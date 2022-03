Test du Galaxy S22 Ultra : tout simplement unique en son genre

Samsung a peut-être cessé de fabriquer la série de smartphones Galaxy Note, mais cela ne signifie pas que l’idée du Note a disparu. La société a pris le meilleur de la gamme Note, sous la forme du S Pen et d’un design exceptionnel, et l’a fusionné avec l’essence de la série Galaxy S, avec ses puissantes caméras et sa grande batterie, pour arriver à l’ultime smartphone tout-en-un : le Galaxy S22 Ultra !

Le Galaxy S22 Ultra a vraiment tout pour plaire : un système à 4 capteurs photo avec un zoom périscopique à longue portée, un S Pen intégré qui ne se fait pas au détriment de la taille de la batterie, le dernier et le plus puissant processeur Android, la dernière génération d’écran Samsung AMOLED. En fait, il a tout ce qu’il faut pour un flagship à succès. Oh, et puis ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires comme une luminosité d’écran record, un taux de rafraîchissement plus granulaire et quelques couleurs fantaisistes.

Bien sûr, tout cela se paie au prix fort de 1 259 euros, mais pas beaucoup plus que le modèle de l’année dernière, malgré les nombreuses nouvelles fonctionnalités. Alors… devriez-vous acheter le S22 Ultra ? Et y a-t-il des mises en garde ? Allons-y !

Dans la boîte :

Samsung Galaxy S22 Ultra (dans la couleur que vous avez choisie)

S Pen (à l’intérieur du téléphone)

Câble USB-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation spécifique à la région, y compris le guide de démarrage rapide

Galaxy S22 Ultra : design

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est peut-être un tout nouveau smartphone, mais il est loin d’être unique. Ce téléphone est littéralement un croisement de deux anciens téléphones Samsung. Il emprunte sa forme de base au Note 20 Ultra. En fait, il est presque identique au smartphone de Samsung du milieu des années 2020. La différence visuelle la plus évidente entre les deux est la disposition des objectifs de la caméra à l’arrière, et c’est là que le S22 Ultra prend ses seuls repères visuels du S21 Ultra. Bien qu’il n’y ait rien d’intrinsèquement mauvais ou dépassé dans ces anciens designs, j’aurais aimé que Samsung fasse plus d’efforts pour faire du Galaxy S22 Ultra un appareil unique qui s’appuie sur ses propres forces plutôt que sur celles de ses prédécesseurs immédiats.

En outre, il est facile à reconnaître dans la gamme S22 : ses bords tranchants et sa caméra se démarquent. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit d’un design sandwich en verre et en métal, avec le Gorilla Glass Victus+ de Corning à l’avant et à l’arrière, et un cadre amélioré en « Armor Aluminum » au milieu.

En ce qui concerne les couleurs du Galaxy S22 Ultra, la variété est plus grande cette année avec une nouvelle édition rouge « Bordeaux » qui est la nouvelle teinte la plus saisissante. Les modèles traditionnels noir et blanc sont également disponibles, et enfin, il y a une version verte très intéressante, ma préférée.

En termes de taille pure, les bords tranchants et le facteur de forme légèrement plus large, font que ce smartphone semble plus grand que certains smartphones assez grands. Ceux qui recherchent quelque chose de plus compact auront certainement du mal avec la taille du S22 Ultra (le Galaxy S22 plus petit pourrait être plus adapté).

Jetez un coup d’œil à la différence de taille et de poids par rapport au S21 Ultra de l’année dernière :

Dimensions du Galaxy S22 Ultra : 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, 227 g

Dimensions du Galaxy S21 Ultra : 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, 229 g

Ce n’est pas énorme sur le papier, mais en réalité le nouveau modèle semble nettement plus large. Il pèse également un peu moins sur le papier, mais vous ne sentirez probablement pas vraiment un changement aussi minime.

L’absence appréciable du bloc caméra

S’il y a un élément de design que j’apprécie dans le Galaxy S22 Ultra, c’est le module caméra — ou, plus exactement, son absence. Si la disposition de l’objectif du Galaxy S22 Ultra est la même que celle du S21 Ultra, le module en relief lui-même (vous savez, la traditionnelle « bosse » de la caméra) a disparu. Samsung était l’un des pires contrevenants ces dernières années en ce qui concerne la taille des bosses de son appareil photo. Le S22 Ultra élimine pratiquement tout module d’appareil photo disgracieux, même si les lentilles circulaires en relief sont encore assez grandes.

