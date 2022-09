Voici le LG Rollable, tragiquement annulé, être mis à l’épreuve

Pendant plus d’une décennie, LG a fait partie des meilleurs fabricants de smartphones au monde, et elle était connue pour sa large sélection de smartphones. Même si l’entreprise n’a pas atteint les mêmes sommets de popularité que son compatriote Samsung, à son apogée, LG a fabriqué des smartphones très convaincants. Parmi les modèles les plus remarquables développés par la société coréenne, on trouve le LG G Flex, le LG G Series et les appareils phares de la série V, centrés sur les caméras. Le lancement le plus remarquable de LG ces derniers temps — et son dernier lancement majeur — était le LG Wing, célèbre pour son écran pivotant unique.

Peu après l’annonce du Wing, LG a présenté un appareil encore plus intéressant, le LG Rollable, au CES 2021. Comme son nom l’indique, le principal point d’intérêt de cet appareil est son écran enroulable. Le prototype présenté au CES 2021 semblait être à un stade avancé de développement, les dirigeants de LG indiquant à l’époque un possible lancement fin 2021. Malheureusement, le conseil d’administration de LG avait d’autres plans pour la division smartphones déficitaire de l’entreprise : peu après la fin de l’événement, il a approuvé le plan de fermeture de l’activité smartphones de LG, mettant ainsi fin à toutes les chances que le LG Rollable arrive dans les mains des clients.

Cependant, à l’insu de tous, la division smartphones de LG avait déjà fabriqué un certain nombre d’unités du smartphone enroulable, qui ont finalement été vendues à une poignée d’employés, selon XDA Developers. Grâce à l’un de ces employés, un YouTubeur sud-coréen a mis la main sur une unité de l’appareil rare et a téléchargé une revue détaillée de celui-ci, donnant au public son premier regard complet sur ce qui aurait pu être.

La vidéo de 11 minutes explore plusieurs aspects du téléphone LG Rollable dans les moindres détails, et présente même l’emballage unique qui imite le mécanisme d’ouverture de l’écran enroulable du smartphone. La boîte contient le téléphone lui-même, quelques documents, un bloc de charge et un câble USB.

Une fois sorti de la boîte, vous remarquerez que l’appareil — surtout lorsqu’il est déroulé — est assez grand, l’écran mesurant 6,8 pouces de diamètre. Un choix de conception intéressant sur le smartphone a été de ne pas inclure un bouton d’alimentation physique ou des touches de bascule de volume. Au lieu de cela, le modèle est équipé de boutons tactiles sur le côté gauche de l’appareil.

Des spécifications remarquables

La fiche technique de l’appareil était remarquable pour l’époque et comprenait le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, la capacité de la batterie était sur le côté inférieur pour un appareil de cette taille à 4 500 mAh peut-être en raison de l’espace pris par le mécanisme à roulement. L’écran de 6,8 pouces susmentionné du modèle s’étend à un panneau assez expansif de 7,4 pouces lorsqu’il est entièrement déroulé, ce qui le rend seulement une fraction de pouce plus petit que celui du Galaxy Z Fold 4 pliable.

Le mécanisme de pliage est également décrit comme étant fluide avec des animations correspondantes, faisant de l’ensemble du processus un spectacle visuel.

Lorsqu’il est entièrement roulé, une partie de l’écran se retrouve sur la face arrière du smartphone, ce qui lui permet d’agir comme un écran secondaire. La configuration de la caméra sur le LG Rollable comprend une caméra principale de 64 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels, ce qui ne serait pas trop terrible même sur le marché actuel. Cependant, en raison des contraintes d’espace, la caméra frontale s’est avérée presque inutilisable avec un minuscule capteur de 2,4 mégapixels.

Il aurait dû être commercialisé

D’après cette brève vidéo, il est évident que le téléphone LG Rollable était presque prêt à être commercialisé. LG semble avoir fait un excellent travail en mariant le matériel unique avec un logiciel hautement optimisé. Presque chaque élément de l’interface utilisateur a dû être personnalisé pour s’adapter à l’évolution du facteur de forme du téléphone — et n’oubliez pas qu’Android 12L n’existait pas encore. Les animations du fond d’écran sont également très agréables à regarder et auraient certainement fait tourner les têtes si le smartphone avait été commercialisé auprès du grand public.

Malheureusement pour les consommateurs et pour LG elle-même, le smartphone enroulable restera toujours dans les mémoires comme un concept qui n’a jamais atteint la production commerciale. Cependant, cette récente vidéo a incité de nombreux amateurs de smartphones et fanboys LG à souhaiter le retour de l’entreprise dans le monde des smartphones, comme en témoigne Reddit.