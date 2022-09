Google Pixel 7 (Pro) : les deux modèles avec 128 ou 256 Go de stockage interne

Le mois de septembre a toujours occupé une place particulière dans le cœur et le calendrier des passionnés de technologie, car il marque invariablement la sortie d’un nouvel iPhone. Mais avec l’arrivée imminente de l’iPhone 14 (la disponibilité générale est prévue pour le 16 septembre), certains attendent déjà avec impatience la prochaine grande nouveauté.

Qu’est-ce que c’est, me direz-vous ? La première chose qui vient à l’esprit est probablement le Pixel 7 de Google. La gamme Pixel a longtemps détenu un statut spécial du côté d’Android, et la prochaine génération se profile à l’horizon.

L’attente du Pixel 7 a été longue et atroce. Google a annoncé le smartphone il y a quelque temps déjà (en mai, lors de la Google I/O). Plus tôt ce mois-ci, nous avons obtenu une date d’annonce officielle – le 6 octobre, avec une disponibilité générale peu après.

Nous savons déjà pas mal de choses sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. De son design, au chipset en son cœur, très peu est laissé à l’imagination. Maintenant, une fuite intéressante pointe vers une surprise plutôt désagréable.

Pixel 7 (Pro) both only in 128 or 256 GB (in Europe at least) — Roland Quandt (@rquandt) September 12, 2022

Selon la populaire source Roland Quandt, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro n’auront que deux configurations de stockage – une avec 128 Go de stockage interne, et une autre avec 256 Go. Cette information a été mise en avant dans un tweet. Quandt note que cela pourrait concerner uniquement les modèles vendus dans l’UE et qu’il est possible que la gamme Pixel 7 se décline en une version de 512 Go ailleurs.

Très étrange

Pour référence, l’actuel Pixel 6 Pro propose effectivement une configuration de stockage de 512 Go, tandis que le Pixel 6 est disponible avec un stockage interne maximal de 256 Go.

Quoi qu’il en soit, il serait étrange qu’un flagship du calibre du Pixel 7 Pro ne dispose pas d’une version de plus de 256 Go. Même si cela ne s’applique qu’à l’UE, cela reste une décision discutable. En ce qui concerne la disponibilité des nouveaux appareils, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles. Si les informations sont fiables, la nouvelle série de Pixel pourrait arriver dans le commerce deux semaines après le lancement officiel le 6 octobre en Europe.