Test du Samsung Galaxy S22 : le petit modèle qui a tout d’un grand !

La grande vedette de l’année 2022 est sans aucun doute le Galaxy S22 Ultra, avec son nouveau look, son stylet S Pen et toutes ses fonctionnalités et caractéristiques nées de la combinaison de la gamme Galaxy S et Galaxy Note, mais si vous aimez les smartphones compacts, il y a un autre appareil à découvrir : le modèle Galaxy S22 standard !

Avec une taille plus compacte que le modèle de l’année dernière, le nouveau Galaxy S22 s’adresse directement aux amateurs de smartphones à une main. La taille de l’écran est passée à seulement 6,1 pouces et cela peut sembler peu, mais un regard sur les dimensions montre que ce smartphone est en fait à peu près aussi grand que le Galaxy S10e, un appareil super compact dont vous vous souvenez peut-être il y a quelques années.

Avec cette réduction de taille, Samsung a dû utiliser une batterie plus petite, ce qui est le plus gros compromis, mais pas grand-chose n’a été sacrifié puisque le processeur et le système de caméra sont les mêmes que sur le plus grand modèle « Plus ».

Qu’y a-t-il d’autre à savoir sur ce mignon petit smartphone et devriez-vous vous en procurer un ? Plongeons dans le détail pour le découvrir !

Dans la boîte :

Samsung Galaxy S22 (dans la couleur que vous avez choisie)

Câble USB-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation spécifique à la région, y compris le guide de démarrage rapide

Galaxy S22: design

Pour un œil non averti, le Samsung Galaxy S22 a la même apparence que son prédécesseur Galaxy S21. En effet, le design du Galaxy S22 n’est pas très éloigné de celui de la série S21 — tant que celui-ci n’est pas décrié pourquoi le changer. Les différences sont encore assez difficiles à déceler, même pour un œil averti, à moins d’avoir les deux téléphones côte à côte.

Le Galaxy S22 a l’air un peu plus audacieux, avec une apparence plus carrée (bien que les côtés soient toujours un peu arrondis) et un grand choix de coloris. Oui, si vous achetez le smartphone chez un revendeur, la liste des couleurs du Galaxy S22 se compose du blanc, vert, rose et noir. Mais si vous faites vos achats sur la boutique officielle de Samsung, vous aurez accès à 4 couleurs exclusives — le violet préféré des fans, rejoint par le gris, crème et le bleu ciel.

Il est intéressant de noter que le Galaxy S22 a une coque arrière en verre plutôt que le plastique que Samsung a utilisé dans le S21 ! En fait, l’avant et l’arrière sont protégés par le dernier Gorilla Glass Victus+, et le châssis central est en aluminium « Armor », tout comme les boutons. Le cadre uniforme autour de l’écran est un plaisir pour les yeux — il est assez fin pour laisser la place à une grande partie de l’écran, mais il est juste assez épais pour éviter les contacts fantômes. Bien qu’il ne semble pas si différent de celui de l’année dernière, l’amélioration de la qualité est immédiate lors de la manipulation.

La bosse de la caméra conserve la même forme que celle de la gamme Galaxy S21, mais elle me pose un petit problème. Vous voyez, dans le Galaxy S21, le châssis métallique se fondait parfaitement dans le module de la caméra, ce qui était un look très frais et a été salué par tous ceux qui veulent quelque chose d’unique. Cette année, la bosse de la caméra du Galaxy S22 conserve la forme, mais si vous le regardez de côté, il y a une séparation claire entre le cadre et le module — il a perdu ce « look spécial », ce qui est un peu décevant. Bien sûr, cela ne fait pas ou ne ruine pas l’expérience du smartphone et la sensation qu’il offre en main.

Très compact dans la main

En regardant de plus près les dimensions exactes du Galaxy S22, vous remarquez comme il est considérablement plus petit que le S21 et seulement très légèrement plus grand que le champion compact d’il y a quelques années, le S10e :

Dimensions du Galaxy S22 : 146 x 70,6 x 7,6 mm

Dimensions du Galaxy S21 : 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

Dimensions du Galaxy S10e : 142,2 x 69.9 x 7,9 mm

Le S22 a également perdu un peu de poids, il pèse 167 g contre 171 g pour le S21, une différence minuscule, mais quand même.

