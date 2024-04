Android 15 prépare un mode bureau : Une menace pour Samsung DeX ?

Au fil des ans, la relation entre Google et Samsung s’est considérablement renforcée, témoignant d’une collaboration croissante. Cependant, avec la récente mise à jour annoncée pour Android 15, il semble que Google s’apprête à concurrencer directement l’une des fonctionnalités les plus appréciées des appareils Galaxy de Samsung : le DeX. Ce dernier permet de transformer un smartphone en un environnement de bureau lorsqu’il est connecté à un écran via HDMI ou sans fil.

Le 11 avril dernier, Google a lancé la première version bêta publique d’Android 15, prévue pour une sortie automnale. Parmi les nouveautés destinées à améliorer les capacités NFC d’Android et l’affichage des applications, certains testeurs ont découvert un mode bureau caché, non inclus dans la liste officielle des fonctionnalités d’Android 15. Ce mode pourrait permettre à davantage de dispositifs Android de rivaliser directement avec Samsung DeX.

Bien que cette innovation puisse enthousiasmer certains utilisateurs, il est important de se rappeler que les logiciels en version bêta ne sont pas définitifs. Les entreprises intègrent souvent des idées qu’elles souhaitent tester, mais peuvent les retirer à mesure que la fenêtre de lancement final se rapproche, surtout si les équipes de développement n’arrivent pas à les optimiser pour le grand public.

Le mode DeX de Samsung est une fonctionnalité peu connue mais impressionnante. En connectant un téléphone compatible à un moniteur externe, un environnement de bureau s’affiche, rappelant ChromeOS avec une barre des tâches en bas de l’écran. Les applications s’exécutent en mode fenêtré et l’écran du téléphone peut servir de trackpad et de clavier.

Selon les premiers retours, notamment de sources comme Android Authority, la version de Google offrirait des fonctionnalités analogues en termes d’ouverture d’applications en mode fenêtré, mais sans barre des tâches ni raccourcis adaptés à la souris. Elle ressemblerait davantage au nouveau DeX pour tablettes de Samsung, qui avait connu des frustrations et des améliorations significatives.

Encore en phase de test sur Android 15

Cette fonctionnalité, encore en phase de test, pourrait être davantage développée avant la sortie complète d’Android 15 plus tard dans l’année. Cependant, il n’est pas certain que ce mode bureau soit destiné au grand public, Google ayant déjà intégré des versions moins élaborées de cette fonctionnalité pour les développeurs par le passé.

Si Google venait à généraliser ce mode bureau, cela permettrait aux utilisateurs ne disposant pas de smartphones Samsung de bénéficier d’une expérience analogue. Historiquement, lorsque Google a développé Nearby Share, un système de partage de fichiers rapide entre appareils, Samsung a réagi en créant une fonctionnalité concurrente, Quick Share, exclusivement pour les appareils Galaxy. Les deux fonctionnalités ont finalement convergé, et Quick Share est devenu accessible sur tous les smartphones Android.

Pour les utilisateurs de Samsung, fervents adeptes de l’écosystème Galaxy, DeX représente une fonctionnalité familière bénéficiant de plusieurs années de développement. Il reste à voir si Google réussira à rivaliser avec cette technologie établie.