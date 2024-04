La course des géants du smartphone en 2024: Samsung domine, Apple trébuche

Le premier trimestre de 2024 n’a pas été favorable pour l’iPhone d’Apple, qui a vu ses expéditions mondiales diminuer de 9,6 %, tandis que l’industrie des smartphones dans son ensemble a enregistré une croissance. Selon IDC, les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8 % sur un an pour atteindre 289,4 millions d’unités.

Samsung a mené la charge avec 60,1 millions de smartphones expédiés, grâce notamment à sa série phare Galaxy S24 et ses fonctionnalités Galaxy AI, bien que cela représente une baisse de 0,7 % par rapport à l’année précédente. Néanmoins, Samsung conserve la première place du marché avec 20,8 % de part de marché.

Apple, pour sa part, a livré 50,1 millions d’iPhone de janvier à mars, ce qui lui a permis de se classer deuxième avec une part de marché mondial de 17,3 % pour le trimestre. Xiaomi, avec une augmentation impressionnante de 33,8 % de ses expéditions au premier trimestre, s’est classé troisième avec 14,1 % du marché grâce à l’expédition de 40,8 millions de smartphones.

Le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide au cours du trimestre a été Transsion, basé en Chine, qui réalise d’énormes gains depuis plusieurs mois et vend ses téléphones en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Amérique latine. Ses expéditions ont bondi de 84,9 % pour atteindre 28,5 millions de smartphones, ce qui lui confère une part de marché mondiale de près de 10 %.

OPPO, ayant livré 25,2 millions de smartphones au premier trimestre, a été le cinquième plus grand fabricant de smartphones pour la période, enregistrant une baisse de 8,5 % des expéditions et terminant le trimestre avec 8,7 % de part de marché mondiale.

Un marché qui a su rebondir, hormis l’iPhone

Ryan Reith, vice-président du groupe IDC pour le suivi mondial de la mobilité et des appareils grand public, a commenté que la reprise du marché des smartphones continue de progresser, avec un optimisme croissant parmi les principales marques. Bien qu’Apple ait réussi à capturer la première place à la fin de 2023, Samsung s’est réaffirmé comme le principal fournisseur de smartphones au premier trimestre.

Reith a ajouté que, bien qu’on s’attende à ce que ces deux entreprises maintiennent leur domination sur le segment haut de gamme, la résurgence de Huawei en Chine, ainsi que les gains notables de Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus et vivo, vont probablement inciter ces constructeurs à chercher des domaines d’expansion et de diversification.

Prix de moyens en augmentation

IDC note également que les prix de vente moyens des smartphones sont en augmentation, les consommateurs cherchant à acheter des modèles premium qu’ils prévoient d’utiliser pendant une longue période. Le rapport souligne aussi qu’Apple a probablement vendu plus d’unités de ses modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max que des modèles non Pro, ce qui a aidé Apple à obtenir un chiffre d’affaires plus élevé par unité vendue. Toutefois, Apple a dû réduire de manière inhabituelle les prix de l’iPhone jusqu’à 180 dollars en Chine, le plus grand marché de smartphones au monde.

Un rapport distinct de Canalys concernant le quatrième trimestre 2023 a également noté l’impact de l’amélioration des conditions macroéconomiques dans la région APAC, poussant la demande des consommateurs pour de nouveaux modèles.