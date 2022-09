iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro : lequel devriez-vous acheter ?

Apple a présenté cette semaine le nouvel iPhone 14 Pro, et bien qu’il soit presque exactement identique à l’iPhone 13 Pro (du moins de l’arrière), il y a d’énormes améliorations tout autour de l’appareil.

En fait, l’iPhone 14 Pro pourrait bien être l’iPhone le plus excitant depuis longtemps. Si vous vous demandez si le nouveau smartphone vaut son prix de 1 329 euros, voici une comparaison détaillée entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro.

J’ai comparé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro à travers une variété de catégories, y compris le design, les spécifications, les caméras et les éléments de l’interface utilisateur (vous verrez pourquoi).

Spécifications

iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Dimensions 147.5 x 71.5 × 7.85 mm 146.7 × 71.5 × 7.65 mm Poids 206 g 204 g Écran 6.1 pouces Super Retina XDR

460 ppp

120 Hz

Always on Display

Luminosité maximale de 2000 nits

Luminosité HDR maximale de 1600 nits 6.1 pouces Super Retina XDR

460 ppp

120 Hz

Luminosité maximale de 1000 nits

Luminosité HDR maximale de 1200 nits Processeur A16 Bionic A15 Bionic Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To Indice protection IP68 IP68 Caméras arrière 48 mégapixels, f/1,78 (principal)

12 mégapixels, f/2,2 (ultra-large)

12 mégapixels, f/2,8 (téléobjectif)

Zoom optique 3x en entrée, zoom optique 2x en sortie

Zoom numérique jusqu’à 15x 12 mégapixels, f/1,5 (principal)

12 mégapixels, f/1,8 (ultra-large)

12 mégapixels, f/2,8 (téléobjectif)

Zoom optique 3x en entrée, zoom optique 2x en sortie

Zoom numérique jusqu’à 15x Caméra frontale 12 mégapixels, f/1,912 mégapixels, f/2.2 Connectivité 5G (sub-6GHz)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.3

GPS double fréquence

Emergency SOS via Satellite 5G (sub-6GHz)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 Coloris Violet intense, or, argent et noir sidéral Vert alpin, argent, or, graphite et bleu alpin Prix 1 329 euros 1 279 euros

Design

Pour commencer par le design, l’iPhone 14 Pro reprend le même design arrière que l’iPhone 13 Pro. On retrouve la même finition mate givrée sur la vitre arrière, et une finition brillante autour du module de la caméra, ainsi que le cadre en acier inoxydable qui est beau, mais qui attire les traces de doigts.

Les deux smartphones sont équipés de trois capteurs photo à l’arrière, bien que cette année, Apple ait amélioré le capteur photo principal en le dotant d’un capteur de 48 mégapixels. La bosse de la caméra est également plus grande.

Cependant, le plus grand changement de design se situe à l’avant. L’encoche de l’iPhone 13 Pro a disparu et est désormais remplacée par une découpe en forme de pilule. Apple a également réduit la taille de la matrice Face ID de 30 % par rapport à l’année dernière, de sorte que la pilule est considérablement plus petite que l’encoche. Selon Apple, les bords de l’écran sont également plus fins sur l’iPhone 14 Pro, mais seulement d’une marge minime. En fait, la taille de l’écran de l’iPhone 14 Pro est de 15,54 cm, contre 15,40 cm pour l’iPhone 13 Pro.

On retrouve toujours le même port Lightning en bas, ainsi que les grilles du haut-parleur et du microphone. L’emplacement des boutons reste le même, et il n’y a aucune surprise avec le bouton d’alimentation, les boutons de volume, ou le curseur d’alerte. C’est exactement la même chose que les précédents iPhone.

Écran

L’écran de l’iPhone 14 Pro est assez analogue à celui de l’iPhone 13 Pro, avec seulement quelques différences très mineures en ce qui concerne le matériel lui-même. Les deux smartphones sont équipés du même écran de 6,1 pouces (6,7 pouces pour les modèles Pro Max), et la densité de pixels reste la même, à 460 ppi. Bien que la résolution des deux smartphones soit différente, en raison de l’écran légèrement plus grand sur le 14 Pro.

La différence entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro est perceptible dans les niveaux de luminosité de l’écran. Alors que l’iPhone 13 Pro supportait une luminosité d’affichage typique de 1 000 nits et une luminosité HDR de 1 200 nits, l’iPhone 14 Pro a une luminosité HDR de 1 600 nits. De plus, l’écran de l’iPhone 14 Pro peut aller jusqu’à 2 000 nits en extérieur pour une meilleure visibilité.

Les deux écrans prennent en charge la technologie ProMotion à 120 Hz. Toutefois, l’iPhone 14 Pro utilise un nouveau panneau LTPO, qui permet à l’écran de fonctionner à une fréquence aussi basse que 1 Hz, ce qui permet également la fonction Always on Display tant attendue. Le nouveau smartphone réduira l’intensité de l’écran et abaissera le taux de rafraîchissement à 1 Hz pour vous permettre de voir les notifications et l’heure sans réveiller complètement le smartphone. Apple indique également que la fonction AOD de l’iPhone 14 Pro fonctionnera également avec les notifications en direct, donc si vous avez un minuteur en cours ou le score d’un match sur votre écran de verrouillage, il continuera à se mettre à jour en temps réel.

Processeur, RAM et stockage

Bien que les versions non Pro de l’iPhone 14 soient équipées de la même puce A15 Bionic que la série d’iPhone 13 de l’année dernière, l’iPhone 14 Pro est équipé du nouveau processeur A16 Bionic. Cette nouvelle puce est construite sur un processus de 4 nm, ce qui signifie qu’elle est plus efficace et plus rapide que le A15 Bionic qui était construit sur un processus de 5 nm.

