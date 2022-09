by

by

OnePlus 11 Pro : le curseur d’alerte et sa caméra Hasselblad fait surface dans des rendus

OnePlus 11 Pro : le curseur d'alerte et sa caméra Hasselblad fait surface dans des rendus

On est peut-être encore en 2022, mais les prototypes du OnePlus 11 Pro, un smartphone dont la sortie est prévue pour 2023, font déjà des apparitions dans les bureaux de conception de OnePlus ! Et, le successeur du OnePlus 10 Pro a fait surface dans les premiers rendus basés sur un prototype, grâce à SmartPrix.

Cela montre que le OnePlus 11 Pro conservera le curseur d’alerte et la technologie Hasselblad de son prédécesseur, même si elle a été retirée du OnePlus 10T.

Le rendu montre un arrangement analogue de triple caméra arrière avec la marque Hasselblad au milieu, mais le smartphone serait doté d’un module de caméra circulaire. Il semble que les rumeurs de caméra rotative du OnePlus 11 Pro ne se concrétiseront pas, mais le nouveau bloc de caméra rond rappelle ce que la société sœur Vivo fait avec sa dernière série de smartphones X80.

Le plateau circulaire semble comporter non pas un ou deux, mais trois objectifs de caméra au total, et un flash pour la symétrie. On peut espérer que OnePlus finira par livrer un ensemble de caméras à zoom haut de gamme sur le 11 Pro. Nous ne nous attendons certainement pas à une stabilisation de type gimbal, car c’est la marque de fabrique de Vivo, mais si OnePlus s’attend à ce que ses smartphones phares restent compétitifs en 2023, il ferait mieux de penser à inclure un zoom périscopique.

En outre, on retrouvera la caméra frontale dans un poinçon dans le coin gauche, comme le prédécesseur, même si elle était au centre dans le 10T.

Des fonctions très attendues

Nous n’avons pas encore les spécifications du smartphone, mais nous pouvons nous attendre à un écran AMOLED d’une résolution Quad HD+, et il devrait être alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui sera présenté au Snapdragon Tech Summit 2022 en novembre. On s’attend à ce qu’il fonctionne sous Android 13 avec OxygenOS 13, puisque la société a déjà promis de déployer la mise à jour au OnePlus 10 Pro et au OnePlus 10T cette année.

Nous devrions connaître davantage de détails sur le OnePlus 11 Pro dans les mois à venir, avant qu’il soit annoncé début 2023.