Les boutons d’alimentation et de volume sont sur la droite, vous obtenez un port USB-C sur la tranche inférieure, aucune prise casque n’est présente (pas de surprise sur ce point), et vous ne trouverez pas non plus de logement pour une carte micro SD. Du côté positif, l’ensemble est protégé contre l’eau et la poussière avec une certification officielle IP68.

Galaxy S22 Ultra : écran

L’écran est un géant de 6,8 pouces de diagonale, de la même génération de technologie M11 Dynamic AMOLED que le S21 Ultra, avec de minuscules bords et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Il y a une minuscule caméra perforée au centre en haut, et l’ensemble du panneau est protégé par le dernier verre Gorilla Glass Victus+.

Au cours des dernières années, Samsung a aplani les quelques défauts de la technologie AMOLED et est devenu le leader du marché en matière de qualité d’affichage, et cette dernière dalle ne fait que renforcer son avance. Vous obtenez des couleurs magnifiquement équilibrées avec les deux modes de couleurs habituels, un mode vif (le mode par défaut) et un mode neutre atténué. La grande nouveauté ici est que vous obtenez également le pic de luminosité le plus élevé sur un smartphone à ce jour, soit 1 750 nits (le S21 Ultra atteignait 1 500 nits).

L’un des principaux avantages du modèle Ultra par rapport aux S22 et S22+ est la résolution : vous obtenez une résolution de 3 080 x 1 440 pixels sur le Ultra contre 1080 p sur ses deux autres petits frères, ce qui signifie des détails plus nets. Curieusement, Samsung utilise un réglage par défaut de 1080 p et vous devez aller dans Réglages > Affichage pour passer à la résolution supérieure. Bien sûr, l’écran prend également en charge la lecture de contenu HDR, ce qui est idéal pour Netflix en déplacement et même certaines vidéos YouTube de nos jours.

Ce qui n’a pas changé, c’est le capteur d’empreintes digitales. Samsung utilise un capteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’intérieur de l’écran, qui a l’avantage de ne pas clignoter brillamment la nuit comme les scanners optiques. Je n’ai pas remarqué beaucoup de changement par rapport au S21 Ultra, la reconnaissance est précise et assez rapide, et le capteur est positionné un peu plus haut sur le smartphone.

Vous avez également la reconnaissance faciale, qui utilise juste une photo, donc ce n’est pas tout à fait aussi sûr que disons Face ID sur les iPhone qui utilise une carte de profondeur 3D, mais il fait le travail néanmoins et j’apprécie l’avoir.

Galaxy S22 Ultra : caractéristiques

Comme toujours avec les flagships Samsung, il y a un peu de controverse avec le processeur sous le capot. Le Galaxy S22 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis, tandis qu’en France et en Europe, les utilisateurs recevront un processeur Exynos 2200 fabriqué par Samsung, et traditionnellement ces puces Exynos ont été un peu plus lentes et un peu moins efficaces que leurs homologues Snapdragon.

Il est intéressant de noter que le modèle de base du Galaxy S22 Ultra dispose de moins de mémoire vive que l’année dernière : la version de base a 8 Go de RAM contre 12 Go pour précédente itération (le S22 Ultra de 12 Go est toujours disponible en option moyennant un léger supplément). N’oubliez pas non plus que les configurations du téléphone varient selon les pays.

Avant de nous lancer dans les résultats des benchmarks, on doit faire un petit détour pour parler de One UI et des couacs de Samsung. Tout d’abord, il est évident que ce smartphone est rapide : il possède la puce la plus puissante disponible sur la plateforme Android, il a la puissance de feu. En même temps, quelques problèmes ont persisté au fil des ans avec One UI et devraient être corrigés. L’un d’eux est la navigation gestuelle, qui n’a pas les animations fluides que vous pourriez voir sur un Pixel, un OnePlus ou un iPhone, et vous pouvez souvent voir un peu de ralentissement, en particulier lorsque vous glissez vers le haut pour revenir à l’écran d’accueil. Ce n’est pas quelque chose qui nuit à l’expérience, mais c’est une irritation constante, et c’est juste étrange de voir comment d’autres entreprises ont parfaitement optimisé cette partie de l’expérience, mais pas le leader du marché Samsung.

