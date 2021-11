Test du Google Pixel 6 : le smartphone que j’attendais avec impatience

Google vient de lancer sa paire de smartphones phares pour 2021 — le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Bon, techniquement, le Pixel 6 Pro est celui qui est commercialisé comme « LE flagship », mais j’ai pris goût au Pixel 6 standard et je le trouve très facile à recommander par rapport à son grand frère.

Le « petit » Pixel 6 n’est pas si petit que ça, avec son propre écran de 6,4 pouces, il est toujours construit avec des matériaux premium — contrairement à certaines entreprises qui habillent leurs « flagships bon marché » de plastique —, et dispose toujours d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement — contrairement à d’autres entreprises qui limitent leurs « flagships bon marché » à 60 Hz.

Avec le même processeur Google Tensor que sur le modèle Pro et le même capteur photo principal de 50 mégapixels, le Pixel 6 a suffisamment d’atouts pour mériter vos 649 euros durement gagnés. Jetons-y un bon coup d’œil.

Dans la boîte, on retrouve :

Pixel 6

Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil pour la carte SIM

Écouteurs USB-C Google Pixel

Pixel 6 : design

Le Google Pixel 6 arbore un nouveau look qui a été officiellement révélé des mois avant le lancement des smartphones. Peut-être était-ce pour préparer le public à la refonte radicale par rapport au Pixel 5 au look plus générique, qui avait une coque arrière unicolore marquée uniquement par un subtil capteur d’empreintes digitales et un bloc de caméra carré.

Personnellement, j’adore le nouveau look des Pixel ! Malheureusement, la barre de la caméra n’est pas une dalle de verre transparente. Non, il s’avère que les côtés arqués sont faits d’autre chose — du plastique, je pense. Et le verre de la caméra n’est qu’une pièce plate qui a été insérée là. Évidemment, soyons réalistes, si ce n’était qu’un seul verre, cela aurait été incroyablement cher et difficile à produire.

Vous le savez, je ne suis pas un grand fan d’une coque arrière en verre brillant — je pense que Google a raté une opportunité sur ce point. L’arrière des smartphones de la gamme Pixel 6 est déjà bicolore, séparé par la barre de la caméra. Le bas aurait facilement pu être en verre dépoli pour lui donner une finition ayant pour but de réduire les traces de doigts, tandis que le haut aurait pu rester brillant.

La manipulation du smartphone est assez facile — le cadre mat offre une bonne prise en main et la bosse de la caméra repose contre vos doigts à l’arrière. Ce n’est pas un très gros smartphone — sans être compact de quelque manière que ce soit, il est plutôt plus facile à manier qu’un iPhone 13 Pro Max, par exemple.

Le Pixel 6 a un « menton » (bord inférieur sous l’écran) légèrement plus épais que tous ses autres bords latéraux. Google aurait pu s’en tirer en augmentant la taille du « bord supérieur » et en y collant un haut-parleur légèrement plus grand. En général, les bords sont légèrement épais — plus épais que sur un Galaxy S21+, par exemple — ce qui donne à la face avant du Pixel 6 un aspect davantage de milieu de gamme. Cependant, il est certain que cela facilite la manipulation du smartphone sans touche malencontreuse.

Résistant à la poussière et l’eau

Le bouton d’alimentation et le bouton de volume sur le côté semblent un peu bancals, mais ils s’enfoncent avec un clic profond et satisfaisant. Il y a un port USB-C sur la partie inférieure pour les transferts de données et la recharge. Deux ouvertures symétriques pour le haut-parleur inférieur, aussi, mais seul la droite est utile, l’autre est juste pour l’esthétique.

Vous n’espériez pas une prise casque, je suppose. Mais oui, la gamme Pixel s’en est débarrassée depuis un moment maintenant. Malgré le fait que les séries « a » les moins chères en possèdent une, le Pixel 6 n’en possède pas.

Le Pixel 6 est-il résistant à l’eau ? Oui, il est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, comme la plupart des flagships du marché.

Pixel 6 : écran

Le Pixel 6 est livré avec un écran — disons-le — de taille moyenne de 6,4 pouces à l’avant. Selon les normes actuelles, ce n’est pas aussi grand qu’un smartphone de taille « plus », mais ce n’est certainement pas un écran que vous qualifieriez de « compact » ou de « petit » dans tous les cas. Il est juste… confortable et assez grand pour la plupart des besoins d’utilisation en ce qui concerne les smartphones.

La résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels (donc pas QHD) équivaut à 441 pixels par pouce, ce qui est à la hauteur d’autres smartphones dans la même gamme de prix (et même avec certaines options plus chères comme le Galaxy S21). Mais dans les comparaisons côte à côte entre le Pixel 6 et son grand frère Pixel 6 Pro, plus onéreux — qui a bien un écran Quad HD (3 120 x 1 440 pixels) — il m’a été difficile de déterminer une grande différence dans les détails en regardant des médias identiques (une vidéo YouTube 4K mise à l’échelle à la résolution respective de chaque smartphone). En fait, ce n’est que lorsque je me suis approché à quelques centimètres des deux téléphones que j’aie pu discerner une différence, et même là, elle était minime.

Il s’agit d’un écran OLED qui offre trois options de calibrage des couleurs dans les paramètres : naturelles, rehaussées et adaptatives. Peu importe laquelle vous choisissez, les couleurs ne deviennent pas agressives et de mauvais goût. Personnellement, j’ai choisi l’option « Naturelles », car elle est plus agréable à l’œil. La balance des blancs est légèrement froide, mais heureusement, il y a le mode Éclairage nocturne pour filtrer les bleus lorsque le soleil se couche.

Une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz

L’écran du Pixel 6 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz — pas aussi fluide qu’un panneau de 120 Hz, mais il semble définitivement plus réactif et plus fluide par rapport à un écran de 60 Hz. J’ai le sentiment que, tant que l’écran dépasse les 60 Hz couplé à un taux d’échantillonnage tactile élevé, vous pouvez obtenir cette sensation de fluidité que les flagships 2021 ont.

L’écran est très lumineux pour un affichage extérieur en plein soleil. Dans l’ensemble, c’est une expérience solide de la partie la plus importante d’un smartphone.

Le seul problème que j’ai avec l’écran du Pixel 6 est le changement de couleur visible au moindre changement d’angle. Bien sûr, cela est plus perceptible lors de la visualisation d’un fond blanc.

Pixel 6 : performances

Google a fabriqué son propre SoC, et le Pixel 6 est le premier smartphone à l’exécuter. Cela signifie que les performances sur la série de smartphones Pixel 6 sont plus importantes que jamais.

Maintenant, Google n’a pas créé son propre chipset juste pour rivaliser avec des appareils comme le Snapdragon 888 de Qualcomm ou l’Apple A15 Bionic. Bien sûr, la puissance brute est importante, mais le chipset Google Tensor se concentre davantage sur le traitement des images et l’apprentissage automatique sur l’appareil que sur les bonnes performances dans les tests de vitesse.

Les performances au quotidien avec le Google Tensor sur le Pixel 6 sont tout à fait correctes et dignes de ce que l’on attend d’un flagship en 2021. Je n’ai remarqué aucun ralentissement ou lag dans les performances lorsque je faisais défiler les réseaux sociaux, prenais des photos, changeais d’application ou jouais. Les applications s’ouvrent rapidement, et je n’ai pas encore atteint un point où j’ai surchargé l’appareil au point où les performances commencent à devenir un problème.

Le Pixel 6 est équipé de 8 Go de RAM LPDDR5. Pour mon utilisation, cette quantité de RAM a largement suffi pour le multitâche. Cependant, si vous êtes vraiment à la recherche de l’appareil Pixel 6 le plus puissant, vous voudrez opter pour le Pixel 6 Pro avec ses 12 Go de RAM. Je pense que 12 Go sur l’ensemble de la gamme aurait permis d’assurer un peu plus l’avenir de la gamme Pixel 6, notamment parce que nous ne sommes pas sûrs de la tenue dans le temps du chipset Google Tensor.

Pas que les chiffres

Si l’on regarde uniquement les chiffres des benchmarks, les chiffres du Pixel 6 sont assez loin derrière les meilleurs des meilleurs. Les performances dans GeekBench 5 sont juste en dessous du Pixel 6 Pro et des flagships concurrents comme le OnePlus 9 Pro et le Galaxy S21 Ultra. Donc, après avoir vu les chiffres, comment se comporte le Pixel 6 ? En fait, plutôt bien. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre de lenteurs ou de ne pas être en mesure d’exécuter les applications tierces de premier ordre du Play Store. Le Pixel 6 est un smartphone haut de gamme de bout en bout et se comporte comme tel.

