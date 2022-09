Les précommandes de l’iPhone 14 Plus seraient pires que celles de l’iPhone 13 mini

Apple a commencé à prendre les précommandes pour les iPhone de nouvelle génération, et il va sans dire que les modèles Pro sont les fers de lance de la demande.

Mais d’un autre côté, il semble que le tout nouvel iPhone 14 Plus ne se vende pas aussi bien qu’Apple l’espérait, l’analyste Ming-Chi Kuo expliquant que les chiffres des précommandes montrent que l’appareil se vend en fait moins bien que l’iPhone 13 mini. Nous savons tous ce qui est arrivé à l’iPhone 13 mini en raison de ses faibles ventes, alors si l’iPhone 14 Plus veut survivre, il devrait mieux convaincre les clients qu’il vaut leur argent.

« Les iPhone 14 et 14 Plus seront en stock le jour du lancement, ce qui reflète une demande peu enthousiaste. En l’état actuel des choses, le résultat des précommandes pour l’iPhone 14 et 14 Plus est pire que celui de l’iPhone SE 3 et de l’iPhone 13 mini (le SE 3 et le 13 mini souffrant tous deux d’une réduction des commandes au 1S22) », explique Kuo.

« L’iPhone 14 Plus est le remplaçant de l’iPhone 13 mini. Cependant, le résultat des précommandes de ce nouveau produit est nettement inférieur aux prévisions, ce qui signifie que la stratégie de segmentation des produits d’Apple pour les modèles standard échoue cette année ».

Apple devrait ajuster ses prévisions de livraisons d’iPhone 14 Plus

En revanche, ce sont les modèles Pro qui bénéficient de fortes ventes, les délais de livraison des versions standard et Max étant plus longs que dans le cas de la génération d’iPhone 13.

Kuo estime qu’il est possible qu’Apple finisse par ajuster les expéditions d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Plus en raison de la faible demande, bien qu’à ce stade, il soit trop tôt pour dire comment la demande évoluerait à court terme.

« La question de savoir si Apple va augmenter les commandes de modèles Pro dépend de la durée de la forte demande pour ces modèles dans le contexte de la récession. Apple pourrait réduire les prévisions de livraisons d’iPhone 14 et 14 Plus pour novembre et au-delà dans quelques semaines si la demande pour les iPhone 14 et 14 Plus ne s’améliore pas après le lancement », note Kuo.