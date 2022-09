Google lancera la série Pixel 7 et la Pixel Watch le 6 octobre prochain

Google a montré ses smartphones Pixel de nouvelle génération et sa toute première smartwatch sur la scène de la conférence des développeurs I/O 2022. Le premier regard était accompagné d’un calendrier de lancement à l’automne, mais la société a maintenant officiellement partagé la date de lancement de la série Pixel 7. Google va dévoiler le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch le 6 octobre. En outre, elle pourrait avoir d’autres surprises !

Google a annoncé la date de lancement de son événement matériel automnal par un tweet officiel du compte Twitter @madebygoogle il y a quelques minutes. L’événement hors ligne se tiendra dans le quartier Williamsburg de NYC, avec une participation limitée en personne, à 16 heures, heure de Paris. Toutefois, vous pourrez suivre le spectacle en direct grâce à ce lien vidéo YouTube.

It’s all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

J’ai intégré le tweet ici même, qui comprend un teaser vidéo pour les prochains appareils Google. On retrouve un aperçu du Pixel 7 dans la couleur Lemongrass, ainsi que de la Pixel Watch et de son design circulaire. La vidéo comprend également quelques clichés des Pixel Buds Pro, qui ont déjà été lancés dans le monde entier.

Le message sur Twitter est accompagné d’un article de blog officiel, qui révèle tous les appareils que Google dévoilera lors de l’événement matériel. « La gamme comprendra le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Google Pixel Watch. Nous annoncerons également des ajouts au portefeuille de la maison connectée Nest », peut-on lire dans l’article de blog. Nous pourrions également avoir un autre bon aperçu de la Pixel Tablet, qui arrive l’année prochaine, lors de l’événement.

Maintenant, que savons-nous déjà sur les appareils à venir ? Les Pixel 7 et 7 Pro reprendront le nouveau design qui a fait ses débuts avec la série Pixel 6. Les deux appareils seront alimentés par le chipset interne de seconde génération Google Tensor, qui devrait apporter de meilleures performances et de l’intelligence artificielle à différents niveaux.

Le Pixel 7 comprendra un écran AMOLED plus petit de 6,3 pouces, tandis que le 7 Pro optera pour un panneau AMOLED LTPO plus grand de 6,7 pouces avec une résolution 2 K. En ce qui concerne les caméras, pas grand-chose ne changera sur le plan matériel, selon les rumeurs, mais vous pouvez vous attendre à voir de nouvelles intelligences logicielles ici. En outre, ces appareils seront les premiers à fonctionner sous Android 13 dès leur sortie de la boîte.

Enfin une montre Pixel

En ce qui concerne la Pixel Watch, elle sera la toute première smartwatch de Google et rivalisera avec la Galaxy Watch 5. Elle sera dotée d’un cadran circulaire et fonctionnera sous WearOS 3 avec une interface utilisateur améliorée, la prise en charge du Play Store, et plus encore. La montre sera également dotée de l’intégration Fitbit et de plusieurs autres fonctionnalités exclusives. Nous devrons attendre et observer (sans jeu de mots).

Selon les précédentes rumeurs, la Pixel Watch sera alimentée par le processeur Samsung Exynos 9110 accompagné d’un coprocesseur, embarquera 32 Go de stockage et comprendra un capteur de fréquence cardiaque, de SpO2 et de surveillance ECG. Elle est censée durer une seule journée en charge complète.

Google a confirmé que les appareils seront mis en vente le même jour sur GoogleStore.com et dans les Google Store physiques de New York, où ils seront également exposés.