Encore une fois, les tests de vitesse et les benchmarks ne sont guère les priorités de Google en matière de traitement. L’entreprise s’est plutôt concentrée sur quatre aspects principaux lors de la création de la première puce Tensor : l’apprentissage automatique, le traitement d’images, l’informatique ambiante et la sécurité. Enfin, le coprocesseur de sécurité Titan M2 fait partie intégrante du chipset Tensor pour rendre le Pixel 6 moins vulnérable aux attaques.

J’ai également été impressionné par les haut-parleurs du Pixel situés en haut et en bas du smartphone. Souvent, les smartphones qui utilisent cette configuration courent le risque que vos mains couvrent les haut-parleurs lorsque vous tenez le smartphone en mode paysage, mais le son produit est fort et net.

Sur une note finale, le chipset Tensor comprend un modem 5G — apparemment l’un des modems Exynos 5123 de Samsung.

Pixel 6 : logiciel

Si Android 12 est maintenant sorti et est officialisé, tous les smartphones Android ne sont pas faits de la même manière. Le Pixel 6 obtient des fonctionnalités intelligentes exclusives, que Google affirme n’avoir pu mettre en œuvre que grâce à la puce Tensor et à ses cœurs dédiés à l’IA pour les opérations de Google Assistant sur l’appareil. En d’autres termes, les autres smartphones ne les obtiendront probablement pas, ce qui aidera Google à différencier la gamme Pixel dans la marée de smartphones Android.

OK, alors qu’est-ce que le Pixel 6 peut faire de nouveau ?

Tout d’abord, la synthèse vocale — l’IA est maintenant étonnamment bonne pour prendre votre dictée vocale (ou votre saisie vocale) et la transformer en un message texte. Si Android était bon à ce sujet par le passé, le Pixel 6 va encore plus loin et porte cette caractéristique à un autre niveau. Il comprend l’intonation, la diction, l’intention. Il peut mettre sa propre ponctuation et il se souvient des noms de vos amis. Ce smartphone vous encourage en fait à utiliser la saisie vocale juste parce qu’il le fait si bien.

La même technologie a été améliorée pour la traduction en direct — avec l’application Traduction, vous pouvez maintenant avoir deux personnes qui tiennent une conversation dans deux langues différentes, en parlant dans le smartphone. Bien sûr, c’est toujours un peu gênant, mais c’est terriblement efficace. En effet, si vous êtes bloqué dans un pays étranger, vous pourriez remercier le ciel pour cette fonctionnalité.

En général, le Pixel 6 est plus conscient du contexte et — pour certains scénarios — vous pouvez lui parler sans même appeler « Hey Google ». Par exemple, si une alarme sonne, ou si quelqu’un vous appelle, vous pouvez simplement dire au téléphone de « Arrêter » ou de « Répondre » et il réagira. De plus, l’apprentissage automatique est censé améliorer vos interactions avec Google Assistant au fil du temps. Et, selon Google, tout se fait sur l’appareil, grâce à la puissance de Tensor, de sorte que vous ne devez pas vous inquiéter que vos enregistrements vocaux soient stockés et analysés ailleurs…

La gomme magique !

L’application Photos dispose désormais d’un outil de gomme magique, qui est exclusif à la gamme Pixel 6, du moins pour le moment. En gros, vous pouvez toucher un photobomber ou tout objet désagréable dans une photo et l’IA va le supprimer et le « remplir » avec ce qu’elle pense devoir être derrière. Réellement magique !

Cela fonctionne-t-il ? Pour les petits objets, oui. Cela ressemble parfois à un « mauvais travail de Photoshop », mais le fait qu’il s’agisse d’un mauvais travail de Photoshop effectué par une IA qui a compris les bords et la forme d’un objet, puis a supposé ce qu’est l’arrière-plan derrière lui, me sidère toujours.

Android 12

Android 12 est une nouvelle refonte audacieuse de l’OS avec beaucoup de nouveaux avantages de personnalisation. Tout le monde semble adorer la façon dont l’interface utilisateur peut reprendre les couleurs dominantes du fond d’écran que vous avez choisi, puis les répartir dans l’interface comme couleurs d’accentuation. Cette fonctionnalité est d’autant plus intéressante que la suite de fonds d’écran de Google est riche et que vous ne serez jamais à court d’images à mettre en arrière-plan.

