Google confirme la puce Tensor G2 et les coloris pour la série Pixel 7

Google vient de confirmer qu’elle lancera la nouvelle série Pixel 7, aux côtés de la très attendue Pixel Watch, le 6 octobre prochain. Et maintenant, l’entreprise a révélé le nom du chipset Tensor de « nouvelle génération » qui alimente les nouveaux smartphones Pixel.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro de Google seront alimentés par le nouveau chipset Tensor G2, comme mentionné sur la page produit des smartphones.

Le Tensor G2 (peut-être l’abréviation de Generation 2) succédera à la puce Tensor qui a fait ses débuts avec la série Pixel 6 l’année dernière. Bien que Google n’ait pas encore révélé les détails techniques, la puce Tensor de nouvelle génération devrait améliorer les caméras, la sécurité et la reconnaissance vocale. La puce « Google Tensor » a fait ses débuts dans les Pixel 6 et 6 Pro, puis récemment dans le Pixel 6a. Avec 8 cœurs et un GPU Mali-G78 MP20, le SoC Google Tensor est développé utilise un processus de 5 nm. La puce pour smartphone conçue par Google a été réalisée par Google et Samsung ensemble pour améliorer les processeurs comme les puces Exynos en utilisant l’intelligence machine de Google. Le Tensor G2 est censé utiliser le processus LPE de 4 nm de Samsung, comporter 2 x Cortex X1, 2 x Cortex A78 et 4x Cortex A55 cœurs.

Dans la description de la puce par Google, on peut lire : « Grâce au processeur Google Tensor nouvelle génération, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro offriront des fonctionnalités encore plus utiles et une personnalisation encore plus poussée pour la photo, la vidéo, la sécurité et la reconnaissance vocale ». Bien sûr, il y aura des améliorations de performance en même temps que de nouvelles fonctionnalités et les statistiques seront dévoilées lors de l’événement du 6 octobre.

Les rumeurs suggèrent que Google travaille toujours sur une fonctionnalité de reconnaissance du visage pour les Pixel 7 et 7 Pro, donc le mot « sécurité » pourrait faire référence à cela, ou il pourrait faire référence à des mises à niveau de sécurité plus générales par opposition à celles des précédents smartphones Pixel.

Des informations sur les coloris

En plus de cela, Google a révélé que le Pixel 7 sera disponible dans les coloris Noir Volcanique, Vert Citron et Neige, tandis que le Pixel 7 Pro aura les options de couleurs Noir Volcanique, Vert Sauge, et Neige. La société a déjà révélé le design du Pixel 7 lors de son événement I/O 2022 en mai, qui ressemble quelque peu à celui de ses prédécesseurs.

La finition bicolore restera, mais la bosse de la caméra sera un peu différente avec des boîtiers de caméra plus proéminents et une finition en aluminium. Selon des informations récentes, la série Pixel 7 aura l’air plus étroite que les smartphones Pixel 6. De plus, le Pixel 7 standard sera plus petit que le Pixel 6, tandis que le Pixel 7 Pro sera de la même taille que le Pixel 6 Pro.

En ce qui concerne les spécifications, attendez-vous à un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur Samsung GN1, des améliorations de la batterie, et plus encore.

Une Pixel Watch également attendue

La Pixel Watch, d’autre part, sera une première pour Google et devrait être livrée avec Wear OS 3, un design circulaire, et bien plus encore. Google devrait également lancer de nouveaux produits Nest en parallèle.

Nous sommes maintenant à un mois du prochain événement de lancement de matériel de Google et on peut espérer obtenir davantage de détails (officiels et non) avant cela.