Le démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit révèle que cette montre robuste est difficile à réparer

La nouvelle Apple Watch Ultra, une amélioration plus grande, plus brillante et plus durable de sa gamme de wearables, est au centre de l’attention cette année. Elle est également conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles, ce qui pose la question de savoir si elle est simple à réparer si ces environnements la détruisent.

Comme d’habitude, iFixit a la solution. Les experts en réparation d’iFixit ont publié une vidéo qui démonte l’Apple Watch Ultra vis par vis. Vous pouvez également regarder de plus près la vidéo de démontage ci-dessous.

Ce modèle particulier d’Apple Watch est le premier de la gamme d’Apple Watch de la société à avoir des vis visibles à l’arrière du boîtier. Mais à cause de l’écran, réparer la montre dans son ensemble reste un défi. Selon iFixit, sous l’écran se trouve un joint qui sert de colle.

Il a été détruit lorsque la plaque arrière de la montre a été retirée ; par conséquent, pour garder ce composant intact, il faudra peut-être une réparation officielle par Apple ou un fournisseur de services agréé par Apple. Un joint nécessaire à l’étanchéité de l’appareil a été endommagé lors du démontage.

L’Apple Watch Ultra est dotée d’une batterie d’une capacité de 542 mAh, ce qui est confirmé par le démontage et est 76 % plus grande que la batterie de 308 mAh présente dans le modèle Apple Watch Series 8. Le démontage offre également un meilleur aperçu du haut-parleur nettement plus grand de la Watch Ultra, qui, selon les critiques, rend les appels téléphoniques plus forts.

Néanmoins une prouesse d’ingénierie

Grâce à son joint, l’Apple Watch Ultra est conforme à la norme EN13319, une norme largement acceptée pour les ordinateurs et les jauges de plongée. La profondeur maximale qu’elle peut atteindre est de 40 mètres. Sans cela, elle n’a absolument aucune résistance. Certaines pièces, comme la batterie et le moteur Taptic, ne peuvent pas être insérées tant que l’écran n’est pas retiré.

Le démontage d’iFixit suggère que l’Apple Watch Ultra reste un appareil difficile à réparer. Les précédents produits Apple ont été notoirement difficiles à réparer par quelqu’un d’autre qu’Apple, et la Ultra ne déroge pas à cette tendance. Cependant, les vis exposées qui maintiennent la plaque arrière de la Ultra offrent une perspective plus optimiste sur la façon dont Apple pourrait rendre ses appareils plus faciles à réparer à l’avenir.

S’il est clair qu’Apple ne veut toujours pas que le commun des mortels se mêle de ses appareils, les remarques finales de la vidéo se félicitent de la précision de l’ingénierie et du soin apporté à la conception de l’Apple Watch Ultra.