Quant à la disposition des boutons, Samsung n’a rien changé. Vous retrouverez la même configuration que sur le Galaxy S21 et ses prédécesseurs. Cela signifie que le bouton de volume et le bouton d’alimentation restent sur le côté droit, tandis que le côté gauche est lisse. J’ai trouvé que les deux boutons étaient positionnés confortablement pour une utilisation à une main.

Vous trouverez le plateau de la carte SIM et le haut-parleur orienté vers le bas à côté du port USB-C le long du bord inférieur. Faites attention lorsque vous placez votre carte SIM, car le trou d’éjection est presque identique à celui du microphone, et ils sont relativement proches l’un de l’autre (mais pas aussi proches que sur le modèle Ultra).

Le Galaxy S22 ne demande qu’à être utilisé d’une seule main

Dans l’ensemble, il s’agit du Samsung Galaxy le plus facile à transporter depuis des années. Il est doté d’un écran légèrement plus petit, ce qui signifie que Samsung a pu réduire ses dimensions en conséquence, le rendant plus court, plus fin et plus léger que le Galaxy S21. Le résultat est un smartphone facile à utiliser d’une seule main. Il n’est pas aussi compact que le Galaxy Z Flip 3, mais vous n’aurez aucun mal à transporter le Galaxy S22 tout au long de votre journée. Malgré des tailles et des formes similaires, on ne peut pas dire que le Galaxy S22 ressemble à un iPhone. Après tout, les légères courbes de Samsung rendent le smartphone beaucoup plus agréable à tenir que les bords tranchants de l’iPhone 13.

La protection IP68 contre l’eau et la poussière est toujours présente, garantissant que votre Galaxy survivra à un peu de pluie et à une chute accidentelle dans l’eau (il peut survivre jusqu’à 30 minutes dans de l’eau douce jusqu’à 1,5 m de profondeur).

Galaxy S22: écran

Disons-le dès le début : le Galaxy S22 a un impressionnant écran. L’écran est plus petit, mais pas trop, avec une diagonale de 6,1 pouces. Un détail intéressant est qu’il n’est pas aussi haut que sur le précédent modèle, et maintenant vous avez un ratio d’aspect de 19,5 : 9, alors que le précédent S21 avait le ratio plus grand de 20:9. D’ailleurs, il se trouve que ce nouveau ratio est le même que celui des iPhone.

La résolution est de 2 340 x 1 080 pixels, ce qui n’est pas tout à fait aussi élevé que la Quad HD+ que vous obtenez sur le S22 Ultra, mais vous n’avez pas vraiment besoin de faire des folies avec l’écran plus petit. La densité de pixels du S22 s’élève toujours à 422 pixels par pouce, ce qui s’avère extrêmement net.

En ce qui concerne les couleurs, la dalle Dynamic AMOLED de Samsung est tout simplement magnifique… rien de surprenant à cela, les écrans de Samsung sont toujours excellents depuis des années. Bien sûr, il passe à 120 Hz pour un taux de rafraîchissement extrêmement fluide.

Les écrans AMOLED s’améliorent très progressivement, et cette année, la principale nouvelle spécification est une luminosité plus élevée. Le Galaxy S22 peut atteindre une luminosité maximale de 1 500 nits, plus élevée que celle du S21 qui était de 1 300 nits et bien plus élevée que les 800 nits de l’iPhone 13. Naturellement, vous bénéficiez d’un support vidéo HDR complet pour les films Netflix (et même certaines vidéos YouTube sont tournées en HDR ces jours-ci).

La décision de Samsung de rétrécir un tout petit peu le Galaxy S22 a porté ses fruits

Si vous espérez tester des jeux mobiles de haut niveau, vous pouvez utiliser le Game Launcher de Samsung. Il prend en charge un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ainsi que toute une série d’autres fonctionnalités que j’aborderais plus tard. Le taux de 240 Hz n’est pas tout à fait adapté aux jeux vidéo, mais il est assez réactif pour un flagship de tous les jours.

Pour la biométrie, Samsung utilise un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran. Mes impressions sont qu’il est fondamentalement identique à celui du précédent S21, c’est-à-dire précis et assez rapide (même si ce n’est pas le plus rapide du secteur). Vous obtenez également la reconnaissance faciale en utilisant la caméra frontale et les images 2D, donc pas tout à fait aussi sécurisé que Face ID, mais cette fonctionnalité peut être pratique.

