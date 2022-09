Le iRobot Roomba Combo j7+ passe la serpillière et l’aspirateur en une seule fois

Les robots aspirateurs qui peuvent également passer la serpillière existent depuis un certain temps, mais la plupart d’entre eux vous obligent à retirer la serpillière avant de pouvoir aspirer vos tapis — à moins que vous n’aimiez les tapis légèrement humides. Le dernier robot d’iRobot cherche à résoudre ce problème.

iRobot a annoncé le Roomba Combo j7+, un nouvel aspirateur robot qui passe la serpillière aussi bien que l’aspirateur sur votre sol. Autrement dit, le Roomba Combo j7+ d’iRobot est un robot aspirateur 2-en-1 qui se distingue par le fait qu’il aspire et passe la serpillière en une seule opération de nettoyage.

Pour ce faire, il dispose d’une serpillière rétractable intelligente qui se soulève pour s’écarter du chemin lorsque le robot rencontre une zone de moquette ou un tapis. Le présumé résultat : un nettoyage complet en un seul passage, sans flaques d’eau sur votre précieux tapis persan, pour un gain de temps.

Par ailleurs, iRobot a profité de l’occasion pour annoncer iRobot OS 5,0, qui offre une meilleure reconnaissance des objets et de nouvelles fonctionnalités pour les propriétaires d’animaux. La plateforme d’IA aide le système de navigation du robot à reconnaître plus de 80 objets courants, selon iRobot. Les robots aspirateurs Roomba avec Imprint Smart Mapping et le balai robot Braava jet m6 peuvent désormais détecter les lave-vaisselle, les fours, les gamelles des animaux et les bacs à litière, puis recommander de nouvelles zones de nettoyage pour ces endroits.

Il est également possible de sauter des pièces au milieu d’un nettoyage en appuyant sur un bouton virtuel. Parallèlement, les nouveaux raccourcis Siri vous permettent d’ordonner à votre Roomba de nettoyer des pièces spécifiques et de les associer à vos favoris prédéfinis.

Près de 800 euros

Le Roomba Combo j7+ coûte 799 euros et grimpe à 999 euros lorsqu’il est livré avec sa station d’accueil. Il sera disponible dès le 4 octobre.

Le fabricant d’aspirateurs robots le plus connu au monde a beaucoup de choses à célébrer en ce moment, notamment son 20e anniversaire. En outre, en août dernier, il a été annoncé qu’iRobot allait être racheté par le géant de la distribution Amazon.