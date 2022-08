Samsung Galaxy Z Fold 4 : déballage et premières impressions

Samsung a dévoilé sa dernière génération de smartphones pliables pour 2022 lors de son événement Galaxy Unpacked. Cinq nouveaux appareils ont été présentés, et le produit le plus haut de gamme parmi eux est le Galaxy Z Fold 4.

J’ai déjà mis la main sur le smartphone pliable pour le tester, alors voici un rapide coup d’œil au déballage du Galaxy Z Fold 4 pour voir ce que vous obtenez dans la boîte.

Que trouve-t-on dans la boîte du Galaxy Z Fold 4 ?

La boîte du Galaxy Z Fold 4 vendue en France contient les éléments suivants :

Le Galaxy Z Fold 4 dans la couleur de votre choix

Un câble de données et de charge USB-C vers USB-C

Un outil d’éjection de la carte SIM

Une documentation de sécurité spécifique à la région

Le Galaxy Z Fold 4, comme vous pouvez le voir, est livré dans une boîte relativement fine avec peu de contenu à l’intérieur. Tout comme la série Galaxy S22, le Galaxy Z Fold 4 n’est pas livré avec un chargeur. Il va offrir un support à la charge de 25 W, mais vous devrez acheter un chargeur séparément.

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont maintenant disponibles en précommande, alors profitez-en pour bénéficier des offres spéciales pendant cette période.

Qu’obtenons-nous ?

Le design du Galaxy Z Fold 4 est resté largement le même que celui du Galaxy Z Fold 3. Le facteur de forme est toujours le même, et la sensation de tenir l’appareil en main est presque la même. L’ouverture de l’appareil se fait toujours plus facilement à deux mains, et l’ergonomie reste inchangée. Il est apparemment 8 g plus légers, mais je n’ai pas pu remarquer de réelle différence dans ma main.

Au premier coup d’œil, il est difficile de remarquer des différences, mais il y en a quelques-unes. L’écran extérieur avant est légèrement plus large, grâce à des bords plus étroits. Il en va de même pour l’écran intérieur, ce qui donne à l’écran de l’appareil un aspect légèrement plus court et plus large. La charnière est légèrement plus courte et plus serrée contre le châssis, et les bords sont un peu plus carrés. Je dirais que tous ces changements sont de petits raffinements qui améliorent la sensation générale de l’appareil.

Le capteur d’empreintes digitales et les boutons de volume se trouvent sur le bord droit, et il y a des haut-parleurs stéréo sur les bords supérieur et inférieur. Pour les ports, il y a un seul port USB Type-C et pas de prise audio 3,5 mm, ce qui n’est pas surprenant. Heureusement, la résistance à l’eau IPX8 est maintenue.

Pour en venir à l’affichage, l’écran extérieur dispose d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces au format 23,1 : 9 avec une résolution de 2 316 x 904 pixels. Le taux de rafraîchissement peut basculer entre 48 et 120 Hz, et il est protégé par le verre Gorilla Glass Victus+ de Corning. Le plus grand écran intérieur a été amélioré cette fois-ci, avec un panneau Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces au ratio 21.6 : 18 qui a une résolution de 2 176 x 1 812 pixels. Le taux de rafraîchissement peut passer de 1 à 120 Hz et il peut atteindre une luminosité maximale de 1 300 nits.

En ce qui concerne les composants internes, le Galaxy Z Fold 4 est propulsé par la dernière plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 et le GPU Adreno de nouvelle génération. Tous les modèles sont livrés avec 12 Go de RAM et il existe trois options de stockage — 256 Go, 512 Go et 1 To. Samsung aurait apporté un certain nombre d’améliorations à l’expérience logicielle OneUI pour un meilleur multitâche et de meilleures performances. Je vais certainement tester ces affirmations dans mon test détaillé de l’appareil.

Enfin, Samsung a amélioré le système de caméra du Galaxy Z Fold 4. La caméra arrière principale est maintenant un capteur de 50 mégapixels avec OIS et VDIS. En plus de cela, il y a un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3 X. Les caméras frontales comprennent un capteur de 10 mégapixels à l’avant et un capteur de 4 mégapixels sous l’écran. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités telles que la nuit également, qui a été introduite pour la première fois avec la série Galaxy S22.

Découvrez quelques exemples d’appareils photo ci-dessous.

Le Galaxy Z Fold 4 est disponible dans les coloris noir, anthracite et ivoire.