La deuxième chose est une étrange gigue qui apparaît de temps en temps lorsque vous faites défiler les pages. Il s’agit d’une sorte de micro-ralentissement que vous remarquez surtout dans les applications à défilement vertical comme Twitter ou lorsque vous naviguez sur le Web, et encore une fois, vous ne voyez pas cela sur d’autres smartphones, c’est un phénomène propre à Samsung.

Mais ces deux défauts sont mineurs et ne seront pas pris en compte dans un test de vitesse que le S22 Ultra va réussir.

En ce qui concerne le stockage, vous avez le modèle de base avec 128 Go de stockage natif, mais vous avez également une version de 256 Go avec un supplément de 100 euros, un modèle de 512 Go pour 100 euros en plus du précédent, et certains marchés auront également une option de 1 To pour 1 600 euros. Il n’y a pas de carte micro SD à bord du S22 Ultra, il est donc important que vous choisissiez la bonne quantité de stockage, et pour un tel fleuron. Je recommande 256 Go de stockage comme le point idéal pour la plupart des gens.

Qualité audio et haptique

Ce n’est pas une surprise que le S22 Ultra ne dispose pas d’une prise casque, tout comme le modèle précédent. Si vous souhaitez utiliser des écouteurs filaires, vous devrez acheter un adaptateur ou vous procurer une paire d’écouteurs USB-C (non inclus dans la boîte du smartphone).

Mais qu’en est-il de l’audio du smartphone, celui qui provient des haut-parleurs ? Comme précédemment, vous disposez de deux haut-parleurs : un haut-parleur principal en bas et un haut-parleur auxiliaire dans l’écouteur, mais cette fois-ci, le haut-parleur en bas se trouve en bas à gauche plutôt qu’à droite. En écoutant Wrong Side of Heaven de Five Finger Death Punch, le Galaxy S22 Ultra a produit un son analogue à celui du modèle de l’année dernière, en ce sens qu’il mettait l’accent sur les voix, mais il était un peu plus silencieux au volume maximum et donnait l’impression de reculer en termes de qualité audio.

C’est dommage, car d’autres smartphones ont amélioré leur offre audio : l’iPhone 13 Pro Max, en particulier, offre une profondeur et une clarté globale qui contribuent à un son plus riche et plus complet, tandis que le S22 Ultra semble étouffé en comparaison. Le Pixel 6 Pro offre également un son plus profond.

Le retour haptique, d’autre part, est agréable et précis, utile pour vous donner un retour supplémentaire lorsque vous tapez, jouez à des jeux, ou simplement pour rester à l’écoute des notifications.

S Pen

Tout comme un smartphone Galaxy Note, le Galaxy S22 Ultra est doté d’un stylet S Pen qui se glisse à l’intérieur du smartphone pour être toujours à portée de main.

Le S Pen ressemble beaucoup à celui du Note 20 Ultra, le dernier Galaxy Note disponible. Cependant, il est maintenant fait de plastique mat plutôt que de la finition brillante que Samsung utilisait auparavant, et c’est un look que j’aime beaucoup. Une petite touche agréable ici est que le capuchon du S Pen correspond à la couleur du S22 Ultra, donc si vous obtenez un smartphone Bourgogne, comme le mien, le capuchon de son S Pen sera également rouge, tandis que le châssis est noir sur tous les modèles.

La grande amélioration du S Pen est son temps de réponse qui n’est plus que de 2,8 ms. Il s’agit d’une latence 3 fois plus rapide par rapport aux 9 ms du Note 20 Ultra. C’est impressionnant et c’est clairement ce que Samsung a fait de mieux jusqu’à présent ! Est-ce que c’est aussi instantané que d’écrire avec un stylo physique sur du papier ? Pas tout à fait ! Il suffit de prendre des notes pour remarquer une petite déconnexion et un décalage lorsque l’écriture apparaît une fraction de seconde plus tard.

En revanche, le logiciel du S Pen est exactement le même que celui de la série Note. L’application Samsung Notes est la plaque tournante pour les notes, et d’autres fonctionnalités intéressantes comme les notes sur l’écran de verrouillage et les Air Gestures sont toujours présentes. Samsung a également amélioré sa reconnaissance de l’écriture manuscrite en texte.