Galaxy S22: performances et logiciels

Malgré les précédentes rumeurs de changement, Samsung a décidé de s’en tenir à l’ancienne stratégie consistant à utiliser des processeurs différents aux États-Unis et en France/Europe.

Aux États-Unis, le Galaxy S22 est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, tandis qu’en France, en Europe et d’autres régions du globe, reçoit un processeur Exynos 2200 fabriqué par Samsung. Les consommateurs n’étaient auparavant pas très heureux de cette situation, car les puces Exynos fonctionnent généralement un peu plus lentement et l’année dernière, nous avons même constaté des différences dans les performances des caméras entre les versions Snapdragon et Exynos du même modèle Galaxy.

Les premiers tests de benchmarks effectués avant la sortie du Galaxy S22 ont montré que la puce Snapdragon avait toujours un avantage de près de 10 % sur la puce Exynos, donc rien n’a changé.

En ce qui concerne le stockage, vous disposez d’un modèle de base de 128 Go ainsi que d’une version de 256 Go qui coûtera un peu plus cher. Il n’est pas possible d’étendre cette capacité de stockage, car le Galaxy S22 ne dispose pas d’emplacement pour carte micro SD. D’après ma propre expérience, 128 Go est encore suffisant pour la plupart des gens, surtout à une époque où tout est sauvegardé sur le cloud.

Qualité audio et haptique

Pas de prise casque. Il est peut-être bizarre de le signaler en 2022, puisque tout le monde semble s’en débarrasser, mais quelques modèles s’accrochent encore à ce « connecteur archaïque ». En outre, il n’y a aucun écouteur inclus dans la boîte. Cela signifie que si vous voulez utiliser des écouteurs filaires, eh bien, procurez-vous un dongle ou une paire d’écouteurs USB-C.

Comme auparavant, le Galaxy S22 dispose de haut-parleurs stéréo – un haut-parleur sur la tranche inférieure et un écouteur qui fait office de tweeter. Eh bien, je dis tweeter, mais les deux haut-parleurs sonnent assez équilibrés, sans divergence majeure entre eux.

Samsung OneUI

En termes de logiciel, le Galaxy S22 est livré avec Android 12 personnalisé avec la surcouche One UI 4.1 de Samsung. Il est intéressant de noter que le logiciel One UI 4 ne ressemble pas aux autres smartphones Android 12 stock qui introduisent de grands widgets et des éléments très frappants, et au lieu de cela, le Galaxy S22 conserve le look familier de Samsung avec seulement quelques légères modifications.

Je respecte définitivement ce choix. Android 12 est un peu divisé — les énormes tuiles rapides et le nouveau look Material You ne sont pas du goût de tout le monde. Si vous êtes de ceux qui trouvent le nouvel Android un peu trop laid, l’interface One UI de Samsung offre une alternative entièrement remaniée, avec un flux de travail aussi intuitif qu’avant et un look brillant, coloré et audacieux sans être de mauvais goût.

Samsung a précédemment promis 3 ans de mises à jour logicielles, mais elle change cela maintenant et le Galaxy S22 bénéficiera de 4 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Cela signifie que le S22 devrait recevoir les versions 13, 14, 15 et 16 d’Android à l’avenir, ce qui est formidable ! Aucun autre fabricant de smartphones Android ne va aussi loin et même Google ne promet que 3 ans de mises à jour du système d’exploitation.

Galaxy S22: caméra

Outre les traditionnels capteurs principal et ultra-large, Samsung a joué un drôle de tour avec les S20 et S21. Ces smartphones ne disposaient pas d’un « vrai » téléobjectif, mais utilisaient un capteur de 64 mégapixels qui n’avait pratiquement pas de zoom (1,1 X) et qui était simplement recadré pour obtenir le niveau de zoom 3X annoncé. Cela change avec le Galaxy S22, le premier depuis longtemps à disposer d’un « vrai » zoom 3x.

Jetez un coup d’œil aux spécifications de l’appareil photo du S22 ci-dessous, si vous aimez vous extasier sur la taille des capteurs et les mégapixels.

50 mégapixels, Dual Pixel AF, OIS, (f/1.8, 1.0μm)

12 mégapixels ultra-large, (f/2,2, 1,4μm, 120° FoV)

10 mégapixels téléphoto, 3x zoom optique, OIS, (f/2.4, 1.0μm)

10 mégapixels en façade, (f/2.2, 0.7 µm, 80° FoV)

Pour vous épargner le calcul et la comparaison des chiffres, disons simplement que, pour l’essentiel, les composants de la caméra du Galaxy S22 sont très analogues à ceux du S21, avec un capteur principal légèrement plus grand comme autre changement notable.

