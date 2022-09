Zoom s’attaque à Slack et à Teams avec Zoom Team Chat

Beaucoup d’entre nous ont participé à de nombreux appels Zoom pendant la pandémie, mais vous ne savez peut-être pas que Zoom a également son propre produit, semblable à Slack et Microsoft Teams, appelé Zoom Chat. Aujourd’hui, Zoom cherche à s’attaquer aux ténors de l’espace de messagerie d’entreprise avec un changement de marque de sa propre plateforme de messagerie.

Zoom est devenu un nom familier à la suite de la pandémie, s’étendant bien au-delà de ses racines d’entreprise. La pandémie s’étant estompée, la société a cherché à tirer parti de son succès pour conquérir une plus grande part du marché de la communication d’entreprise. Une partie de ce plan consiste à se positionner comme une plateforme de communication vidéo plutôt que comme une simple application vidéo.

La dernière étape en date dans cette direction est le changement de nom de sa plateforme de collaboration séparée de Zoom Chat à Zoom Teams Chat. Ce nom reflète mieux les ambitions de l’entreprise et permet de distinguer les fonctions de chat et de collaboration de la plateforme par rapport aux fonctions de chat disponibles dans l’application Zoom standard.

« Nous avions l’habitude de l’appeler Zoom Chat », explique Janine Pelosi, Chief Marketing Officer. « À partir d’aujourd’hui, nous le renommons officiellement Zoom Team Chat, pour inaugurer l’avenir de la messagerie persistante et améliorer encore le travail d’équipe et la collaboration. Nous avons déjà réalisé des investissements importants dans les capacités de Zoom Team Chat, et nous dévoilerons encore plus d’améliorations dans le courant du mois ».

« Le chat est l’épine dorsale de la collaboration dans les environnements de travail hybrides et flexibles d’aujourd’hui. C’est là que les équipes suivent les projets, construisent une culture et collaborent de manière instantanée et asynchrone. C’est là que les équipes commencent et terminent leurs journées de travail. Et il est plus que jamais ancré dans notre quotidien », poursuit-il.

Zoom vise Slack et Microsoft Teams

Il est clair, d’après la description du service, que Zoom vise Slack et Microsoft Teams, en espérant tirer parti du succès qu’il a rencontré au cours des deux dernières années.

« Team Chat rassemble la messagerie, le partage de fichiers, les intégrations tierces, la vidéo, la voix et le tableau blanc en un seul endroit pour simplifier la façon dont vous collaborez », ajoute Pelosi. Lorsque vous avez besoin de passer d’une conversation de chat à un appel téléphonique ou vidéo ou de partager une idée par un tableau blanc, vous pouvez le faire en appuyant sur un bouton directement dans Zoom Team Chat. « De plus, le Team Chat est un outil de communication externe précieux. Il offre une expérience de communication transparente et sécurisée pour les contacts externes, y compris les consultants, les vendeurs, les clients, etc. Un avis dans la boîte de message “composer” du chat ou du canal permet même d’identifier la présence d’un utilisateur externe ».

Seul le temps nous dira si Zoom est capable de concurrencer avec succès Slack et Microsoft, mais l’entreprise a certainement l’élan et l’image de marque de son côté.