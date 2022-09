Sony annonce le Xperia Stream, l’accessoire ultime du Xperia 1 IV pour les gamers

Lors d’un événement Sony Xperia gaming hier, la société a présenté le Xperia Stream, un système de refroidissement et une plateforme de streaming qui s’adapte sur le Sony Xperia 1 IV comme un étui et est alimenté par le connecteur USB-C de l’appareil.

Le Xperia Stream est équilibré et agréable à prendre en main pendant de longues heures de compétitivité. L’appareil dispose d’un port HDMI de taille normale, d’un port LAN, d’une prise casque et d’un port USB-C sur le dessus qui se connecte au smartphone en USB-C. Comme il est dépourvu de boutons ou de manettes supplémentaires, vous devez toujours jouer sur l’écran du smartphone.

Le système de refroidissement est un ventilateur, et la vitesse de ce dernier peut être modifiée à l’aide de l’outil « Amélioration du jeu ». Le menu « Amélioration du jeu » permet de personnaliser le contrôle des ventilateurs de refroidissement intégrés au boîtier.

En outre, il dispose de quatre ports sur la partie inférieure : un jack 3,5 mm, une sortie HDMI, un port Ethernet et un port USB-C. La sortie vidéo est limitée à 1080 p à 120 Hz, mais vous pouvez toujours vous connecter par un moniteur ou un téléviseur tout en gardant le smartphone chargé.

En outre, vous pouvez connecter une carte de capture pour enregistrer et diffuser en direct vos rencontres de jeu. Il suffit d’insérer votre Xperia 1 IV dans l’équipement de jeu jusqu’à ce qu’il s’enclenche, et le tour est joué. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez détacher le Xperia Stream et utiliser le Xperia 1 IV, plus petit.

Spécifications : Sony Xperia Stream

Matériel de jeu haute performance conçu en collaboration avec des joueurs professionnels

Le système de refroidissement total vous permet de jouer plus longtemps

Ports HDMI, LAN et USB-C pour un jeu stable

Prise audio 3,5 mm pour votre casque de jeu préféré

Le contrôle « Amélioration du jeu » optimise automatiquement le refroidissement

Prix et disponibilité

Au Japon, le Sony Xperia Stream est proposé au prix de 23 100 JPY (environ 160 euros) et sera disponible à partir du 14 octobre. Il sera présenté au Tokyo Game Show 2022 plus tard cette semaine. L’entreprise vend également le Xperia 1 IV + Xperia Stream sous le nom de Xperia 1 IV Gaming Edition.