Les nouvelles tuiles dans les paramètres rapides vont probablement être un goût acquis. Google les a faites beaucoup trop grandes et maintenant vous pouvez seulement avoir jusqu’à 8 onglets par page dans la liste déroulante des paramètres rapides. Je ne suis pas un grand fan de ce choix, mais c’est la décision du géant américain.

Google veut que vous sachiez qu’il prend les problèmes de confidentialité au sérieux et il a en quelque sorte exagéré avec certaines fonctionnalités dans Android 12. Vous avez littéralement des boutons on/off pour l’accès au microphone et l’accès à la caméra dans le menu déroulant des notifications. On peut supposer que si vous les désactivez, aucune application ne pourra utiliser le microphone ou la caméra de votre appareil. J’ai testé cela en essayant de passer un appel ou d’ouvrir l’application Appareil photo sur le smartphone et, bien sûr, ils ne pouvaient pas fonctionner. À l’inverse, lorsque l’accès est ouvert, une notification sous forme de point vert vous indique qu’une application utilise la caméra ou le microphone.

Des animations en pagailles

Il y a d’autres petites choses, mais je dirais qu’Android 12 ressemble à un système mature et sérieux, qui se trouve très bien fonctionner sur le Pixel 6. Il y a beaucoup de petites animations qui donnent l’impression qu’il a été peaufiné — comme lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation pour éteindre l’écran et que vous le voyez « rétrécir » progressivement l’image dans le bouton d’alimentation.

Il convient de mentionner que les téléphones Google Pixel 6 sont maintenant garantis pour avoir au moins 3 ans de mises à jour Android, ce qui signifie qu’ils obtiendront jusqu’à Android 15, et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Pixel 6 : caméras

Bien sûr, c’est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. La caméra des smartphones Pixel de Google est excellente depuis la sortie du premier Pixel et c’est grâce au logiciel qui améliore l’image capturée par un capteur de 12 mégapixels. Maintenant, nous avons un capteur de 50 mégapixels, et j’étais curieux de voir ce que ce capteur vaut dans le Pixel 6.

Seriez-vous surpris si je disais que c’est un super capteur photo ? Bien sûr que non…

Le Pixel 6 a deux caméras à l’arrière – pas « d’objectif macro » ou « d’objectif monochrome » pour faire croire qu’il y a un système triple à l’arrière. La caméra principale prend de fantastiques photos — nettes et vibrantes, avec des couleurs assez précises et beaucoup de détails que vous pouvez épier. Bien sûr, la dynamique est également excellente grâce au travail HDR de Google.

Et oui, la qualité d’image ici est la même que sur le Pixel 6 Pro, car les deux appareils partagent les mêmes capteurs de caméra sur la caméra principale.

Laissons les échantillons parler (merci à Florian pour certains clichés) :

Une caméra ultra-large… pas très large

La caméra ultra-large à l’arrière n’est pas vraiment ultra… Elle descend à 0,7x, une valeur où les concurrents comme les smartphones Samsung et les iPhone descendent à 0,5 x. Donc, la caméra ultra-large du Pixel 6 est plutôt un « angle légèrement plus large ». Mais au moins, elle fait parfaitement le travail, sans distorsion intense sur les bords. Il semble aussi un peu plus doux, en raison de l’objectif ultra-large et du capteur de 12 mégapixels en dessous.

Il y a également un mode Portrait à bord, et c’est clairement un point central dans la communication de Google. Malgré l’absence de tout capteur ToF ou LiDAR, le Pixel 6 fait un assez bon travail de séparation des sujets. Il y a quelques inconvénients au mode Portrait du Pixel 6 — l’un d’eux est que vous ne pouvez pas ajuster la quantité de flou d’arrière-plan dans l’Appareil photo. Le smartphone a juste un niveau prédéfini et c’est tout. Après, vous pouvez en quelque sorte l’affiner dans l’application Photos, mais cela ne peut pas aller au-delà du niveau de flou que vous voyez sur le cliché.