Galaxy S22 Ultra : logiciel

Samsung a lâché une bombe sur Google lorsqu’elle a annoncé la série Galaxy S22. La société s’est engagée publiquement à fournir quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy S22 Ultra, son parent direct et certains smartphones Galaxy de précédente génération. C’est mieux que l’engagement de Google pour la gamme Pixel, qui est de trois ans pour les mises à jour du système d’exploitation et de quatre ans pour les mises à jour de sécurité. C’est un bon début pour le Galaxy S22 Ultra.

La meilleure nouvelle est que le smartphone est livré avec Android 12 et l’interface One UI 4.1 de Samsung. Il s’agit de la version la plus récente d’Android et de One UI à l’heure où j’écris ces lignes, ce qui place le S22 Ultra sur de très bonnes bases. Android 12 et One UI 4 sont pleins de bonnes choses.

Cependant, il y a quelques mises en garde dans le système. Le smartphone est livré avec des applications de Samsung, ainsi que de Microsoft, en raison d’un accord de longue date entre les deux sociétés. Certaines de ces applications peuvent être supprimées, d’autres non. De plus, la multitude de menus et de sous-menus dans lesquels il faut se faufiler peut être un peu déroutante lorsqu’il s’agit de modifier le smartphone et de se l’approprier. Le pire, c’est que l’expérience prête à l’emploi signifie que vous pouvez être assailli par des publicités pour les applications, les services et les équipements de Samsung et de Microsoft.

Tout ce qui distingue véritablement l’expérience logicielle du Galaxy S22 Ultra du Galaxy S22+, du Galaxy S22 et des appareils concurrents tels que le Pixel et l’iPhone est lié au S Pen. Que fait le S Pen ? Tout ce qu’il faisait auparavant sur le dernier Galaxy Note.

L’expérience S Pen au cœur de One UI

Sortez le S Pen et le Galaxy S22 Ultra lance automatiquement l’application Notes par défaut pour la prise de notes de base et le griffonnage de ceci ou de cela, bien que vous puissiez changer cela si vous le souhaitez. Vous pouvez également contrôler le style de la pointe du stylet, son épaisseur, sa couleur et d’autres attributs des gribouillages que vous faites.

Si vous avez déverrouillé l’écran avant de prendre le S Pen, vous pouvez utiliser l’outil Air Command (en faisant passer le stylet au-dessus de l’écran ou en appuyant sur le bouton du stylet) pour appeler la liste complète des outils S Pen, qui comprend Créer une note, Afficher les notes, Sélection intelligente, Capture, Messages animés, AR Doodle, Traduction et PENUP en haut. Aucune de ces fonctionnalités n’est nouvelle, bien que l’outil de traduction ait été mis à niveau pour être plus rapide et prendre en charge jusqu’à 88 langues.

DeX, l’expérience pour l’écran

Parmi les autres fonctions essentielles du Galaxy S22 Ultra, citons le multitâche sur écran partagé. Si cette fonctionnalité s’est répandue sur de nombreux fleurons Android, elle a commencé avec la série Note et reste la meilleure sur le Samsung à grand écran. Il est trop facile de créer des paires d’applications qui s’ouvrent automatiquement en mode d’écran partagé. C’est quelque chose que j’apprécie dans le logiciel de Samsung depuis de nombreuses années maintenant.

Au-delà du multitâche, les outils de productivité essentiels du Galaxy S22 Ultra restent la fonction DeX de Samsung et la capacité du smartphone à se connecter à des PC Windows.

Avec DeX, vous pouvez projeter un environnement de type bureau sur un écran ou un PC de votre choix. En mode DeX, le Galaxy S22 Ultra lui-même peut agir comme un trackpad, vous permettant de naviguer dans l’interface utilisateur à l’écran. Cela me rappelle un peu Chrome OS, mais vous donne plutôt accès à tout ce qui se trouve sur votre smartphone. Le bureau DeX est disponible en natif sur les tablettes Galaxy Tab S de Samsung. La connexion aux PC Windows est un peu plus simple. En termes plus stricts, Link to Windows permet au bureau de votre Galaxy S22 Ultra d’apparaître comme une fenêtre sur votre ordinateur Windows 10 ou Windows 11, vous donnant accès à vos notifications, vos photos, l’application téléphone, vos messages et certaines applications Android. Toutes ces applications fonctionnent comme vous vous y attendez, mais dans les limites d’une fenêtre en forme de téléphone.

