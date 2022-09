iOS 16 : vous ne trouverez pas encore ces fonctionnalités bêta

Apple a publié la version stable de la mise à jour iOS 16 hier. iOS 16 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris le nouvel écran de verrouillage personnalisable, des améliorations aux applications tierces comme Mail, Messages, Codes d’accès pour la connexion sans mot de passe, et bien plus encore. Vous pouvez maintenant télécharger et installer la dernière version d’iOS sur votre iPhone et profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Cependant, certaines fonctionnalités très en vue n’ont pas été incluses dans la version initiale d’iOS 16. Voici quelques fonctionnalités qu’Apple a présentées en parallèle d’iOS 16 lors de la keynote de la WWDC, mais qui n’ont pas été intégrées à la version zéro du logiciel.

Fonctions manquantes d’iOS 16

Ce n’est pas nouveau pour Apple de retarder certaines fonctionnalités logicielles. L’année dernière, la société a présenté la fonctionnalité de contrôle universel lors de la WWDC, mais ce n’est qu’en mars de cette année que cette fonctionnalité a été déployée dans le cadre de la mise à jour iPadOS 15.4. De même, Apple a annoncé la transparence du suivi des applications en même temps qu’iOS 14, mais il a fallu attendre la sortie d’iOS 14.5 pour que la fonctionnalité soit disponible pour le grand public.

Cependant, la chose intéressante à propos de la version iOS 16 est qu’il y a 5 fonctionnalités majeures manquantes dans la version initiale.

Activités en direct

Il s’agit d’une nouvelle forme de notification introduite avec iOS 16. Au lieu d’envoyer des notifications statiques toutes les quelques minutes, les applications seront en mesure d’afficher une notification persistante qui se met à jour en temps réel. Apple a également présenté quelques exemples de la façon dont les applications de livraison et de sport pourraient tirer parti de cette fonctionnalité.

La fonctionnalité a toutefois été retardée et n’est pas incluse dans la version initiale d’iOS 16, même si son API est disponible pour les développeurs. Les rapports suggèrent que la fonction Activités en direct arrivera avec la mise à jour iOS 16.1 le mois prochain.

Photothèque partagée iCloud

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité d’iOS 16 qui permet aux utilisateurs de créer une photothèque partagée. Toute personne disposant d’un identifiant Apple peut rejoindre une photothèque iCloud partagée et la consulter, y contribuer et la modifier, notamment en favorisant des images et en ajoutant des légendes. La fonctionnalité de photothèque partagée n’est pas disponible au lancement — très probablement en raison de retards avec iPadOS 16 et macOS 13 Ventura.

Prise en charge de Matter Home

Matter est la nouvelle norme de la maison connectée qui permet aux produits de différents fabricants de fonctionner de manière transparente sur toutes les plateformes. Par exemple, vous ne pouvez actuellement pas contrôler les appareils qui sont compatibles avec Alexa par l’application Maison de votre iPhone.

Mais lorsque la norme Matter sera disponible, vous pourrez utiliser votre assistant vocal préféré (Siri, par exemple) ou votre plateforme pour contrôler vos appareils de la maison connectée. Toutefois, comme la norme Matter n’est pas disponible pour le moment, la fonctionnalité est absente d’iOS 16. Elle devrait être lancée plus tard cet automne.

Application Freeform

Apple a présenté sa nouvelle application Freeform lors de la WWDC. Cette application propose un canevas facile à utiliser, une collaboration en temps réel et une prise en charge multimédia riche pour cartographier les projets, regrouper les actifs et faire du brainstorming. Toutefois, comme l’a révélé le discours principal de la WWDC, cette application ne fait pas partie de la version initiale d’iOS 16 et sera lancée plus tard cette année.

Fonctions du Game Center

Enfin, Apple retarde également certaines fonctionnalités de Game Center qu’elle a présentées plus tôt cette année. La prise en charge de Game Center SharePlay, la fonction qui permet aux utilisateurs de passer directement à des jeux multijoueurs pendant un appel FaceTime, a été retardée. De plus, les fonctions de profils Game Center, qui permettent aux utilisateurs de voir ce que leurs amis jouent et réalisent dans les jeux, ont également été retardées.

En plus de la sortie d’iOS 16 aujourd’hui, Apple a également confirmé que iPadOS 16 ne sortira pas ce mois-ci. Elle devrait plutôt arriver le mois prochain, en même temps que la sortie des nouveaux modèles d’iPad et de Mac.

Avez-vous installé iOS 16 sur votre iPhone ?