Deuxièmement, comme il n’y a pas de téléobjectif pour le zoom optique, le mode portrait 2x est un recadrage numérique. Honnêtement, je n’ai pas l’impression que les photos en souffrent, mais tout de même — c’est un zoom numérique, alors prenez-le pour ce qu’il est. Ces deux reproches mis à part, il est très performant en tant que tel.

Passons aux photos de nuit. Le mode Vision de nuit de Google a été assez fou jusqu’à présent et le nouveau capteur de 50 mégapixels ne fait que le renforcer. En fait, parfois, il peut faire en sorte que les photos de nuit ressemblent à des photos de jour.

Laissons les échantillons parler (merci à Florian pour certains clichés) :

J’ai également essayé le nouveau mode Mouvement. En gros, vous pouvez utiliser ce mode pour simuler un effet d’obturation longue durée ou — à l’inverse — prendre une photo où un objet en mouvement est mis au point et où l’arrière-plan est couvert d’un flou artistique. C’est plutôt cool. Il fonctionne assez rapidement, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de rester assis pendant trop longtemps.

Pixel 6 : autonomie

Avec toutes les intelligences embarquées dans cette petite chose, l’autonomie de la batterie est plutôt correcte. Elle n’est pas époustouflante, elle ne dure pas plus de deux jours, mais avec une utilisation régulière, je n’ai pas eu l’impression de perdre trop de jus.

Je parle de chat, de navigation sur les réseaux sociaux, et d’écoute de musique. Environ 3,5 heures d’écran allumé par jour et il me reste encore environ 30 % dans la soirée, donc je ne me sens pas pressé d’aller vers une prise murale.

Le Pixel 6 va offrir un support à la recharge sans fil (recharge rapide sans fil de 21 W, en plus), vous pouvez donc le poser sur un tapis Qi lorsque vous ne l’utilisez pas, pour être sûr qu’il ne sera jamais à court de jus. Il prend également en charge le partage de l’alimentation, ce qui signifie que vous pouvez charger autre chose avec lui, comme une smartwatch ou des écouteurs qui prennent en charge la recharge sans fil.

Pour la charge filaire, vous pouvez la brancher sur le port USB C et bénéficier d’une charge rapide aux alentours de 30 W si le bloc de charge le supporte. Oui, vous devez en acheter un si vous n’en avez pas déjà un.

Bien sûr, il y a le fameux mode Economiseur de batterie extrême, qui limite les fonctions de votre smartphone à l’essentiel. Vous pouvez l’utiliser pour économiser du jus lors d’un long voyage ou d’une randonnée, mais je n’en ai jamais eu besoin au quotidien.

Pixel 6 : verdict

Le Pixel 6 est le meilleur smartphone que Google ait jamais fabriqué. Mais, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement prêt à supplanter les flagships d’Apple et de Samsung parmi les meilleurs smartphones que vous pouvez acheter. Néanmoins, le Pixel 6 représente beaucoup de choses pour Google. Il s’éloigne de la mentalité « les spécifications ne sont pas si importantes » qui a suivi l’entreprise depuis l’époque des Nexus. C’est une preuve de plus que Google peut fabriquer un sacré bon smartphone pour bien moins de 700 euros.

Les caméras du Pixel 6 sont clairement les meilleures de la gamme Pixel, et les nouveaux outils d’édition apportent quelques fonctionnalités bienvenues. Cela dit, je pense que l’iPhone 13 prend de meilleures photos dans certaines conditions, en particulier en cas de faible éclairage, où les Pixel passés ont précédemment excellé. Et, n’oublions pas l’absence du zoom. La puce Tensor semble être un ajout bienvenu à la gamme Pixel, bien que la véritable valeur de son expertise en apprentissage machine ne va se révéler pleinement qu’avec le temps.

J’aimerais que les performances de la batterie soient plus cohérentes sur le Pixel. Puisque Google peut maintenant s’engager à effectuer des mises à jour de sécurité pendant de plus longues périodes, elle ferait bien de refléter la position d’Apple sur les mises à jour logicielles.

Entre les nouvelles capacités introduites à la fois par la puce Tensor et Android 12, le Pixel 6 est définitivement un prétendant pour devenir votre prochain smartphone. Les fans d’Android qui veulent le meilleur du logiciel de Google feraient bien d’envisager une mise à niveau vers le dernier Pixel.