Galaxy S22 Ultra : caméras

L’année dernière, le Galaxy S21 Ultra nous a impressionnés avec sa polyvalente caméra et surtout avec son incroyable zoom périscopique 10X de haute qualité, et la caméra du Galaxy S22 Ultra conserve en grande partie cette formule à succès et lui donne une nouvelle couche de peinture.

Les spécifications de la caméra du Galaxy S22 Ultra n’ont pas beaucoup changé, elles sont pratiquement identiques à celles du S21 Ultra :

108 mégapixels, PDAF, OIS (f/1.8, 0.8μm)

12 mégapixels ultra-large, PDAF (f/2.2, 1.4 μm, 120° FoV)

10 mégapixels téléphoto, 3x optical zoom, OIS (f/2.4, 1.12 μm)

10 mégapixels telephoto periscope, 10x optical zoom, OIS (f/4.9, 1,12 μm)

40 mégapixels en façade, (f/2.2, 0.7 µm) La taille des capteurs et le nombre de pixels restent les mêmes (les téléobjectifs ont des capteurs légèrement plus petits), mais Samsung affirme que la caméra principale dispose d’une version améliorée du capteur et qu’elle est couplée à un objectif encore plus large que celui de 24 mm du S21 Ultra.

La grande promesse de la caméra est de « briser la nuit », et voici des échantillons de caméra. Ces échantillons nocturnes montrent comment le smartphone plus récent peut être plus intelligent et capturer des couleurs plus vives même la nuit.

La caméra principale, bien qu’elle soit toujours bonne, peut souffrir d’avoir un objectif aussi large, car on constate une perte de détails dans les coins d’une image. Le traitement de l’image a également changé : le S22 Ultra lève les ombres de manière agressive et les couleurs semblent souvent sombres et manquent de saturation avec la caméra principale, et souvent, il semble que les photos du S21 Ultra étaient plus vifs et agréables à l’œil. C’est la petite partie sombre de la caméra.

Un zoom tellement bluffant

En même temps, Samsung a amélioré la seule caractéristique de la caméra qui rend le S22 Ultra génial : le zoom 10X ! J’étais impressionné par le Ultra de la précédente génération, mais cette nouvelle édition apporte un détail beaucoup plus net et — contrairement à la caméra principale — des couleurs plus vives. En bref, c’est une grande amélioration et je l’adore !

Une autre caractéristique digne d’être mentionnée est le nouveau mode Pixel adaptatif. Pour l’utiliser, vous devez passer en mode pleine résolution à 108 mégapixels. Ce mode combine essentiellement la photo pleine résolution de 108 mégapixels avec une photo pixellisée dont la luminosité est traditionnellement plus élevée, pour un résultat final supérieur. N’oubliez pas que ces photos pèsent chacune entre 20 et 30 Mo !

Samsung promet également une superbe qualité en mode Portrait, où le smartphone peut reconnaître même les mèches de cheveux individuelles et les séparer de l’arrière-plan flou dans une photo de portrait. Si vous ne vous attendez pas à obtenir une qualité digne d’un reflex numérique, le mode Portrait vous épatera. C’est le plus précis de tous les smartphones que j’ai essayés pour séparer le sujet de l’arrière-plan, il vous donne un bokeh agréable et c’est tout simplement génial. Cependant, il n’est pas parfait. Les mèches de cheveux volants sont encore souvent floues. Oui, c’est mieux que la concurrence, mais ce n’est pas aussi révolutionnaire que les documents marketing de Samsung pourraient vous le faire croire.

Il y a également beaucoup d’excitation autour de la nouvelle fonction Samsung Expert RAW qui offre une capture RAW 16 bits et des commandes d’appareil photo de niveau professionnel.

Pour la vidéo

Côté vidéo, le Galaxy S22 Ultra peut enregistrer en résolution 8K ainsi qu’en 4K (mais vous n’avez pas d’option 4K120 comme sur les autres smartphones).

