LG utilisait une technologie d’affichage analogue pour construire un smartphone avec un écran extensible. Mais le projet de smartphone LG Rollable a été annulé lorsque la société a décidé de fermer sa division smartphone l’année dernière, et le smartphone n’a jamais été présenté au public.

Cette technologie va-t-elle voir le jour ?

Le fabricant de smartphones chinois OPPO a également montré un prototype de téléphone enroulable l’année dernière, mais ce smartphone n’a jamais été présenté au public non plus.

Pour sa part, Samsung parle d’écrans coulissants depuis un certain temps. Peut-être que la décision d’Intel de mettre en avant le dernier prototype sur la même scène où la société a officiellement lancé sa gamme de processeurs Intel Core de 13e génération et annoncé la date de sortie et le prix de son GPU de bureau Arc A770 pourrait être un indicateur que les écrans coulissants de Samsung sont presque prêts à être commercialisés. Ou peut-être s’agit-il simplement du dernier d’une série d’événements au cours desquels une entreprise technologique présente une technologie futuriste qui pourrait ou non voir le jour.

Les analystes disent que 2023 sera une grande année pour les ordinateurs portables pliables, et Samsung semble intéressé à sauter sur cette tendance.