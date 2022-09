Comment précommander l’iPhone 14 et iPhone 14 Pro ?

Apple a annoncé la gamme de l’iPhone 14, qui comprend l’iPhone 14 de base, l’iPhone 14 Plus, légèrement plus grand, et les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, plus rapides et plus performants. Chacun de ces liens vous mènera à la page d’achat. J’attends avec impatience les tests complets, pour être en mesure de dire si la puce A16 Bionic d’Apple vaut la peine d’être mise à niveau, et de voir comment certaines des caméras et d’autres nouvelles fonctionnalités (comme le SOS par satellite) fonctionnent dans le monde réel.

Si vous savez déjà que vous voulez en acheter un, voici les détails directs : les précommandes commencent à 14 heures ce vendredi 9 septembre. La quasi-totalité des smartphones sortira le vendredi 16 septembre, à une exception près. Il s’agit de l’iPhone 14 Plus, qui sortira le 7 octobre. Si vous envisagez d’acheter l’iPhone 14 (ou les quatre modèles — faites-vous plaisir), j’ai répertorié quelques liens vers des revendeurs.

Où précommander l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ?

L’iPhone 14 sera disponible en précommande auprès d’Apple, à partir de 1 029 euros pour le modèle 128 Go. Pour passer à 256 Go, il faut ajouter 130 euros, tandis qu’il faudra débourser 1 409 euros pour obtenir un modèle doté de 512 Go de stockage.

L’iPhone 14 Plus avec 128 Go de stockage commence à 1 169 euros et suit une trajectoire de prix analogue pour les mises à niveau de stockage. Il faut débourser 1 299 euros pour doubler la capacité de stockage à 256 Go, puis 1 559 euros pour obtenir une version de 512 Go. Comme indiqué ci-dessus, ce modèle ne sortira pas avant le 7 octobre.

Où précommander l’iPhone 14 Pro ?

Vous pourrez obtenir un iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage pour 1 329 euros. D’autres configurations de stockage sont disponibles avec ce modèle, allant jusqu’à 1 To, qui coûte 1 979 euros.

Où précommander l’iPhone 14 Pro Max ?

Tout comme le petit iPhone 14 Pro, le grand iPhone 14 Pro Max commence à 128 Go de stockage et peut aller jusqu’à 1 To. Cependant, les coûts ne sont pas les mêmes en raison de la différence de taille. Ce modèle débute à 1 479 euros et peut aller jusqu’à 2 129 euros.