Samsung annonce une stabilisation plus douce grâce au mode Super Steady, mais cette option n’atteint son maximum qu’à une résolution de 1080p, ce qui fait que vous perdez pas mal de détails. La stabilisation normale est toujours plus que suffisante et je préfère l’utiliser dans la plupart des cas. De jour, vous obtenez de belles couleurs vives et des vidéos stables, ainsi que des séquences absolument incroyables avec les zooms 3X et 10X. La nuit, le S22 Ultra bénéficie d’une lentille « claire » améliorée, ce qui réduit les reflets des lumières. Dans l’ensemble, il s’agit d’une caméra très performante.

Galaxy S22 Ultra : autonomie

Samsung a utilisé une grande batterie de 5 000 mAh dans les précédents modèles S21 Ultra et S20 Ultra, et si les versions S22 et S22+ ont des batteries plus petites, la taille de la batterie du S22 Ultra reste agréablement la même.

Alors… qu’en est-il de l’autonomie de la batterie ? En utilisation réelle, j’ai remarqué que le S22 Ultra se vide particulièrement vite si vous utilisez beaucoup la caméra. Au cours d’une journée que j’ai commencée vers 9 h avec une batterie entièrement chargée à 100 %, j’ai utilisé le smartphone ici et là principalement pour les réseaux sociaux, puis j’ai pris environ une heure de photos et de vidéos combinées, et le smartphone était à 8 % à 18 h, de sorte que j’ai dû le recharger pour l’utiliser le soir. Gardez à l’esprit que tout cela s’est produit en utilisant les paramètres par défaut : luminosité automatique, résolution 1080p, taux de rafraîchissement adaptatif, utilisation optimisée de l’énergie dans les paramètres de la batterie, et en utilisant la version Exynos du smartphone.

Samsung a fait un peu d’aller-retour avec la charge : elle a apporté le support pour des vitesses de charge de 45W il y a quelques années dans la série Note 10, pour ensuite supprimer le support dans les smartphones phares ultérieurs et les limiter à 25 W. Mais cette année, le Galaxy S22 Ultra bénéficie d’une vitesse de charge de 45 W. Bien sûr, conformément aux tendances modernes, ne vous attendez pas à un chargeur inclus dans la boîte. Samsung a un nouveau chargeur de 45 W qui convient parfaitement au Ultra.

Voici la durée de la charge sur le S22 Ultra :

en 5 minutes : 9 %

en 10 minutes : 21

en 15 minutes : 32 %

en 20 minutes : 44 %

en 30 minutes : 66

en 45 minutes : 88 %

Une charge complète prend 1 heure

Bien entendu, la recharge sans fil est également prévue à une vitesse de 15W, et la société prend également en charge la recharge sans fil inversée, de sorte que vous pouvez utiliser votre nouveau Galaxy comme une sorte de batterie externe et placer une Galaxy Watch ou des Buds sur son dos pour les recharger en cas de besoin.

Galaxy S22 Ultra : verdict

Alors, faut-il acheter le Galaxy S22 Ultra ? C’est une question un peu difficile. Le S22 Ultra ne ressemble pas à un smartphone de la série S, il ressemble à un Note. Ainsi, pour les utilisateurs de Note et ceux qui apprécient le stylet S Pen, il s’agit de la toute nouvelle et quasi unique option sur le marché. Et une option super puissante en plus !

Néanmoins, les fans fidèles remarqueront que la société s’éloigne des choses qu’elle appréciait il y a seulement deux ans, comme le logement pour carte micro SD pour une fois. Mais ma plus grande préoccupation est la situation de la batterie : nous ne savons pas pourquoi, mais cette batterie géante ne tient pas très bien la route jusqu’à présent. De plus, la caméra principale pourrait décevoir certains avec ses couleurs souvent sombres, mais peut tout aussi bien nous épater avec les incroyables caméras zoom.

En fin de compte, c’est le seul smartphone Android que nous sommes certains que Samsung mettra à jour et perfectionnera. Tout le reste : le design raffiné, l’écran époustouflant, le S Pen, le puissant processeur, la recharge plus rapide, ce sont toutes des choses formidables. Donc oui, le S22 Ultra a une certaine approbation, mais une approbation plus prudente cette fois-ci : c’est manifestement un très bon smartphone, mais avec quelques défauts inattendus qui doivent être corrigés.