L’A16 Bionic possède un processeur à 6 cœurs, avec la même configuration que l’A15 Bionic. Il y a 2 cœurs à haute performance et 4 cœurs à haute efficacité pour les accompagner. En parallèle, un GPU à 5 cœurs permet de répondre à tous les besoins graphiques de l’iPhone 14 Pro. Il y a aussi un moteur neuronal à 16 cœurs qui permet des fonctionnalités telles que le nouveau moteur Photonic pour une meilleure photographie, et d’autres fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’IA sur l’iPhone.

En dehors de ces éléments (et du FAI), l’A16 Bionic dispose également d’un moteur d’affichage qui permet des fonctions telles que le taux de rafraîchissement de 1 Hz pour l’affichage permanent, la luminosité plus élevée (2000 nits), et même l’anticrénelage et d’autres animations qui s’exécutent dans tout le système, et en particulier sur le Dynamic Island.

Bien que nous n’ayons pas encore vu les performances réelles du nouveau A16 Bionic, il y a fort à parier qu’il sera l’un des processeurs de smartphone les plus rapides, et devrait être considérablement meilleur que le A15 Bionic qu’il remplace. Cela dit, il convient de noter que l’A15 Bionic n’est en rien inférieur à l’A15 et qu’il restera un chipset solide pour les smartphones pendant quelques années encore.

Le Dynamic Island

J’en ai parlé tout au long de cet article, alors qu’est-ce que le Dynamic Island après tout ? Eh bien, grâce à la nouvelle pilule + le trou découpé dans l’écran de l’iPhone 14 Pro, Apple a proposé tout un nouvel ensemble d’éléments d’interface utilisateur et d’interactions avec l’utilisateur qui font que l’iPhone semble beaucoup plus intuitif, convivial, et à mon avis, rend la pilule non seulement acceptable, mais carrément désirable.

En gros, l’iPhone 14 Pro (et Pro Max) utilise la zone autour de la découpe en forme de pilier pour afficher certaines notifications, faire apparaître des informations qui, autrement, nécessiteraient un écran supplémentaire, etc. Dans les exemples montrés par Apple, on peut voir les notifications AirDrop s’afficher dans le Dynamic Island, les animations Face ID, la musique en cours de lecture, les minuteries, etc.

De plus, le Dynamic Island permettra aux utilisateurs de toucher et de maintenir le doigt appuyé pour accéder à une sorte de widget rapide permettant de contrôler l’application en cours d’exécution dans l’îlot. Cela signifie que vous pouvez facilement contrôler des éléments tels que la musique, les podcasts, les minuteries, etc. sans avoir à quitter l’application dans laquelle vous travaillez. Le Dynamic Island prend différentes formes en fonction des informations qui y sont affichées.

Il semble également remplacer les fenêtres contextuelles telles que celles qui apparaissent lorsque vous déplacez le curseur d’alerte, connectez les AirPods, etc. Ces invites s’afficheront désormais dans le Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro, ce qui devrait les rendre moins intrusives qu’elles ne le sont actuellement.

Caméras

En ce qui concerne les caméras, l’iPhone 14 Pro apporte également des améliorations sur ce domaine. Le capteur photo principal du nouvel iPhone est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, associée à un ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 mégapixels + 12 mégapixels. Le capteur photo principal de 48 mégapixels est doté d’une fonction de binning à quatre pixels. Par défaut, vous obtiendrez donc des photos de 12 mégapixels, mais il capturera davantage de lumière. De plus, le smartphone utilise un recadrage du même capteur pour obtenir également une option de zoom 2x.

En revanche, l’iPhone 13 Pro était équipé d’une triple caméra arrière de 12 mégapixels, sans bouton de zoom 2x (bien que vous puissiez effectuer un zoom numérique avec la molette de zoom).

À l’avant, le nouvel iPhone est doté du même capteur de 12 mégapixels, mais l’ouverture a été portée à f/1,9, contre f/2,2 dans l’iPhone 13 Pro. Cela signifie que les selfies de l’iPhone 14 Pro devraient être meilleurs dans des conditions de faible luminosité. De plus, le nouvel iPhone apporte également l’autofocus à la caméra frontale. Vous pourrez donc prendre des selfies de groupe avec une meilleure mise au point et plus de détails.

eSIM

Les iPhone prennent en charge la double carte SIM depuis un certain temps, avec une configuration nano SIM + eSIM dans la plupart des pays. Toutefois, avec l’iPhone 14 Pro, Apple supprime la carte SIM des modèles américains de l’iPhone. Cela signifie que les clients américains ne pourront utiliser qu’une eSIM dans l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 13 Pro, quant à lui, disposait d’un emplacement pour carte SIM pouvant loger une carte SIM nano, ainsi que d’un support pour une carte eSIM supplémentaire.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro : lequel choisirez-vous ?

Que vous envisagiez de passer de l’iPhone 13 Pro à l’iPhone 14 Pro, ou simplement de passer d’un vieil iPhone à l’autre après quelques années, il est bon de savoir que le nouvel iPhone 14 Pro est doté d’un tas de nouveautés vraiment intéressantes. Vous bénéficiez d’un tout nouveau design, de nouvelles astuces logicielles avec Dynamic Island, d’un capteur photo principal de 48 mégapixels et du nouveau processeur A16 Bionic.

Tout cela, à un prix, puisque l’iPhone 14 Pro est plus cher que son homologue au lancement et encore maintenant. Alors, que pensez-vous du nouvel iPhone 14 Pro par rapport à l’iPhone 13 Pro ?