Je suis sorti pour une promenade et j’ai pris un tas d’échantillons, et honnêtement je n’ai pas trop à me plaindre. La dynamique est impressionnante, les couleurs sont bonnes, mais la netteté est un peu trop forte, soyons honnêtes. Mais sinon, ce sont de magnifiques photos — il suffit de regarder ça :

Il y a eu beaucoup de médiatisation autour de la nouvelle capture Samsung Expert RAW 16 bits qui doit offrir aux passionnés et aux professionnels un plus grand potentiel créatif. En fait, si vous vous sentez prêt, vous pouvez prendre et exporter des photos RAW directement à partir du smartphone et les améliorer grâce à vos connaissances d’Adobe Lightroom.

En ce qui concerne les vidéos, Samsung annonce officiellement qu’il s’agit de « briser les règles de la lumière », ce qui signifie que nous devons nous attendre à de meilleures photos et vidéos en basse lumière. Et oui, le mode nuit pour les photos est génial sur ces smartphones — aussi génial qu’il l’était auparavant. Pour vous dire la vérité, il est parfois un peu trop bon, rendant les choses un peu trop lumineuses pour une photo de nuit. Heureusement, il suffit d’appuyer sur le bouton pour le désactiver, et l’appareil photo est toujours capable de prendre des photos très claires, lumineuses et colorées, même lorsque le mode nuit est désactivé.

Galaxy S22: autonomie

Les utilisateurs ne sont jamais contents lorsque les entreprises réduisent la taille des batteries, mais c’est tout simplement inévitable avec la taille beaucoup plus petite du Galaxy S22, et il est livré avec une batterie d’une capacité 3 700 mAh, une baisse par rapport à la batterie de 4 000 mAh utilisée sur le S21 (une diminution de 5 % de la taille).

Comme le Galaxy S21 de l’année dernière était tout juste correct en termes d’autonomie, j’ai abordé le Galaxy S22 avec un peu d’inquiétude. Et en effet, il ne faut pas s’attendre à des merveilles avec une batterie plus petite, mais pas non plus à une énorme baisse. Vous devriez obtenir environ 7 heures d’autonomie en streaming vidéo YouTube en continu.

Cependant, je n’ai pas l’impression que ce téléphone est idéal pour les « gros utilisateurs ». Lorsque je me promenais avec l’application Appareil photo ouverte, que je prenais des échantillons ou que je testais le fonctionnement de différents jeux, la batterie a connu une baisse sensible. Je suis persuadé que les « utilisateurs intensifs » se tournent généralement vers les gros smartphones de toute façon, et que le Galaxy S22 est destiné à ceux qui veulent une expérience de smartphone plus douce, mais avec de la puissance à revendre. Donc, cela peut ou non être un problème pour vous.

En résumé, le Galaxy S22 doit être rechargé quotidiennement, il n’a rien de la promesse d’une autonomie de deux jours.

Et alors que le principal héros de Samsung, le Galaxy S22 Ultra, bénéficie d’une charge plus rapide cette année, le modèle compact S22 s’en tient à une vitesse de charge de 25 W, comme l’année dernière. Bien sûr, il n’y a pas de chargeur dans la boîte, donc vous devrez utiliser un ancien chargeur ou envisager de dépenser une vingtaine d’euros pour un bon chargeur.

La recharge sans fil est toujours là avec une vitesse de 15 W, et vous avez également le support de la recharge sans fil inversée pour recharger un autre appareil, mais avec la plus petite batterie ici, c’est probablement mieux utilisé pour les charges courtes ou les petits gadgets.

Galaxy S22: verdict

Alors, faut-il acheter le Galaxy S22 ? Il s’agit d’une entrée de gamme solide : il est compact, puissant et doté d’une excellente caméra. Et il a la promesse d’un support et de mises à jour à long terme, et ça ne fait pas de mal que le smartphone lui-même soit très beau.

L’autonomie et la santé de la batterie m’inquiètent et le fait qu’il existe des concurrents très, très forts qui peuvent vous coûter moins cher me fait hésiter sur ce smartphone en particulier. Cependant, si vous êtes à fond dans l’univers Samsung, vous apprécierez ce Galaxy.