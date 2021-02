MWC 2021 : OPPO X 2021, de nouveaux détails du smartphone enroulable

OPPO est convaincue que son smartphone enroulable OPPO X 2021 est supérieur aux smartphones pliables, car la possibilité de choisir un écran OLED de 6,4 pouces au minimum à 7,4 pouces au maximum débloque beaucoup plus de cas d’utilisation et de possibilités. Cependant, contrairement à des smartphones tels que le Galaxy Z Fold 2, il n’est pas censé se plier et pourrait cesser de fonctionner si c’était le cas.

Alors que le sort du LG Rollable est encore indécis, OPPO n’est pas, du moins officiellement, sur le marché. Ironiquement, c’est aussi celui qui semble réellement prêt à être produit. Au MWC 2021 de Shanghai, OPPO n’a naturellement pas manqué l’occasion de se vanter de son smartphone enroulable OPPO X 2021, tant pour ses innovations matérielles que pour les expériences que permet son écran extensible.

OPPO elle-même admet qu’un écran « extensible » comme sur un smartphone enroulable est plus difficile à fabriquer qu’un smartphone pliable. Il y a d’autres éléments à prendre en compte dans sa conception, comme la courbure idéale et sûre de l’écran, les moteurs pour l’étendre et le rétracter, ainsi que la structure de support pour l’écran flexible non rigide. Ce n’est pas un hasard si ce sont précisément les trois innovations matérielles que OPPO a réalisées pour le X 2021.

Le groupe motopropulseur « Roll Motor », par exemple, est ce qui rend possible le mouvement fluide de l’écran alors que le diamètre de 6,8 mm de l’axe central est promis à ne laisser aucun pli. Il y a aussi une structure de bandes métalliques alternées qui fournissent un support structurel pour l’écran flexible, qu’il soit enroulé ou déroulé. Appelée Warp Track, cette couche d’acier « haute résistance » passe sous le panneau OLED. Elle est gravée selon un motif spécifique, et son épaisseur varie jusqu’à 0,1 mm au moins, de manière à ce que l’écran du dessus reste aussi plat que possible.

Malgré les difficultés, OPPO pense également que la conception enroulable ouvre davantage de possibilités pour les utilisateurs. Celles-ci sont davantage du côté logiciel, comme la possibilité d’avoir plus d’une application visible à l’écran ou l’utilisation de la partie agrandie de l’écran pour les messages pendant que l’écran principal exécute un jeu.

Pas encore une grosse pression sur le marché

Bien que le concept OPPO X 2021 semble définitivement prêt à l’emploi, la société peut encore attendre en raison d’un facteur important.

L’intérêt pour les smartphones enroulables n’est pas immédiatement synonyme de ventes fructueuses et, malgré sa confiance dans sa technologie et sa conception, OPPO ne voit peut-être pas encore de marché rentable pour ce produit.