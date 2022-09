Ubisoft tease deux nouveaux jeux Assassin’s Creed dans le cadre du Project Infinity

L’ensemble du concept de Codename Hexe nous donne de sinistres vibrations vaudoues, et pourrait nous mener au tout premier jeu d’horreur de la franchise Assassin’s Creed . Ou bien il pourrait s’agir d’un jeu AC classique qui se déroule dans le monde des horribles procès de sorcières. Mais rien ne peut être dit avec la plus grande certitude pour l’instant.

Le AC Showcase d’Ubisoft a également laissé entrevoir un titre à venir plus sombre, nommé Assassin’s Creed Codename Hexe . Marc-Alexis Côté, vice-président et producteur exécutif de la série AC, a déclaré que ce titre sera un « type de jeu Assassin’s Creed très différent » et le court teaser est tout à fait à la hauteur de ses propos.

En écoutant la demande des fans, Ubisoft a finalement décidé d’explorer l’histoire du Japon avec Assassin’s Creed Codename Red . Ce titre se déroulera dans le Japon féodal et mettra en scène un Shinobi, plus connu sous le nom de « Ninja » en action. La période féodale du Japon est également connue comme l’âge des guerriers. Ainsi, outre les assassinats sournois, nous pouvons également nous attendre à ce que notre protagoniste brise des royaumes.