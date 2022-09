Aucun changement physique majeur n’est attendu avec la gamme Galaxy S23

En revanche, les tailles d’écran et les résolutions d’affichage sont quasiment identiques. Les S22/S23 disposent tous deux d’un écran de 6,1 pouces (2340×1080 pixels), les S22+/S23+ d’un écran de 6,6 pouces (2340×1080 pixels) et les S22 Ultra/S23 Ultra d’un écran de 6,8 pouces (3088×1440 pixels).

Selon une récente fuite publiée d’abord par SlashLeaks et ensuite couverte par SamMobile dans un article dédié , la série Galaxy S23 aura des dimensions et des tailles d’écran très similaires à celles de la gamme Galaxy S22 .